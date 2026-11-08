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Nemecký pohár 2026: Lotyši zdolali Rakúsko 6:2 a stali sa víťazmi 37. ročníka

Slovenských reprezentantov čakal v nedeľu od 14.45 súboj s domácim Nemeckom o konečné 2. miesto.

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Na snímke potýčka medzi hráčmi Slovenska a Lotyšska počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026.
Na snímke potýčka medzi hráčmi Slovenska a Lotyšska počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026.

Düsseldorf 8. novembra  - Hokejisti Lotyšska sa stali víťazmi 37. ročníka Nemeckého pohára po tom, čo zdolali všetkých troch súperov. V nedeľňajšom zápase si poradili s Rakúskom 6:2 a v tabuľke obsadili 1. miesto s ôsmimi bodmi. Slovenských reprezentantov čakal v nedeľu od 14.45 súboj s domácim Nemeckom o konečné 2. miesto.

Pre Lotyšov to bolo druhý triumf na Nemeckom pohári, prvý dosiahli v roku 2020. Rakúšania obsadili posledné 4. miesto po tom, čo prehrali všetky tri zápasy.

Nemecký pohár - nedeľa

Lotyšsko - Rakúsko 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
Góly: 10. Osmanis, 13. Gavars, 18. a 27. Krastenbergs, 30. Polcs, 52. Vitolinš - 32. Baumgartner, 34. Rohrer.

tabuľka:

1. Lotyšsko 3 2 1 0 0 12:5 8*
2. SLOVENSKO 2 1 0 1 0 8:4 4
3. Nemecko 2 1 0 0 1 4:3 3
4. Rakúsko 3 0 0 0 3 3:15 0

*- istý víťaz

zostávajúci program 37. ročníka Nemeckého pohára:

nedeľa, 8. novembra

14.45 Nemecko - SLOVENSKO

Prehľad víťazov Nemeckého pohára:

1987: Československo

1988: Sovietsky zväz

1989: -

1990: Fínsko

1991: Sovietsky zväz

1992: Rusko

1993: Rusko

1994: Česko

1995: Nemecko

1996: Nemecko

1997: Slovensko

1998: -

1999: -

2000: Kanada

2001: Švajčiarsko

2002: Kanada

2003: USA

2004: USA

2005: Kanada

2006: Slovensko

2007: Švajčiarsko

2008: Kanada

2009: Nemecko

2010: Nemecko

2011: Slovensko

2012: Nemecko

2013: USA

2014: Nemecko

2015: Nemecko

2016: Slovensko

2017: Rusko

2018: Rusko

2019: Švajčiarsko

2020: Lotyšsko

2021: Nemecko

2022: Nemecko

2023: Nemecko

2024: Slovensko

2025: Nemecko

2026: Lotyšsko



/vyslaný redaktor TASR Martin Hrotek hm/

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