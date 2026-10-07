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SHP Celex investuje 15 miliónov eur do ďalšieho rozvoja výroby v Banja Luke
Tagy: Investovanie Modernizácia PR
Spoločnosť SHP Celex pripravuje v rokoch 2026 - 2027 ďalšiu významnú investíciu do modernizácie a rozvoja svojho výrobného závodu v Banja Luke. Spoločnosť SHP Celex, člen SHP Group ...
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7.10.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť SHP Celex pripravuje v rokoch 2026 – 2027 ďalšiu významnú investíciu do modernizácie a rozvoja svojho výrobného závodu v Banja Luke.
Spoločnosť SHP Celex, člen SHP Group patriacej do portfólia ECO-Investment, pripravuje v rokoch 2026 – 2027 ďalšiu významnú investíciu do modernizácie a rozvoja svojho výrobného závodu v Banja Luke. Investičný program v celkovej hodnote 15 miliónov eur má zvýšiť výrobnú kapacitu, energetickú efektívnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti.
O pripravovaných investíciách rokovali predstavitelia ECO-Investment a SHP Celex so Srđanom Amidžićom, ministrom financií a štátnej pokladnice Bosny a Hercegoviny, a Radenkom Bubićom, ministrom hospodárstva a podnikania Republiky srbskej. Témou stretnutia bol prvý investičný cyklus vo výške 15 miliónov eur, ako aj možnosti ďalšieho rozvoja výroby v Banja Luke.
"Kľúčovou súčasťou investičného programu bude výstavba nového energetického centra na výrobu vysokotlakovej pary potrebnej pri výrobe papiera. Nový kotol bude vybavený kombinovanými horákmi umožňujúcimi využívať zemný plyn alebo ťažký vykurovací olej. Toto riešenie zvýši flexibilitu výrobného procesu v závislosti od dostupnosti a ceny palív a zároveň prispeje k vyššej energetickej účinnosti výroby tepla,” uviedol predseda preddstavenstva SHP Group Richard Žigmund.
Súčasťou investície bude aj výmena sušiaceho krytu papierenského stroja, ktorej cieľom je zvýšiť výkonnosť výroby tissue papiera, znížiť mernú spotrebu tepla a zvýšiť efektívnosť výrobného procesu.
Investičný program zahŕňa aj rozsiahlu modernizáciu papierenského stroja – výmenu naviňovača papiera, modernizáciu sito-vodiacej a plsť-vodiacej časti stroja, ako aj výmenu nátokovej skrine zabezpečujúcej rovnomerný priečny profil papierenskej látky.
"Investícia vo výške 15 miliónov eur potvrdzuje náš dlhodobý záujem ďalej rozvíjať SHP Celex a výrobu v Banja Luke. Chceme zvyšovať technologickú úroveň závodu, jeho energetickú efektívnosť a konkurencieschopnosť a vytvárať podmienky pre jeho ďalší stabilný rozvoj. Zároveň oceňujeme konštruktívny dialóg s predstaviteľmi štátu a Republiky srbskej a ich pripravenosť podporovať ďalší rozvoj priemyslu a investícií v regióne," uviedol Milan Fiľo, prezident ECO-Investment a.s.
Na realizáciu pripravovaných intenzifikačných investícií bola zároveň prisľúbená finančná pomoc vo výške 1 milión eur.
Investícia predstavuje prvú etapu ďalšieho rozvoja SHP Celex. Počas rokovania sa diskutovalo aj o podmienkach potrebných na rozšírenie výrobných kapacít a o potenciáli ďalších investícií. Podľa predstaveného investičného zámeru môže ich celkový objem v ďalších etapách dosiahnuť až 100 miliónov eur.
Realizácia ďalších investícií by znamenala rast výrobných kapacít, zvýšenie exportu a vytvorenie nových pracovných miest, pričom projekt prispeje k posilneniu konkurencieschopnosti a ďalšiemu rozvoju priemyselnej výroby v Republike srbskej.
