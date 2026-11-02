Pozlátené šperky: Aký je rozdiel oproti zlatu a ako dlho vydržia?
Zlatý odtieň dokáže aj jednoduchému outfitu dodať nádych elegancie. Niet preto divu, že pozlátené náušnice, prstene či retiazky patria medzi obľúbené doplnky.
Na prvý pohľad vyzerajú ako zlaté, no ich cena je výrazne nižšia. Ako dlho si zachovajú svoj lesk? Oplatí sa do nich investovať, alebo je lepšie zvoliť šperky z pravého zlata? Odpoveď závisí od kvality pozlátenia, spôsobu nosenia aj starostlivosti.
Čo sú pozlátené šperky a aké druhy pozlátenia poznáme?
Pozlátené šperky sa vyrábajú z podkladového kovu, na ktorého povrch sa nanáša vrstva skutočného zlata. Základom môže byť napríklad mosadz, oceľ alebo striebro. Práve použitý materiál, hrúbka zlatej vrstvy a spôsob jej nanesenia ovplyvňujú výslednú cenu, kvalitu aj životnosť šperku.
Pri výbere sa môžete stretnúť s viacerými označeniami, ktoré však neznamenajú to isté.
Gold plating – klasické pozlátenie
Ide o bežný spôsob pozlátenia, pri ktorom sa na povrch kovu elektrochemicky nanesie tenká vrstva zlata (galvanické pokovovanie). Jeho hlavnou výhodou je priaznivá cena a možnosť vytvárať šperky v rozmanitých dizajnoch. Tenšia vrstva zlata sa však môže postupným nosením opotrebovať, najmä na šperkoch a miestach viac vystavených treniu.
Gold filled – hrubšia vrstva zlata
Na rozdiel od klasického pozlátenia sa pri technológii gold filled vrstva zlata mechanicky spája s podkladovým kovom pomocou tepla a tlaku. Pri štandardnom gold filled tvorí zlato najmenej 5 % hmotnosti kovovej časti šperku. Výsledkom je spravidla vyššia odolnosť a dlhšia životnosť v porovnaní s klasickým pozlátením.
Gold vermeil – pozlátené striebro
Označenie vermeil sa používa pre šperky, ktorých základ tvorí striebro s rýdzosťou 925/1000 a povrch pokrýva vrstva zlata. Podľa amerických pravidiel pre označovanie šperkov musí mať táto vrstva hrúbku minimálne 2,5 mikrometra aby sa šperky mohli označiť ako vermeil. Ide teda o kvalitnejšiu formu pozláteného striebra, ktorá spája vlastnosti drahého kovu s obľúbeným zlatým vzhľadom. Na Slovensku však tento pojem nie je legislatívou definovaný, a preto je aj veľmi málo používaný.
Ako dlho vydržia pozlátené šperky?
Jednou z najčastejších otázok je, ako dlho si pozlátené šperky zachovajú svoju pôvodnú farbu. Jednoznačná odpoveď neexistuje. Kvalitnejšie pozlátenie môže pri šetrnom zaobchádzaní vydržať niekoľko rokov, zatiaľ čo pri tenkej vrstve a intenzívnom každodennom nosení sa známky opotrebovania môžu objaviť už po niekoľkých mesiacoch.
Najväčší vplyv na životnosť majú tri faktory:
1. Hrúbka zlatej vrstvy: Vo všeobecnosti platí, že hrubšia vrstva zlata lepšie odoláva postupnému opotrebovaniu.
2. Frekvencia nosenia: Šperky nosené každý deň a kúsky vystavené väčšiemu treniu. Napríklad pozlátené prstene prichádzajú do častého kontaktu s povrchmi, preto sa opotrebujú rýchlejšie než náušnice.
3. Kontakt s vodou a kozmetikou: Parfumy, krémy, čistiace prostriedky, pot či chlórovaná voda môžu negatívne ovplyvniť vzhľad a stav povrchovej úpravy.
Ak si všimnete, že šperk postupne stráca zlatý odtieň, nemusí to znamenať, že bol nekvalitný. Zlatá vrstva sa používaním prirodzene opotrebúva. Pri niektorých šperkoch je možné pozlátenie obnoviť.
Ako sa starať o pozlátené šperky, aby vydržali čo najdlhšie?
Dobrou správou je, že správna starostlivosť dokáže životnosť pozlátených šperkov výrazne ovplyvniť. Stačí si osvojiť niekoľko jednoduchých návykov.
● Šperky si nasadzujte až po použití kozmetiky. Parfum, telové mlieko či lak na vlasy nechajte najskôr zaschnúť. Znížite tak ich priamy kontakt s pozláteným povrchom.
● Pred sprchovaním, športovaním a plávaním ich odložte. Vlhkosť, pot a chemické látky môžu urýchliť opotrebovanie zlatej vrstvy. Zároveň je pri športe vyššia pravdepodobnosť pretrhnutia alebo deformovania šperku.
● Čistite ich jemne a bez drhnutia. Na bežné odstránenie nečistôt postačí mäkká, suchá handrička. Vyhnite sa abrazívnym čistiacim prostriedkom, drsným kefám a agresívnym chemikáliám, ktoré by mohli poškodiť povrch.
● Každému šperku doprajte vlastné miesto. Ideálne je skladovanie v mäkkom vrecúšku alebo šperkovnici s oddelenými priehradkami. Predídete tak poškriabaniu a vzájomnému treniu šperkov.
Tieto drobné opatrenia pomôžu zachovať pekný vzhľad šperkov dlhšie, bez ohľadu na to, či ide o obľúbený prsteň, jemnú retiazku alebo výraznejšie náušnice.
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