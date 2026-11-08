Messi nastrieľal 26 gólov a historicky druhýkrát za sebou získal Zlatú kopačku MLS – VIDEO
Na druhom mieste skončil Chorvát Petar Musa z Dallasu s 22 gólmi. Lionel Messi z tímu Inter Miami získal druhýkrát za sebou ocenenie "Zlatá kopačka" (Golden Boot) určené pre najlepšieho strelca Major ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Na druhom mieste skončil Chorvát Petar Musa z Dallasu s 22 gólmi.
Lionel Messi z tímu Inter Miami získal druhýkrát za sebou ocenenie "Zlatá kopačka" (Golden Boot) určené pre najlepšieho strelca Major League Soccer (MLS) v Severnej Amerike.
Stalo sa tak po tom, čo obhajca titulu Inter Miami obsadil v záverečný deň základnej časti druhé miesto vo Východnej konferencii po remíze 3:3 s tímom Charlotte.
Argentínska superhviezda síce neskórovala, no na štadióne Nu Stadium v Miami pripravila prvé dva góly – oba po rohových kopoch. Tým pomohla svojmu klubu zabezpečiť výhodu domáceho prostredia pre prvé dve kolá play-off.
Messiho 26 gólov v tejto sezóne mu stačilo na to, aby sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý získal Zlatú kopačku MLS dvakrát za sebou. Na druhom mieste skončil Petar Musa z Dallasu s 22 gólmi. Ten sa však v zápase, v ktorom jeho tím doma zdolal Colorado 3:1, gólovo nepresadil.
Ian Fray, Luis Suárez a Rodrigo De Paul zariadili pre Inter Miami v prvom polčase trojgólové vedenie. Krátko po prestávke však Liel Abada dvoma gólmi naštartoval takmer obrat v zápase. Vyrovnanie v závere zavŕšil presným zásahom Rodolfo Aloko.
Víťaz základnej časti Nashville prekonal historický rekord MLS v počte bodov za jednu sezónu. Po víťazstve 2:0 nad Cincinnati ich nazbieral úctyhodných 77. S bilanciou 23 výhier, 3 prehier a 8 remíz Nashville ovládol Východnú konferenciu o 17 bodov pred Miami a prekonal rekord 74 bodov, ktorý v roku 2024 stanovilo práve Miami.
Miami skončilo na Východe druhé so ziskom 60 bodov. Tretí New England nevyužil zaváhanie Interu, keď prekvapivo prehral na ihrisku Orlanda 0:1 a sezónu zakončil s 58 bodmi.
Messiho tím narazí v úvode play-off MLS na Columbus. V ďalších dvojiciach na Východe sa stretnú New England s Philadelphiou, Charlotte s Chicagom a najvyššie nasadený Nashville s víťazom dodatočného kola (tzv. wild card) - Orlandom alebo Cincinnati.
Zdroj: SITA.sk - Messi nastrieľal 26 gólov a historicky druhýkrát za sebou získal Zlatú kopačku MLS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Lionel Messi z tímu Inter Miami získal druhýkrát za sebou ocenenie "Zlatá kopačka" (Golden Boot) určené pre najlepšieho strelca Major League Soccer (MLS) v Severnej Amerike.
Stalo sa tak po tom, čo obhajca titulu Inter Miami obsadil v záverečný deň základnej časti druhé miesto vo Východnej konferencii po remíze 3:3 s tímom Charlotte.
Argentínska superhviezda síce neskórovala, no na štadióne Nu Stadium v Miami pripravila prvé dva góly – oba po rohových kopoch. Tým pomohla svojmu klubu zabezpečiť výhodu domáceho prostredia pre prvé dve kolá play-off.
Náskok štyroch gólov
Messiho 26 gólov v tejto sezóne mu stačilo na to, aby sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý získal Zlatú kopačku MLS dvakrát za sebou. Na druhom mieste skončil Petar Musa z Dallasu s 22 gólmi. Ten sa však v zápase, v ktorom jeho tím doma zdolal Colorado 3:1, gólovo nepresadil.
Z 3:0 bolo 3:3
Ian Fray, Luis Suárez a Rodrigo De Paul zariadili pre Inter Miami v prvom polčase trojgólové vedenie. Krátko po prestávke však Liel Abada dvoma gólmi naštartoval takmer obrat v zápase. Vyrovnanie v závere zavŕšil presným zásahom Rodolfo Aloko.
Prekonaný rekord
Víťaz základnej časti Nashville prekonal historický rekord MLS v počte bodov za jednu sezónu. Po víťazstve 2:0 nad Cincinnati ich nazbieral úctyhodných 77. S bilanciou 23 výhier, 3 prehier a 8 remíz Nashville ovládol Východnú konferenciu o 17 bodov pred Miami a prekonal rekord 74 bodov, ktorý v roku 2024 stanovilo práve Miami.
Miami proti Columbusu
Miami skončilo na Východe druhé so ziskom 60 bodov. Tretí New England nevyužil zaváhanie Interu, keď prekvapivo prehral na ihrisku Orlanda 0:1 a sezónu zakončil s 58 bodmi.
Messiho tím narazí v úvode play-off MLS na Columbus. V ďalších dvojiciach na Východe sa stretnú New England s Philadelphiou, Charlotte s Chicagom a najvyššie nasadený Nashville s víťazom dodatočného kola (tzv. wild card) - Orlandom alebo Cincinnati.
Zdroj: SITA.sk - Messi nastrieľal 26 gólov a historicky druhýkrát za sebou získal Zlatú kopačku MLS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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