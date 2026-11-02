Zelenskyj uviedol, že Ukrajina zastaví útoky na ruské rafinérie, ak jej USA dodajú rakety Patriot
Ak Washington poskytne Kyjevu tieto strely na jeden mesiac, Ukrajina na rovnaké obdobie zastaví útoky na ruské rafinérie, konštatoval ukrajinský líder. Ukrajinský prezident
2.11.2026 (SITA.sk) - Ak Washington poskytne Kyjevu tieto strely na jeden mesiac, Ukrajina na rovnaké obdobie zastaví útoky na ruské rafinérie, konštatoval ukrajinský líder.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že Ukrajina prestane útočiť na ruské ropné rafinérie, ak Washington dodá Kyjevu rakety Patriot. Zastavenie útokov je jednou z hlavných požiadaviek amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Trump požaduje, aby Rusko a Ukrajina zastavili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru. Jeho požiadavka prichádza v čase, keď USA zápasia s infláciou, ktorú výrazne poháňajú rastúce ceny energií v dôsledku vojny proti Iránu a rusko-ukrajinskej vojny.
Zelenskyj v rozhovore pre americkú televíziu Fox News uviedol, že o tejto otázke viedol „rôzne a viaceré“ rozhovory s Trumpom a jeho tímom.
„Vysvetlili sme, že nemôžeme nereagovať, keď Rusko útočí na našu energetiku, zabíja našich ľudí ,“ povedal ukrajinský líder.
„Povedali sme, že ak chcete, aby sme neútočili na ruské rafinérie, Rusko musí prestať útočiť na náš energetický systém. Existuje aj ďalšia možnosť. Dajte nám rakety Patriot. Peniaze na ne nájdeme,“ uviedol.
Zelenskyj vyhlásil, že ak Washington poskytne Kyjevu tieto strely na jeden mesiac, Ukrajina na rovnaké obdobie zastaví útoky na ruské rafinérie. Patrioty patria medzi najdôležitejšie zbrane, ktoré Ukrajina používa na zachytávanie ruských dronov a rakiet.
Na otázku, či by jeho návrh nemohol byť vnímaný ako pokus „vyvíjať tlak“ na Trumpa, Zelenskyj odpovedal, že nie. „Nemám žiadne obavy, keď medzi partnermi hovorím pravdu,“ povedal.
Trumpova administratíva v piatok schválila predaj 500 rakiet Patriot Ukrajine, informovalo americké ministerstvo zahraničných vecí. Ukrajinský prezident však upozornil, že ich dodanie môže trvať roky.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj uviedol, že Ukrajina zastaví útoky na ruské rafinérie, ak jej USA dodajú rakety Patriot © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že Ukrajina prestane útočiť na ruské ropné rafinérie, ak Washington dodá Kyjevu rakety Patriot. Zastavenie útokov je jednou z hlavných požiadaviek amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Trump požaduje, aby Rusko a Ukrajina zastavili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru. Jeho požiadavka prichádza v čase, keď USA zápasia s infláciou, ktorú výrazne poháňajú rastúce ceny energií v dôsledku vojny proti Iránu a rusko-ukrajinskej vojny.
Viaceré rozhovory
Zelenskyj v rozhovore pre americkú televíziu Fox News uviedol, že o tejto otázke viedol „rôzne a viaceré“ rozhovory s Trumpom a jeho tímom.
„Vysvetlili sme, že nemôžeme nereagovať, keď Rusko útočí na našu energetiku, zabíja našich ľudí ,“ povedal ukrajinský líder.
„Povedali sme, že ak chcete, aby sme neútočili na ruské rafinérie, Rusko musí prestať útočiť na náš energetický systém. Existuje aj ďalšia možnosť. Dajte nám rakety Patriot. Peniaze na ne nájdeme,“ uviedol.
Podmienka Zelenského
Zelenskyj vyhlásil, že ak Washington poskytne Kyjevu tieto strely na jeden mesiac, Ukrajina na rovnaké obdobie zastaví útoky na ruské rafinérie. Patrioty patria medzi najdôležitejšie zbrane, ktoré Ukrajina používa na zachytávanie ruských dronov a rakiet.
Na otázku, či by jeho návrh nemohol byť vnímaný ako pokus „vyvíjať tlak“ na Trumpa, Zelenskyj odpovedal, že nie. „Nemám žiadne obavy, keď medzi partnermi hovorím pravdu,“ povedal.
Trumpova administratíva v piatok schválila predaj 500 rakiet Patriot Ukrajine, informovalo americké ministerstvo zahraničných vecí. Ukrajinský prezident však upozornil, že ich dodanie môže trvať roky.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj uviedol, že Ukrajina zastaví útoky na ruské rafinérie, ak jej USA dodajú rakety Patriot © SITA Všetky práva vyhradené.
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