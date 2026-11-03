Medzi obeťami havárie lietadla Learjet 60 na Floride bol americký podnikateľ s rodinou
Adam Robinson podnikal v oblasti technológií, jeho manželka Helen Sharpová bola podľa médií umelkyňou. Ich deťmi boli štvorročná Emma a dvojročný Charlie. Medzi deviatimi obeťami nedeľnej leteckej ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Adam Robinson podnikal v oblasti technológií, jeho manželka Helen Sharpová bola podľa médií umelkyňou. Ich deťmi boli štvorročná Emma a dvojročný Charlie.
Medzi deviatimi obeťami nedeľnej leteckej katastrofy na Floride bol podnikateľ z Texasu, jeho manželka a ich dve malé deti. Lietadlo Learjet 60 odletelo z mesta Austin v štáte Texas a smerovalo na Bahamy. Informuje o tom web BBC.
Adam Robinson podnikal v oblasti technológií a jeho manželka Helen Sharpová bola podľa médií umelkyňou. Ich deťmi boli štvorročná Emma a dvojročný Charlie. Rodina ich opísala ako „oddaných rodičov“ a uviedla, že deti boli „svetlom ich života“. Robinson na svojom profile na sieti LinkedIn uviedol, že je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločností RB2B a Retention.com a generálnym riaditeľom spoločnosti Moltsets. V minulosti pracoval v medzinárodnej finančnej spoločnosti Lehman Brothers a v bankovej skupine Barclays.
Ďalšími obeťami boli Rachel Reedová, Charmi Fehr a Anita Maria Cetinová. Anita bola pestúnkou Emmy a Charlieho. Nie je jasné, aké väzby mali Fehr a Reedová na rodinu podnikateľa.
Pilotom lietadla bol päťdesiatpäťročný Jeff Gregory. Kopilotkou bola iba dvadsaťročná Nathalia Filgueirasová, ktorá získala leteckú licenciu už v sedemnástich rokoch. Jej matka Camila Corteletiová potvrdila americkým médiám, že jej dcéra pri nehode zahynula v plameňoch.
Americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy vyšetruje, či k nehode prispela námraza a turbulencie a či pri nej zohrala úlohu ľudská chyba.
Zdroj: SITA.sk - Medzi obeťami havárie lietadla Learjet 60 na Floride bol americký podnikateľ s rodinou © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzi deviatimi obeťami nedeľnej leteckej katastrofy na Floride bol podnikateľ z Texasu, jeho manželka a ich dve malé deti. Lietadlo Learjet 60 odletelo z mesta Austin v štáte Texas a smerovalo na Bahamy. Informuje o tom web BBC.
Adam Robinson podnikal v oblasti technológií a jeho manželka Helen Sharpová bola podľa médií umelkyňou. Ich deťmi boli štvorročná Emma a dvojročný Charlie. Rodina ich opísala ako „oddaných rodičov“ a uviedla, že deti boli „svetlom ich života“. Robinson na svojom profile na sieti LinkedIn uviedol, že je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločností RB2B a Retention.com a generálnym riaditeľom spoločnosti Moltsets. V minulosti pracoval v medzinárodnej finančnej spoločnosti Lehman Brothers a v bankovej skupine Barclays.
Ďalšími obeťami boli Rachel Reedová, Charmi Fehr a Anita Maria Cetinová. Anita bola pestúnkou Emmy a Charlieho. Nie je jasné, aké väzby mali Fehr a Reedová na rodinu podnikateľa.
Pilotom lietadla bol päťdesiatpäťročný Jeff Gregory. Kopilotkou bola iba dvadsaťročná Nathalia Filgueirasová, ktorá získala leteckú licenciu už v sedemnástich rokoch. Jej matka Camila Corteletiová potvrdila americkým médiám, že jej dcéra pri nehode zahynula v plameňoch.
Americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy vyšetruje, či k nehode prispela námraza a turbulencie a či pri nej zohrala úlohu ľudská chyba.
Zdroj: SITA.sk - Medzi obeťami havárie lietadla Learjet 60 na Floride bol americký podnikateľ s rodinou © SITA Všetky práva vyhradené.
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