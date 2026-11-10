Po tragickej streľbe v Krakove sa vracia politická vojna o ústavný súd, poľská opozícia hovorí o prevrate
Po dvojdňovom štátnom smútku čaká Poľsko ďalší vyhrotený spor medzi vládou Donalda Tuska a nacionalistickou opozíciou. Napätie zvyšuje aj stredajší pochod nacionalistov vo Varšave. Poľsko sa po ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Po dvojdňovom štátnom smútku čaká Poľsko ďalší vyhrotený spor medzi vládou Donalda Tuska a nacionalistickou opozíciou. Napätie zvyšuje aj stredajší pochod nacionalistov vo Varšave.
Poľsko sa po dvojdňovom štátnom smútku za obeťami sobotňajšej streľby v Krakove vracia k ostrému politickému konfliktu o kontrolu nad ústavným súdom. Premiér Donald Tusk sa od návratu k moci v roku 2023 usiluje zmeniť fungovanie inštitúcie, ktorú počas svojej vlády v rokoch 2015 až 2023 ovládla nacionalistická strana Právo a spravodlivosť (PiS). Spor sa v posledných týždňoch vyostril natoľko, že pred budovou súdu zasahovala polícia a opozícia obvinila vládu z pokusu o štátny prevrat.
Predchádzajúca vláda PiS dosadila na ústavný súd svojich nominantov, zmenila jeho vedenie a zaviedla procesné obmedzenia. Tuskova proeurópska koalícia tvrdí, že sa usiluje napraviť politicky motivované zásahy, ktoré odporovali európskym demokratickým štandardom. Jej argumenty podporil aj Súdny dvor Európskej únie, ktorý koncom roka 2025 konštatoval, že poľský ústavný súd pre sporné menovania sudcov nespĺňa požiadavky nezávislého a nestranného súdu. PiS však obviňuje súčasnú vládu z porušovania ústavného poriadku.
Kríza sa ešte prehĺbila minulý mesiac, keď poriadková polícia zablokovala prístup k budove súdu. Sudkyňa vymenovaná parlamentnou väčšinou následne oznámila, že dočasne preberá jeho vedenie, čím fakticky odstavila doterajšieho predsedu, ktorý má blízko k nacionalistickému prezidentovi Karolovi Nawrockému. Pred budovou už niekoľko mesiacov protestujú stúpenci PiS a ďalších pravicových či krajne pravicových skupín. Pod provizórnymi prístreškami sa modlia, skandujú heslá a pravidelne ich navštevuje aj predseda PiS Jarosław Kaczyński.
V utorok sa má uskutočniť dôležité zasadnutie ústavného súdu, na ktorom sa plánuje zúčastniť osem sudcov podporovaných Tuskovou koalíciou. Chcú schváliť rozpočet inštitúcie a zaoberať sa možným disciplinárnym konaním proti jej predsedovi a podpredsedovi. Opozícia pôvodne pripravovala protesty aj na pondelok a utorok, no po tragédii v Krakove ich odvolala. Politický konflikt sa tak naplno vracia práve v čase, keď sa krajina spamätáva z najhoršej masovej streľby od pádu komunizmu v roku 1989.
Pri sobotňajšom útoku v historickom centre Krakova zahynulo šesť ľudí vrátane britského občana a Rakúšanky, ďalších približne 15 utrpelo zranenia. Tragédia otriasla krajinou, v ktorej sú podobné útoky mimoriadne zriedkavé. Niektorí komentátori upozorňujú, že udalosť môže ešte viac vyhrotiť už aj tak napätú atmosféru okolo ústavného súdu. Spor zároveň zbližuje pravicové opozičné strany pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť na budúci rok.
Ďalšou skúškou bezpečnostných zložiek bude stredajší tradičný Pochod nezávislosti vo Varšave, na ktorom sa každoročne zúčastňujú aj krajne pravicové skupiny. Pozorovatelia upozorňujú na riziko, že časť demonštrantov sa odkloní od schválenej trasy a zamieri k budove ústavného súdu. Starosta Varšavy Rafał Trzaskowski preto avizoval sprísnené bezpečnostné opatrenia. „Služby budú mať potrebný personál a prostriedky na udržanie verejného poriadku,“ ubezpečil. V centre hlavného mesta už nainštalovali betónové zátarasy a časť komunikácie uzavreli pre dopravu.
