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Kalifornia odmietla päťpercentnú daň pre miliardárov, na zdravotníctvo mali prispieť najbohatší obyvatelia

Jednorazové zdanenie majetku približne 200 miliardárov podľa projekcií amerických médií neprešlo. Návrh mal pomôcť financovať zdravotnú starostlivosť v štáte s výraznými majetkovými ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Jednorazové zdanenie majetku približne 200 miliardárov podľa projekcií amerických médií neprešlo. Návrh mal pomôcť financovať zdravotnú starostlivosť v štáte s výraznými majetkovými rozdielmi.

Kalifornskí voliči podľa projekcií amerických televízií odmietli návrh na zavedenie jednorazovej päťpercentnej dane z majetku miliardárov. Opatrenie, o ktorom sa hlasovalo v rámci minulotýždňových amerických volieb, malo zasiahnuť približne 200 najbohatších obyvateľov štátu.

Väčšina získaných peňazí mala smerovať na financovanie zdravotnej starostlivosti. O predpokladanom neúspechu návrhu v pondelok informovali televízie CNN a CBS News.

Návrh číslo 40


Takzvaný návrh číslo 40 (Proposition 40) počítal so zdanením celkovej čistej hodnoty majetku miliardárov sadzbou päť percent. Nešlo teda o daň z ich ročných príjmov, ale o jednorazový odvod vypočítaný z hodnoty majetku po odpočítaní záväzkov. Zástancovia opatrenia ho presadzovali ako spôsob, ako získať dodatočné prostriedky na verejné služby a zmierniť rastúce majetkové rozdiely.

Návrh vyvolal značnú pozornosť najmä preto, že Kalifornia je ekonomicky najsilnejším a zároveň najľudnatejším štátom USA. Ak by bola samostatnou krajinou, jej hospodárstvo by patrilo na štvrté miesto na svete. Napriek obrovskému bohatstvu technologických podnikateľov a ďalších miliardárov však štát charakterizujú aj výrazné rozdiely medzi najbohatšími a najchudobnejšími obyvateľmi.

Neúspech návrhu


Neúspech návrhu naznačovali už priebežné výsledky z minulého týždňa. Po sčítaní približne 60 percent hlasov v stredu hlasovalo proti dani 55,6 percenta voličov, zatiaľ čo ju podporovalo 44,4 percenta. CNN a CBS News následne v pondelok predpovedali, že návrh nebude schválený. Oficiálne sčítanie hlasov pritom ešte pokračovalo. Kalifornia je známa tým, že pre veľký počet voličov a spôsob spracovania hlasovacích lístkov trvá vyhodnocovanie výsledkov dlhšie než v mnohých ďalších amerických štátoch.

Kalifornské referendum bolo jedným z viacerých hlasovaní o konkrétnych opatreniach, ktoré sprevádzali americké kongresové voľby. Tie na celoštátnej úrovni priniesli výrazné víťazstvo Demokratickej strany a porážku republikánov prezidenta Donalda Trumpa. Odmietnutie dane z majetku miliardárov však ukazuje, že úspech demokratov automaticky neznamenal podporu všetkých návrhov spájaných s progresívnou daňovou politikou.


Zdroj: SITA.sk - Kalifornia odmietla päťpercentnú daň pre miliardárov, na zdravotníctvo mali prispieť najbohatší obyvatelia © SITA Všetky práva vyhradené.

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