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08. októbra 2026
Trump ocení Muska a šéfov technologických gigantov najvyššími vedeckými vyznamenaniami
Ocenenie prichádza po opätovnom zblížení Trumpa s Muskom, ktorý bol najväčším darcom jeho prezidentskej kampane v roku 2024. Americký prezident
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8.10.2026 (SITA.sk) - Ocenenie prichádza po opätovnom zblížení Trumpa s Muskom, ktorý bol najväčším darcom jeho prezidentskej kampane v roku 2024.
Národnú medailu za vedu dostanú okrem Muska aj spoluzakladateľ Googlu Sergej Brin, generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang a šéfka AMD Lisa Suová. Michael Dell a šéf Microsoftu Satya Nadella získajú Národnú medailu za technológiu a inovácie.
„Títo laureáti pomáhajú zabezpečiť, aby Amerika naďalej viedla svet v inováciách,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Liz Hustonová. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční počas samitu s názvom Veda: Nový zlatý vek.
Musk sa v posledných mesiacoch opäť zblížil s Trumpom po minuloročnom spore, ktorý nasledoval po jeho pôsobení na čele iniciatívy DOGE zameranej na znižovanie vládnych výdavkov. Zároveň bol najväčším darcom Trumpovej prezidentskej kampane v roku 2024.
Musk aj Huang sa v septembri zúčastnili na Trumpovom bankete usporiadanom pri príležitosti štátnej návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
Technologickí lídri sa minulý týždeň stretli v Bielom dome aj na rokovaní o rizikách umelej inteligencie a možnostiach samoregulácie odvetvia.
Zdroj: SITA.sk - Trump ocení Muska a šéfov technologických gigantov najvyššími vedeckými vyznamenaniami © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump udelí vo štvrtok najvyššie americké vedecké a technologické vyznamenania Elonovi Muskovi a viacerým ďalším šéfom technologických spoločností, oznámil Biely dom.
Obľúbení miliardári
Národnú medailu za vedu dostanú okrem Muska aj spoluzakladateľ Googlu Sergej Brin, generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang a šéfka AMD Lisa Suová. Michael Dell a šéf Microsoftu Satya Nadella získajú Národnú medailu za technológiu a inovácie.
„Títo laureáti pomáhajú zabezpečiť, aby Amerika naďalej viedla svet v inováciách,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Liz Hustonová. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční počas samitu s názvom Veda: Nový zlatý vek.
Najväčší darca
Musk sa v posledných mesiacoch opäť zblížil s Trumpom po minuloročnom spore, ktorý nasledoval po jeho pôsobení na čele iniciatívy DOGE zameranej na znižovanie vládnych výdavkov. Zároveň bol najväčším darcom Trumpovej prezidentskej kampane v roku 2024.
Musk aj Huang sa v septembri zúčastnili na Trumpovom bankete usporiadanom pri príležitosti štátnej návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
Technologickí lídri sa minulý týždeň stretli v Bielom dome aj na rokovaní o rizikách umelej inteligencie a možnostiach samoregulácie odvetvia.
Zdroj: SITA.sk - Trump ocení Muska a šéfov technologických gigantov najvyššími vedeckými vyznamenaniami © SITA Všetky práva vyhradené.
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