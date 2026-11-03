Odchádzajúci starostovia a primátori dostanú štedré odstupné. Aké vysoké budú ich posledné odmeny?
Predstavitelia samospráv, ktorí boli v októbrových voľbách opäť zvolení, odstupné ešte nedostávajú. Starostovia a primátori, ktorí po komunálnych voľbách nebudú pokračovať vo funkcii, neodídu ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Predstavitelia samospráv, ktorí boli v októbrových voľbách opäť zvolení, odstupné ešte nedostávajú.
Starostovia a primátori, ktorí po komunálnych voľbách nebudú pokračovať vo funkcii, neodídu s prázdnymi rukami. Po zániku mandátu im podľa zákona patrí odstupné vo výške niekoľkonásobku priemerného mesačného platu.
Ak starosta alebo primátor vykonával funkciu jedno volebné obdobie, patrí mu odstupné vo výške trojnásobku platu. Po dvoch volebných obdobiach vo funkcii má podľa zákona starosta alebo primátor nárok na štvornásobok platu a po troch volebných obdobiach až päťnásobok priemerného mesačného platu. Ak sú starostovia a primátori vo funkciách viac ako tri volebné obdobia, odstupné sa im už viac nenavyšuje. To platí napríklad v prípade starostky Maduníc v okrese Hlohovec Aleny Jelušovej, ktorá je vo funkcii už deväť volebných období a v tohtoročných voľbách už nekandidovala.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Primátor Galanty Peter Kolek je vo funkcii štyri roky a v nedávnych komunálnych voľbách ho už obyvatelia nezvolili. Jeho základný plat mu poslanci mestského zastupiteľstva navýšili o 40 percent na tohtoročných 6 763 eur, jeho odstupné tak dosiahne približne 19 tisíc eur v hrubom. Primátor Trnavy Peter Bročka poberá po zvýšení mestským zastupiteľstvom maximálny možný plat vo výške 9 175 eur v hrubom. Končí po troch volebných obdobiach vo funkcii, za čo mu patrí odstupné vo výške viac ako 45 tisíc eur v hrubom.
Odstupné končiacim starostom a primátorom sa vypláca z rozpočtu obce alebo mesta. Predstavitelia samospráv, ktorí boli v októbrových voľbách opäť zvolení, odstupné ešte nedostávajú.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Starostovia alebo primátori, ktorí boli vo svojom pôvodnom zamestnaní dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie, majú právo po skončení svojho funkčného obdobia vrátiť sa na svoje pracovné miesto.
Zdroj: SITA.sk - Odchádzajúci starostovia a primátori dostanú štedré odstupné. Aké vysoké budú ich posledné odmeny? © SITA Všetky práva vyhradené.
Starostovia a primátori, ktorí po komunálnych voľbách nebudú pokračovať vo funkcii, neodídu s prázdnymi rukami. Po zániku mandátu im podľa zákona patrí odstupné vo výške niekoľkonásobku priemerného mesačného platu.
Ak starosta alebo primátor vykonával funkciu jedno volebné obdobie, patrí mu odstupné vo výške trojnásobku platu. Po dvoch volebných obdobiach vo funkcii má podľa zákona starosta alebo primátor nárok na štvornásobok platu a po troch volebných obdobiach až päťnásobok priemerného mesačného platu. Ak sú starostovia a primátori vo funkciách viac ako tri volebné obdobia, odstupné sa im už viac nenavyšuje. To platí napríklad v prípade starostky Maduníc v okrese Hlohovec Aleny Jelušovej, ktorá je vo funkcii už deväť volebných období a v tohtoročných voľbách už nekandidovala.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
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Primátor Galanty Peter Kolek je vo funkcii štyri roky a v nedávnych komunálnych voľbách ho už obyvatelia nezvolili. Jeho základný plat mu poslanci mestského zastupiteľstva navýšili o 40 percent na tohtoročných 6 763 eur, jeho odstupné tak dosiahne približne 19 tisíc eur v hrubom. Primátor Trnavy Peter Bročka poberá po zvýšení mestským zastupiteľstvom maximálny možný plat vo výške 9 175 eur v hrubom. Končí po troch volebných obdobiach vo funkcii, za čo mu patrí odstupné vo výške viac ako 45 tisíc eur v hrubom.
Odstupné končiacim starostom a primátorom sa vypláca z rozpočtu obce alebo mesta. Predstavitelia samospráv, ktorí boli v októbrových voľbách opäť zvolení, odstupné ešte nedostávajú.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Starostovia alebo primátori, ktorí boli vo svojom pôvodnom zamestnaní dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie, majú právo po skončení svojho funkčného obdobia vrátiť sa na svoje pracovné miesto.
Zdroj: SITA.sk - Odchádzajúci starostovia a primátori dostanú štedré odstupné. Aké vysoké budú ich posledné odmeny? © SITA Všetky práva vyhradené.
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