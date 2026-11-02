McDavid prekonal Gretzkého! Moje body sú vedľajší produkt, tvrdí – VIDEO
Connor McDavid sa rozhodol, že v tejto sezóne povýši svoju hru ešte na vyššiu úroveň. Hokejisti Edmontonu Oilers majú za sebou už 15 zápasov v novej ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Connor McDavid sa rozhodol, že v tejto sezóne povýši svoju hru ešte na vyššiu úroveň.
Hokejisti Edmontonu Oilers majú za sebou už 15 zápasov v novej sezóne NHL, ale stále ani jeden nebol taký, v ktorom by nebodoval Connor McDavid.
Fenomenálny Kanaďan pridáva body a láme historické rekordy ako na bežiacom páse. Najnovšie pomohol gólom aj asistenciou k výhre Edmontonu na ľade New Yorku Rangers (4:1) a svoj bodový súčet navýšil na číslo 39.
Zároveň prekonal dva rekordy velikánov NHL. Dosiahol 30 asistencií v 15 zápasoch, čo sa mu podarilo o jeden zápas skôr ako Kanaďanovi Wayneovi Gretzkému v sezóne 1984/1985.
Okrem toho utvoril rekord organizácie Oilers, keď strelil ôsmykrát v kariére gól už v úvodnej minúte zápasu. Vymazal tým z líderskej pozície ďalšiu klubovú legendu Marka Messiera. Rovnako to bol jeho 418. gól v NHL, čím prekonal Glenna Andersona na štvrtej priečke klubovej histórie. Pred McDavidom už je len trio Wayne Gretzky (583), Jari Kurri (474) a jeho súčasný spoluhráč Leon Draisaitl (446).
"V Edmontone máme v novej sezóne nový systém aj herný štýl. Celkom sa mi podarilo do toho zahryznúť, ale aj ostatným spoluhráčom. Moja vlastná hra išla tak-trochu do úzadia, všetci sa snažíme plniť úlohy v rámci nastoleného systému. Moje body, to je vedľajší produkt toho, že všetci hrajú dobre. Keď tím vyhráva zápasy, prichádzajú aj takéto individuálne úspechy. Rozhodne ťažím zo skvelého tímového výkonu," skromne vyhlásil McDavid na webe NHL.
Okrem McDavida udivuje v tíme Edmontonu aj produktivita obrancu Evana Boucharda. Dvoma asistenciami proti NY Rangers sa dostal na 26 bodov. Stal sa len štvrtým bekom v histórii NHL, ktorý v úvodných 15 zápasoch sezóny nazbieral 25 a viac bodov.
Lídrom tejto štatistiky je Bobby Orr s 30 bodmi zo sezón 1969/1970 a 1974/1975. Nasledujú ďalšie dve legendy: Al MacInnis (27 v sezóne 1990/1991) a Denis Potvin (25 v sezóne 1975/1976).
Zdroj: SITA.sk - McDavid prekonal Gretzkého! Moje body sú vedľajší produkt, tvrdí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Edmontonu Oilers majú za sebou už 15 zápasov v novej sezóne NHL, ale stále ani jeden nebol taký, v ktorom by nebodoval Connor McDavid.
Fenomenálny Kanaďan pridáva body a láme historické rekordy ako na bežiacom páse. Najnovšie pomohol gólom aj asistenciou k výhre Edmontonu na ľade New Yorku Rangers (4:1) a svoj bodový súčet navýšil na číslo 39.
Zároveň prekonal dva rekordy velikánov NHL. Dosiahol 30 asistencií v 15 zápasoch, čo sa mu podarilo o jeden zápas skôr ako Kanaďanovi Wayneovi Gretzkému v sezóne 1984/1985.
Padol aj Messier
Okrem toho utvoril rekord organizácie Oilers, keď strelil ôsmykrát v kariére gól už v úvodnej minúte zápasu. Vymazal tým z líderskej pozície ďalšiu klubovú legendu Marka Messiera. Rovnako to bol jeho 418. gól v NHL, čím prekonal Glenna Andersona na štvrtej priečke klubovej histórie. Pred McDavidom už je len trio Wayne Gretzky (583), Jari Kurri (474) a jeho súčasný spoluhráč Leon Draisaitl (446).
Všetci hrajú dobre?
"V Edmontone máme v novej sezóne nový systém aj herný štýl. Celkom sa mi podarilo do toho zahryznúť, ale aj ostatným spoluhráčom. Moja vlastná hra išla tak-trochu do úzadia, všetci sa snažíme plniť úlohy v rámci nastoleného systému. Moje body, to je vedľajší produkt toho, že všetci hrajú dobre. Keď tím vyhráva zápasy, prichádzajú aj takéto individuálne úspechy. Rozhodne ťažím zo skvelého tímového výkonu," skromne vyhlásil McDavid na webe NHL.
Aj Bouchard je historický
Okrem McDavida udivuje v tíme Edmontonu aj produktivita obrancu Evana Boucharda. Dvoma asistenciami proti NY Rangers sa dostal na 26 bodov. Stal sa len štvrtým bekom v histórii NHL, ktorý v úvodných 15 zápasoch sezóny nazbieral 25 a viac bodov.
Lídrom tejto štatistiky je Bobby Orr s 30 bodmi zo sezón 1969/1970 a 1974/1975. Nasledujú ďalšie dve legendy: Al MacInnis (27 v sezóne 1990/1991) a Denis Potvin (25 v sezóne 1975/1976).
Zdroj: SITA.sk - McDavid prekonal Gretzkého! Moje body sú vedľajší produkt, tvrdí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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