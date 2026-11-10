Poistnú udalosť možno nahlásiť už aj cez voicebota IVA. KOOPERATIVA prináša ako prvá ďalšiu digitálnu inováciu
Poisťovňa KOOPERATIVA rozširuje možnosti svojej digitálnej asistentky IVA o novú službu - hlásenie poistných udalostí hlasom cez voicebota. Inovatívne riešenie prináša jednotka na poistnom ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Poisťovňa KOOPERATIVA rozširuje možnosti svojej digitálnej asistentky IVA o novú službu – hlásenie poistných udalostí hlasom cez voicebota.
Inovatívne riešenie prináša jednotka na poistnom trhu opäť ako prvá. Vynovená IVA posúva digitálnu komunikáciu poisťovne od zabezpečovania nepretržitej dostupnosti informácií k ešte ľahšiemu vybavovaniu požiadaviek klientov.
Poistnú udalosť môžu klienti poisťovne KOOPERATIVA po novom nahlásiť už aj prostredníctvom hlasovej komunikácie s digitálnou asistentkou IVA. Nová funkcia rozširuje doterajšie možnosti voicebota a chatbota, ktorý klientom pomáha 24 hodín denne a 7 dní v týždni získavať okamžité informácie o poistných produktoch a službách a podľa povahy danej požiadavky ich ďalej prepája so živými operátormi. Smart hlasová komunikácia sa tak stáva ďalším významným pomocníkom aj pri riešení vzniknutej poistnej udalosti.
Rozšírenie služby KOOPERATIVA aktuálne spúšťa pre hlásenia poistných udalostí z havarijného poistenia. Najväčšia poisťovňa očakáva, že voicebot IVA bude preberať postupne všetky hlásenia poistných udalostí v oblasti neživotného poistenia.
"Keď sme pred necelým rokom predstavili digitálnu asistentku IVA, jej hlavnou úlohou bolo zjednodušiť a urýchliť prístup k prvotným informáciám. Dnes sa stáva možnosťou prvého kontaktu už aj v prípade hlásenia poistných udalostí," hovorí Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA a dodáva: "Ako líder slovenského poistného trhu a jeho digitálnych riešení držíme slovo a medzi prvými prinášame ďalšie inovácie, ktorými chceme neustále zvyšovať komfort služieb. A v situáciách, keď naši klienti potrebujú bezprostrednú a akútnu pomoc poisťovne, to platí o to viac."
Zmyslom automatizovanej komunikácie je nielen zabezpečenie vyššieho komfortu klientov, ale aj zníženie zaťaženia operátorov call centra. Tí sa tak môžu intenzívnejšie venovať komplexnejším požiadavkám. To sa týka aj špecifických prípadov poistných udalostí nahlásených cez voicebota. Zároveň, ušetrené kapacity operátorov chce poisťovňa využiť v prospech ďalšieho zvyšovanie kvality a spokojnosti zákazníkov, napríklad pri asistenčných službách alebo iných typoch požiadaviek. Popri napredovaní digitálnych služieb zostáva klientom aj naďalej dostupná osobná komunikácia s vyškolenými operátormi infolinky, na dispečingu škôd či operátormi asistenčných služieb.
Rozšírenie služieb voicebota IVA je súčasťou dlhodobej stratégie poisťovne KOOPERATIVA zameranej na digitalizáciu a automatizáciu procesov v komunikácii s klientmi. Príkladom ďalšej aktuálnej inovácie je aj nedávno dokončené vylepšenie klientskeho portálu eKooperativa, vďaka ktorému majú klienti z radu fyzických osôb vždy po ruke ešte jednoduchšiu a prehľadnejšiu správu svojho poistenia a poistných udalostí. Kooperativa buduje elektronickú pobočku, kde klient nájde a vybaví všetko potrebné.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Poistnú udalosť možno nahlásiť už aj cez voicebota IVA. KOOPERATIVA prináša ako prvá ďalšiu digitálnu inováciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Inovatívne riešenie prináša jednotka na poistnom trhu opäť ako prvá. Vynovená IVA posúva digitálnu komunikáciu poisťovne od zabezpečovania nepretržitej dostupnosti informácií k ešte ľahšiemu vybavovaniu požiadaviek klientov.
Poistnú udalosť môžu klienti poisťovne KOOPERATIVA po novom nahlásiť už aj prostredníctvom hlasovej komunikácie s digitálnou asistentkou IVA. Nová funkcia rozširuje doterajšie možnosti voicebota a chatbota, ktorý klientom pomáha 24 hodín denne a 7 dní v týždni získavať okamžité informácie o poistných produktoch a službách a podľa povahy danej požiadavky ich ďalej prepája so živými operátormi. Smart hlasová komunikácia sa tak stáva ďalším významným pomocníkom aj pri riešení vzniknutej poistnej udalosti.
Od autohavárií k ďalším poistným udalostiam
Rozšírenie služby KOOPERATIVA aktuálne spúšťa pre hlásenia poistných udalostí z havarijného poistenia. Najväčšia poisťovňa očakáva, že voicebot IVA bude preberať postupne všetky hlásenia poistných udalostí v oblasti neživotného poistenia.
"Keď sme pred necelým rokom predstavili digitálnu asistentku IVA, jej hlavnou úlohou bolo zjednodušiť a urýchliť prístup k prvotným informáciám. Dnes sa stáva možnosťou prvého kontaktu už aj v prípade hlásenia poistných udalostí," hovorí Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA a dodáva: "Ako líder slovenského poistného trhu a jeho digitálnych riešení držíme slovo a medzi prvými prinášame ďalšie inovácie, ktorými chceme neustále zvyšovať komfort služieb. A v situáciách, keď naši klienti potrebujú bezprostrednú a akútnu pomoc poisťovne, to platí o to viac."
Zmyslom automatizovanej komunikácie je nielen zabezpečenie vyššieho komfortu klientov, ale aj zníženie zaťaženia operátorov call centra. Tí sa tak môžu intenzívnejšie venovať komplexnejším požiadavkám. To sa týka aj špecifických prípadov poistných udalostí nahlásených cez voicebota. Zároveň, ušetrené kapacity operátorov chce poisťovňa využiť v prospech ďalšieho zvyšovanie kvality a spokojnosti zákazníkov, napríklad pri asistenčných službách alebo iných typoch požiadaviek. Popri napredovaní digitálnych služieb zostáva klientom aj naďalej dostupná osobná komunikácia s vyškolenými operátormi infolinky, na dispečingu škôd či operátormi asistenčných služieb.
Rozšírenie služieb voicebota IVA je súčasťou dlhodobej stratégie poisťovne KOOPERATIVA zameranej na digitalizáciu a automatizáciu procesov v komunikácii s klientmi. Príkladom ďalšej aktuálnej inovácie je aj nedávno dokončené vylepšenie klientskeho portálu eKooperativa, vďaka ktorému majú klienti z radu fyzických osôb vždy po ruke ešte jednoduchšiu a prehľadnejšiu správu svojho poistenia a poistných udalostí. Kooperativa buduje elektronickú pobočku, kde klient nájde a vybaví všetko potrebné.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Poistnú udalosť možno nahlásiť už aj cez voicebota IVA. KOOPERATIVA prináša ako prvá ďalšiu digitálnu inováciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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