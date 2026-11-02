IIHF sa obáva tragickej konfrontácie, ak by hrali Rusi na MS 2027. Hrozí bojkot a ktoré krajiny sú proti?
Pre niektorých je účasť Ruska zásadnou otázkou, pre ďalších len okrajová a niektorí to neriešia vôbec, tvrdí. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zažíva ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Pre niektorých je účasť Ruska zásadnou otázkou, pre ďalších len okrajová a niektorí to neriešia vôbec, tvrdí.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zažíva neúprosný tlak od svojich členov vzhľadom na to, že Športový arbitrážny súd (CAS) nariadil okamžitý návrat Ruska na svetovú scénu.
Viacero krajín na čele s Kanadou, Českom, Fínskom, Švédskom či Lotyšskom sa proti tomu postavili a na ich strane jej aj organizátor budúcoročných majstrovstiev sveta Nemecko.
Je otázne, ako by prebiehal šampionát, ak by takmer polovica účastníkov bojkotovala turnaj v prípade, ak sa tam Rusko objaví. Budú to najkontroverznejšie MS histórie?
Viceprezident IIHF Petr Bříza toto rozhodnutie vníma ako bezpečnostné riziko a rozhodujúci bude postoj hostiteľských krajín jednotlivých šampionátov.
"Pre nás bolo rozhodnutie CAS naozaj šokujúce. Predovšetkým v tom smere, že má ísť o okamžitý návrat Ruska, ktorého zákaz účasti na majstrovstvách sveta sme predlžovali každoročne v duchu stanov IIHF na základe bezpečnostnej analýzy," uviedol v Českej televízii.
"Naše argumenty neboli na arbitráži v Lausanne vypočuté. Môžeme síce jej verdikt napadnúť dovolaním sa na Najvyšší správny súd vo Švajčiarsku, nemalo by to však odkladný účinok," pokračoval Bříza, ktorý pripomenul, že IIHF má 83 členských krajín s rozličným pohľadom.
Pre niektorých je účasť Ruska zásadnou otázkou, pre ďalších len okrajová a niektorí to neriešia vôbec, tvrdí.
"Teraz musíme začať konzultácie s usporiadateľskými krajinami jednotlivých turnajov. Práve ich postoj bude určujúci. Ide o to, ako hokejové prostredie vykomunikuje celú záležitosť so svojimi vládami."
Ako prvá sa s tým musí popasovať Kanada, ktorá na prelome rokov hostí MS hokejistov do 20 rokov. Potom nasleduje Česko s januárovým šampionátom junioriek. Napríklad Spojené štáty americké naznačili, že na aprílových MS hráčov do 18 rokov Rusov na svoje územie pustia.
Najväčšie dohady sú však na seniorsky šampionát mužov, ktorý je na programe v máji 2027 v Nemecku. Ak by tam "zborná" hrala, mohla by nahradiť rebríčkovo najnižšie postavený tím, a síce paradoxne Ukrajinu, ktorá sa medzi elitu dostala po 19 rokoch.
"Šport a politika nikdy neboli oddelené, naopak by som povedal, že spolu úzko súvisia a nájdeme aj veľa príkladov z minulosti. Vzhľadom na správanie Ruska na Ukrajine je tu za mňa silná bezpečnostná obava stále. Nechcel by som rozhodne zažiť, že sa priateľské prostredie v hokejových arénach preklopí do nejakej tragickej konfrontácie," dodal viceprezident IIHF Bříza.
Zdroj: SITA.sk - IIHF sa obáva tragickej konfrontácie, ak by hrali Rusi na MS 2027. Hrozí bojkot a ktoré krajiny sú proti? © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zažíva neúprosný tlak od svojich členov vzhľadom na to, že Športový arbitrážny súd (CAS) nariadil okamžitý návrat Ruska na svetovú scénu.
Viacero krajín na čele s Kanadou, Českom, Fínskom, Švédskom či Lotyšskom sa proti tomu postavili a na ich strane jej aj organizátor budúcoročných majstrovstiev sveta Nemecko.
Je otázne, ako by prebiehal šampionát, ak by takmer polovica účastníkov bojkotovala turnaj v prípade, ak sa tam Rusko objaví. Budú to najkontroverznejšie MS histórie?
Nevypočuli si argumenty
Viceprezident IIHF Petr Bříza toto rozhodnutie vníma ako bezpečnostné riziko a rozhodujúci bude postoj hostiteľských krajín jednotlivých šampionátov.
"Pre nás bolo rozhodnutie CAS naozaj šokujúce. Predovšetkým v tom smere, že má ísť o okamžitý návrat Ruska, ktorého zákaz účasti na majstrovstvách sveta sme predlžovali každoročne v duchu stanov IIHF na základe bezpečnostnej analýzy," uviedol v Českej televízii.
"Naše argumenty neboli na arbitráži v Lausanne vypočuté. Môžeme síce jej verdikt napadnúť dovolaním sa na Najvyšší správny súd vo Švajčiarsku, nemalo by to však odkladný účinok," pokračoval Bříza, ktorý pripomenul, že IIHF má 83 členských krajín s rozličným pohľadom.
Rozličné názory
Pre niektorých je účasť Ruska zásadnou otázkou, pre ďalších len okrajová a niektorí to neriešia vôbec, tvrdí.
"Teraz musíme začať konzultácie s usporiadateľskými krajinami jednotlivých turnajov. Práve ich postoj bude určujúci. Ide o to, ako hokejové prostredie vykomunikuje celú záležitosť so svojimi vládami."
Ako prvá sa s tým musí popasovať Kanada, ktorá na prelome rokov hostí MS hokejistov do 20 rokov. Potom nasleduje Česko s januárovým šampionátom junioriek. Napríklad Spojené štáty americké naznačili, že na aprílových MS hráčov do 18 rokov Rusov na svoje územie pustia.
Nahradili by práve Ukrajinu
Najväčšie dohady sú však na seniorsky šampionát mužov, ktorý je na programe v máji 2027 v Nemecku. Ak by tam "zborná" hrala, mohla by nahradiť rebríčkovo najnižšie postavený tím, a síce paradoxne Ukrajinu, ktorá sa medzi elitu dostala po 19 rokoch.
"Šport a politika nikdy neboli oddelené, naopak by som povedal, že spolu úzko súvisia a nájdeme aj veľa príkladov z minulosti. Vzhľadom na správanie Ruska na Ukrajine je tu za mňa silná bezpečnostná obava stále. Nechcel by som rozhodne zažiť, že sa priateľské prostredie v hokejových arénach preklopí do nejakej tragickej konfrontácie," dodal viceprezident IIHF Bříza.
Zdroj: SITA.sk - IIHF sa obáva tragickej konfrontácie, ak by hrali Rusi na MS 2027. Hrozí bojkot a ktoré krajiny sú proti? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Formula 1 má historicky najmladšieho majstra sveta. Antonelli mal v auguste len 20 rokov – VIDEO
- Arakčí stále verí v diplomaciu, ale Teherán je pripravený zasiahnuť americké ciele kdekoľvek
- Pozlátené šperky: Aký je rozdiel oproti zlatu a ako dlho vydržia?
- Rusi môžu štartovať na hokejových MS 2027 v Nemecku. Tie tam však možno ani nebudú
- Minimálne alebo žiadne zisky. Ruská armáda zaznamenala ďalší rekord v rámci denných strát