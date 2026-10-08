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08. októbra 2026

Trump ocení Muska a šéfov technologických gigantov najvyššími vedeckými vyznamenaniami


Tagy: Americký prezident Technologické firmy Vyznamenanie

Ocenenie prichádza po opätovnom zblížení Trumpa s Muskom, ktorý bol najväčším darcom jeho prezidentskej kampane v roku 2024. Americký prezident



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trump_28563 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Ocenenie prichádza po opätovnom zblížení Trumpa s Muskom, ktorý bol najväčším darcom jeho prezidentskej kampane v roku 2024.


Americký prezident Donald Trump udelí vo štvrtok najvyššie americké vedecké a technologické vyznamenania Elonovi Muskovi a viacerým ďalším šéfom technologických spoločností, oznámil Biely dom.



Obľúbení miliardári


Národnú medailu za vedu dostanú okrem Muska aj spoluzakladateľ Googlu Sergej Brin, generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang a šéfka AMD Lisa Suová. Michael Dell a šéf Microsoftu Satya Nadella získajú Národnú medailu za technológiu a inovácie.

„Títo laureáti pomáhajú zabezpečiť, aby Amerika naďalej viedla svet v inováciách,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Liz Hustonová. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční počas samitu s názvom Veda: Nový zlatý vek.

Najväčší darca


Musk sa v posledných mesiacoch opäť zblížil s Trumpom po minuloročnom spore, ktorý nasledoval po jeho pôsobení na čele iniciatívy DOGE zameranej na znižovanie vládnych výdavkov. Zároveň bol najväčším darcom Trumpovej prezidentskej kampane v roku 2024.

Musk aj Huang sa v septembri zúčastnili na Trumpovom bankete usporiadanom pri príležitosti štátnej návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.

Technologickí lídri sa minulý týždeň stretli v Bielom dome aj na rokovaní o rizikách umelej inteligencie a možnostiach samoregulácie odvetvia.


Zdroj: SITA.sk - Trump ocení Muska a šéfov technologických gigantov najvyššími vedeckými vyznamenaniami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Technologické firmy Vyznamenanie
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