ECO–INVESTMENT a.s. je česko-slovenský investičný holding pôsobiaci najmä v oblasti celulózovo-papierenského priemyslu, v potravinárstve, technológiách a real estate. Prostredníctvom svojich spoločností dlhodobo investuje do modernizácie výroby, zvyšovania jej efektívnosti a environmentálnej udržateľnosti. Významne sa podieľa na podpore komunít a verejnoprospešných projektov najmä v regiónoch, kde pôsobia závody patriace do skupiny.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SHP Celex investuje 15 miliónov eur do ďalšieho rozvoja výroby v Banja Luke © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť SHP Celex, člen SHP Group patriacej do portfólia ECO-Investment, pripravuje v rokoch 2026 – 2027 ďalšiu významnú investíciu do modernizácie a rozvoja svojho výrobného závodu v Banja Luke. Investičný program v celkovej hodnote 15 miliónov eur má zvýšiť výrobnú kapacitu, energetickú efektívnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti.
O pripravovaných investíciách rokovali predstavitelia ECO-Investment a SHP Celex so Srđanom Amidžićom, ministrom financií a štátnej pokladnice Bosny a Hercegoviny, a Radenkom Bubićom, ministrom hospodárstva a podnikania Republiky srbskej. Témou stretnutia bol prvý investičný cyklus vo výške 15 miliónov eur, ako aj možnosti ďalšieho rozvoja výroby v Banja Luke.
"Kľúčovou súčasťou investičného programu bude výstavba nového energetického centra na výrobu vysokotlakovej pary potrebnej pri výrobe papiera. Nový kotol bude vybavený kombinovanými horákmi umožňujúcimi využívať zemný plyn alebo ťažký vykurovací olej. Toto riešenie zvýši flexibilitu výrobného procesu v závislosti od dostupnosti a ceny palív a zároveň prispeje k vyššej energetickej účinnosti výroby tepla,” uviedol predseda preddstavenstva SHP Group Richard Žigmund.
Súčasťou investície bude aj výmena sušiaceho krytu papierenského stroja, ktorej cieľom je zvýšiť výkonnosť výroby tissue papiera, znížiť mernú spotrebu tepla a zvýšiť efektívnosť výrobného procesu.
Investičný program zahŕňa aj rozsiahlu modernizáciu papierenského stroja – výmenu naviňovača papiera, modernizáciu sito-vodiacej a plsť-vodiacej časti stroja, ako aj výmenu nátokovej skrine zabezpečujúcej rovnomerný priečny profil papierenskej látky.
"Investícia vo výške 15 miliónov eur potvrdzuje náš dlhodobý záujem ďalej rozvíjať SHP Celex a výrobu v Banja Luke. Chceme zvyšovať technologickú úroveň závodu, jeho energetickú efektívnosť a konkurencieschopnosť a vytvárať podmienky pre jeho ďalší stabilný rozvoj. Zároveň oceňujeme konštruktívny dialóg s predstaviteľmi štátu a Republiky srbskej a ich pripravenosť podporovať ďalší rozvoj priemyslu a investícií v regióne," uviedol Milan Fiľo, prezident ECO-Investment a.s.
Na realizáciu pripravovaných intenzifikačných investícií bola zároveň prisľúbená finančná pomoc vo výške 1 milión eur.
Investícia predstavuje prvú etapu ďalšieho rozvoja SHP Celex. Počas rokovania sa diskutovalo aj o podmienkach potrebných na rozšírenie výrobných kapacít a o potenciáli ďalších investícií. Podľa predstaveného investičného zámeru môže ich celkový objem v ďalších etapách dosiahnuť až 100 miliónov eur.
Realizácia ďalších investícií by znamenala rast výrobných kapacít, zvýšenie exportu a vytvorenie nových pracovných miest, pričom projekt prispeje k posilneniu konkurencieschopnosti a ďalšiemu rozvoju priemyselnej výroby v Republike srbskej.
O skupine ECO–INVESTMENT
ECO–INVESTMENT a.s. je česko-slovenský investičný holding pôsobiaci najmä v oblasti celulózovo-papierenského priemyslu, v potravinárstve, technológiách a real estate. Prostredníctvom svojich spoločností dlhodobo investuje do modernizácie výroby, zvyšovania jej efektívnosti a environmentálnej udržateľnosti. Významne sa podieľa na podpore komunít a verejnoprospešných projektov najmä v regiónoch, kde pôsobia závody patriace do skupiny.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SHP Celex investuje 15 miliónov eur do ďalšieho rozvoja výroby v Banja Luke © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Investovanie Modernizácia PR
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