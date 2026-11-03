Maďari budú mať na Štedrý deň voľno zo zákona. Parlament schválil zmenu už od tohtoročných Vianoc
Podľa dôvodovej správy k zákonu je 24. december neoddeliteľnou súčasťou vianočných sviatkov v maďarskej spoločnosti. Má osobitný význam pre rodinné stretnutia, prípravy na Vianoce, ako aj dodržiavanie ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Podľa dôvodovej správy k zákonu je 24. december neoddeliteľnou súčasťou vianočných sviatkov v maďarskej spoločnosti. Má osobitný význam pre rodinné stretnutia, prípravy na Vianoce, ako aj dodržiavanie spoločenských a náboženských tradícií.
V Maďarsku bude od tohto roka 24. december oficiálnym dňom pracovného pokoja. Tamojší parlament v utorok jednomyseľne schválil návrh zákona vládnucej strany Tisza, ktorý Štedrý deň zaraďuje medzi sviatky. Za legislatívnu zmenu hlasovalo všetkých 193 prítomných poslancov. Informovala o tom maďarská tlačová agentúra MTI.
Podľa dôvodovej správy k zákonu je 24. december neoddeliteľnou súčasťou vianočných sviatkov v maďarskej spoločnosti. Má osobitný význam pre rodinné stretnutia, prípravy na Vianoce, ako aj dodržiavanie spoločenských a náboženských tradícií.
Zaradením Štedrého dňa medzi dni pracovného pokoja chce parlament vytvoriť jednotný a predvídateľný právny rámec. Voľno tak už nebude potrebné zabezpečovať každoročne osobitnými úpravami pracovného kalendára či presúvaním pracovných dní.
Nová právna úprava začne platiť ešte pred tohtoročnými Vianocami. Maďari tak budú mať 24. decembra zákonom garantované pracovné voľno, ktoré už nebude závisieť od každoročných rozhodnutí o organizácii pracovného času.
Zdroj: SITA.sk - Maďari budú mať na Štedrý deň voľno zo zákona. Parlament schválil zmenu už od tohtoročných Vianoc © SITA Všetky práva vyhradené.
V Maďarsku bude od tohto roka 24. december oficiálnym dňom pracovného pokoja. Tamojší parlament v utorok jednomyseľne schválil návrh zákona vládnucej strany Tisza, ktorý Štedrý deň zaraďuje medzi sviatky. Za legislatívnu zmenu hlasovalo všetkých 193 prítomných poslancov. Informovala o tom maďarská tlačová agentúra MTI.
Podľa dôvodovej správy k zákonu je 24. december neoddeliteľnou súčasťou vianočných sviatkov v maďarskej spoločnosti. Má osobitný význam pre rodinné stretnutia, prípravy na Vianoce, ako aj dodržiavanie spoločenských a náboženských tradícií.
Zaradením Štedrého dňa medzi dni pracovného pokoja chce parlament vytvoriť jednotný a predvídateľný právny rámec. Voľno tak už nebude potrebné zabezpečovať každoročne osobitnými úpravami pracovného kalendára či presúvaním pracovných dní.
Nová právna úprava začne platiť ešte pred tohtoročnými Vianocami. Maďari tak budú mať 24. decembra zákonom garantované pracovné voľno, ktoré už nebude závisieť od každoročných rozhodnutí o organizácii pracovného času.
Zdroj: SITA.sk - Maďari budú mať na Štedrý deň voľno zo zákona. Parlament schválil zmenu už od tohtoročných Vianoc © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Česi odmietajú návrat Rusov na šampionáty, proti je aj Babiš. Fínske Turku hrozí zrušením MS juniorov
- Ruská špionážna loď sledovala cvičenie NATO pri Škótsku, zasiahlo britské námorníctvo
- Regenda si zvolil švédsku cestu na návrat do NHL. Individuálne sa mu darí, no tímu patrí posledné miesto
- Rusko uskutočnilo na Ukrajine masívne útoky; 29 mŕtvych a zasiahnutá nemocnica – FOTO
- Odchádzajúci starostovia a primátori dostanú štedré odstupné. Aké vysoké budú ich posledné odmeny?