Zdroj: SITA.sk - Po tragickej streľbe v Krakove sa vracia politická vojna o ústavný súd, poľská opozícia hovorí o prevrate © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľsko sa po dvojdňovom štátnom smútku za obeťami sobotňajšej streľby v Krakove vracia k ostrému politickému konfliktu o kontrolu nad ústavným súdom. Premiér Donald Tusk sa od návratu k moci v roku 2023 usiluje zmeniť fungovanie inštitúcie, ktorú počas svojej vlády v rokoch 2015 až 2023 ovládla nacionalistická strana Právo a spravodlivosť (PiS). Spor sa v posledných týždňoch vyostril natoľko, že pred budovou súdu zasahovala polícia a opozícia obvinila vládu z pokusu o štátny prevrat.
Predchádzajúca vláda PiS dosadila na ústavný súd svojich nominantov, zmenila jeho vedenie a zaviedla procesné obmedzenia. Tuskova proeurópska koalícia tvrdí, že sa usiluje napraviť politicky motivované zásahy, ktoré odporovali európskym demokratickým štandardom. Jej argumenty podporil aj Súdny dvor Európskej únie, ktorý koncom roka 2025 konštatoval, že poľský ústavný súd pre sporné menovania sudcov nespĺňa požiadavky nezávislého a nestranného súdu. PiS však obviňuje súčasnú vládu z porušovania ústavného poriadku.
Prehĺbenie krízy
Kríza sa ešte prehĺbila minulý mesiac, keď poriadková polícia zablokovala prístup k budove súdu. Sudkyňa vymenovaná parlamentnou väčšinou následne oznámila, že dočasne preberá jeho vedenie, čím fakticky odstavila doterajšieho predsedu, ktorý má blízko k nacionalistickému prezidentovi Karolovi Nawrockému. Pred budovou už niekoľko mesiacov protestujú stúpenci PiS a ďalších pravicových či krajne pravicových skupín. Pod provizórnymi prístreškami sa modlia, skandujú heslá a pravidelne ich navštevuje aj predseda PiS Jarosław Kaczyński.
V utorok sa má uskutočniť dôležité zasadnutie ústavného súdu, na ktorom sa plánuje zúčastniť osem sudcov podporovaných Tuskovou koalíciou. Chcú schváliť rozpočet inštitúcie a zaoberať sa možným disciplinárnym konaním proti jej predsedovi a podpredsedovi. Opozícia pôvodne pripravovala protesty aj na pondelok a utorok, no po tragédii v Krakove ich odvolala. Politický konflikt sa tak naplno vracia práve v čase, keď sa krajina spamätáva z najhoršej masovej streľby od pádu komunizmu v roku 1989.
Tragédia otriasla krajinou
Pri sobotňajšom útoku v historickom centre Krakova zahynulo šesť ľudí vrátane britského občana a Rakúšanky, ďalších približne 15 utrpelo zranenia. Tragédia otriasla krajinou, v ktorej sú podobné útoky mimoriadne zriedkavé. Niektorí komentátori upozorňujú, že udalosť môže ešte viac vyhrotiť už aj tak napätú atmosféru okolo ústavného súdu. Spor zároveň zbližuje pravicové opozičné strany pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť na budúci rok.
Ďalšou skúškou bezpečnostných zložiek bude stredajší tradičný Pochod nezávislosti vo Varšave, na ktorom sa každoročne zúčastňujú aj krajne pravicové skupiny. Pozorovatelia upozorňujú na riziko, že časť demonštrantov sa odkloní od schválenej trasy a zamieri k budove ústavného súdu. Starosta Varšavy Rafał Trzaskowski preto avizoval sprísnené bezpečnostné opatrenia. „Služby budú mať potrebný personál a prostriedky na udržanie verejného poriadku,“ ubezpečil. V centre hlavného mesta už nainštalovali betónové zátarasy a časť komunikácie uzavreli pre dopravu.
Zdroj: SITA.sk - Po tragickej streľbe v Krakove sa vracia politická vojna o ústavný súd, poľská opozícia hovorí o prevrate © SITA Všetky práva vyhradené.
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