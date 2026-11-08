Nemecký pohár 2026: Lotyši zdolali Rakúsko 6:2 a stali sa víťazmi 37. ročníka
Slovenských reprezentantov čakal v nedeľu od 14.45 súboj s domácim Nemeckom o konečné 2. miesto.
Düsseldorf 8. novembra - Hokejisti Lotyšska sa stali víťazmi 37. ročníka Nemeckého pohára po tom, čo zdolali všetkých troch súperov. V nedeľňajšom zápase si poradili s Rakúskom 6:2 a v tabuľke obsadili 1. miesto s ôsmimi bodmi. Slovenských reprezentantov čakal v nedeľu od 14.45 súboj s domácim Nemeckom o konečné 2. miesto.
Pre Lotyšov to bolo druhý triumf na Nemeckom pohári, prvý dosiahli v roku 2020. Rakúšania obsadili posledné 4. miesto po tom, čo prehrali všetky tri zápasy.
Nemecký pohár - nedeľa
Lotyšsko - Rakúsko 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
Góly: 10. Osmanis, 13. Gavars, 18. a 27. Krastenbergs, 30. Polcs, 52. Vitolinš - 32. Baumgartner, 34. Rohrer.
tabuľka:
1. Lotyšsko 3 2 1 0 0 12:5 8*
2. SLOVENSKO 2 1 0 1 0 8:4 4
3. Nemecko 2 1 0 0 1 4:3 3
4. Rakúsko 3 0 0 0 3 3:15 0
*- istý víťaz
zostávajúci program 37. ročníka Nemeckého pohára:
nedeľa, 8. novembra
14.45 Nemecko - SLOVENSKO
Prehľad víťazov Nemeckého pohára:
1987: Československo
1988: Sovietsky zväz
1989: -
1990: Fínsko
1991: Sovietsky zväz
1992: Rusko
1993: Rusko
1994: Česko
1995: Nemecko
1996: Nemecko
1997: Slovensko
1998: -
1999: -
2000: Kanada
2001: Švajčiarsko
2002: Kanada
2003: USA
2004: USA
2005: Kanada
2006: Slovensko
2007: Švajčiarsko
2008: Kanada
2009: Nemecko
2010: Nemecko
2011: Slovensko
2012: Nemecko
2013: USA
2014: Nemecko
2015: Nemecko
2016: Slovensko
2017: Rusko
2018: Rusko
2019: Švajčiarsko
2020: Lotyšsko
2021: Nemecko
2022: Nemecko
2023: Nemecko
2024: Slovensko
2025: Nemecko
2026: Lotyšsko
/vyslaný redaktor TASR Martin Hrotek hm/
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