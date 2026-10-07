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Martin Hollý: Na Slovensku potrebujeme takú cestu k nižším emisiám, ktorú si môžeme dovoliť
Tagy: Konferencia nižšie emisie PR
Slovensko potrebuje znižovať emisie spôsobom, ktorý si domácnosti môžu dovoliť a ktorý zachová konkurencieschopnosť priemyslu. Rozhodovať preto musí celkový emisný prínos, náklady a ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Slovensko potrebuje znižovať emisie spôsobom, ktorý si domácnosti môžu dovoliť a ktorý zachová konkurencieschopnosť priemyslu.
Rozhodovať preto musí celkový emisný prínos, náklady a uskutočniteľnosť jednotlivých opatrení v podmienkach konkrétnej krajiny. Na Jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to zdôraznil Martin Hollý, generálny riaditeľ spoločnosti SPP – distribúcia.
"Za každé investované euro potrebujeme dosiahnuť čo najväčšiu úsporu emisií. Elektrifikácia má svoje miesto tam, kde tento princíp spĺňa. Je však len jedným z možných nástrojov, nie univerzálnym riešením pre každé odvetvie a každú domácnosť," povedal Martin Hollý. Ako príklad jej zmysluplného využitia uviedol modernizáciu košických železiarní. V sektore individuálneho vykurovania domácností, naopak, podľa neho plošná elektrifikácia naráža na neprimerane vysoké náklady v pomere k nízkej dosiahnutej emisnej úspore.
Výber riešení musí zohľadňovať energetický mix krajiny, technický stav budov aj príjmy obyvateľstva. "Domácnostiam musí dávať znižovanie emisií z hľadiska nákladov a prínosov zmysel. Aj dobre zamýšľané opatrenie stráca účinok, ak si ho ľudia nemôžu dovoliť," zdôraznil.
Akčný plán Európskej komisie pre elektrifikáciu (EAP), zverejnený 17. júla 2026, navrhuje zvýšiť podiel elektriny na konečnej spotrebe energie EÚ na 46 % do roku 2040. Tento orientačný cieľ má ešte len prejsť posúdením vplyvov. Podľa Martina Hollého musí európska legislatíva ponechať členským štátom dostatočnú flexibilitu pri výbere nákladovo efektívnych opatrení na znižovanie emisií a nie ich limitovať len na jedno riešenie. Znižovať emisie je totiž možné viacerými spôsobmi, nielen elektrifikáciou.
Upozornil tiež, že pomer medzi koncovou cenou elektriny a plynu má prirodzené technické a nákladové príčiny. V cene elektriny sú započítané výrazne vyššie náklady na prevádzku sústav, nepretržité vyvažovanie výroby so spotrebou aj vyššie straty pri prenose a distribúcii v porovnaní s plynom. Voči elektrine nie je plyn daňovo nijako zvýhodnený, práve naopak, elektrina je na Slovensku zaťažená nižšou daňou.
Ďalší tlak na rozpočty slovenských domácností má priniesť systém emisných povoleniek pre vykurovanie a dopravu (tzv. ETS2), ktorý má byť plne spustený v roku 2028. Už pri cene povolenky 45 eur za tonu CO₂ by zvýšil ceny zemného plynu, benzínu a nafty, teda priame náklady slovenských domácností. Vyššie náklady na energie a dopravu sa následne prejavia aj vo zvýšení cien potravín, tovarov a služieb.
"Takéto zdraženie energií bude mať len minimálny vplyv na pokles emisií a nezabezpečí, aby sa domácnostiam ekonomicky oplatilo vymeniť plynový kotol za tepelné čerpadlo alebo zatepliť nehnuteľnosť, iba im zvýši ich životné náklady. Znižovanie emisií musí stáť na riešeniach, ktoré sú pre ľudí ekonomicky dostupné," dodal Martin Hollý.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Martin Hollý: Na Slovensku potrebujeme takú cestu k nižším emisiám, ktorú si môžeme dovoliť © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozhodovať preto musí celkový emisný prínos, náklady a uskutočniteľnosť jednotlivých opatrení v podmienkach konkrétnej krajiny. Na Jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to zdôraznil Martin Hollý, generálny riaditeľ spoločnosti SPP – distribúcia.
"Za každé investované euro potrebujeme dosiahnuť čo najväčšiu úsporu emisií. Elektrifikácia má svoje miesto tam, kde tento princíp spĺňa. Je však len jedným z možných nástrojov, nie univerzálnym riešením pre každé odvetvie a každú domácnosť," povedal Martin Hollý. Ako príklad jej zmysluplného využitia uviedol modernizáciu košických železiarní. V sektore individuálneho vykurovania domácností, naopak, podľa neho plošná elektrifikácia naráža na neprimerane vysoké náklady v pomere k nízkej dosiahnutej emisnej úspore.
Výber riešení musí zohľadňovať energetický mix krajiny, technický stav budov aj príjmy obyvateľstva. "Domácnostiam musí dávať znižovanie emisií z hľadiska nákladov a prínosov zmysel. Aj dobre zamýšľané opatrenie stráca účinok, ak si ho ľudia nemôžu dovoliť," zdôraznil.
Akčný plán Európskej komisie pre elektrifikáciu (EAP), zverejnený 17. júla 2026, navrhuje zvýšiť podiel elektriny na konečnej spotrebe energie EÚ na 46 % do roku 2040. Tento orientačný cieľ má ešte len prejsť posúdením vplyvov. Podľa Martina Hollého musí európska legislatíva ponechať členským štátom dostatočnú flexibilitu pri výbere nákladovo efektívnych opatrení na znižovanie emisií a nie ich limitovať len na jedno riešenie. Znižovať emisie je totiž možné viacerými spôsobmi, nielen elektrifikáciou.
Upozornil tiež, že pomer medzi koncovou cenou elektriny a plynu má prirodzené technické a nákladové príčiny. V cene elektriny sú započítané výrazne vyššie náklady na prevádzku sústav, nepretržité vyvažovanie výroby so spotrebou aj vyššie straty pri prenose a distribúcii v porovnaní s plynom. Voči elektrine nie je plyn daňovo nijako zvýhodnený, práve naopak, elektrina je na Slovensku zaťažená nižšou daňou.
Ďalší tlak na rozpočty slovenských domácností má priniesť systém emisných povoleniek pre vykurovanie a dopravu (tzv. ETS2), ktorý má byť plne spustený v roku 2028. Už pri cene povolenky 45 eur za tonu CO₂ by zvýšil ceny zemného plynu, benzínu a nafty, teda priame náklady slovenských domácností. Vyššie náklady na energie a dopravu sa následne prejavia aj vo zvýšení cien potravín, tovarov a služieb.
"Takéto zdraženie energií bude mať len minimálny vplyv na pokles emisií a nezabezpečí, aby sa domácnostiam ekonomicky oplatilo vymeniť plynový kotol za tepelné čerpadlo alebo zatepliť nehnuteľnosť, iba im zvýši ich životné náklady. Znižovanie emisií musí stáť na riešeniach, ktoré sú pre ľudí ekonomicky dostupné," dodal Martin Hollý.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Martin Hollý: Na Slovensku potrebujeme takú cestu k nižším emisiám, ktorú si môžeme dovoliť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Konferencia nižšie emisie PR
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