Vajnory pozývajú na 11. ročník Vajnorského širáčika. Program poteší deti aj dospelých
Dvojdňový program je venovaný prvkom zapísaných do Reprezentatívnaho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska Tradičné bábkarstvo na Slovensku, Vajnorský ornament a Drotárstvo. Počas druhého ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Dvojdňový program je venovaný prvkom zapísaných do Reprezentatívnaho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska Tradičné bábkarstvo na Slovensku, Vajnorský ornament a Drotárstvo.
Počas druhého novembrového víkendu sa v bratislavských Vajnoroch uskutoční 11. ročník prehliadky amatérskych folklórnych súborov a divadiel s názvom Vajnorský širáček. Organizátorom podujatia je Podobenka z Vajnor s podporou mestskej časti. Dvojdňový program je venovaný prvkom zapísaných do Reprezentatívnaho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska Tradičné bábkarstvo na Slovensku, Vajnorský ornament a Drotárstvo.
Súčasťou podujatia je okrem prezentácie Vajnorského ornamentu a Drotárstva aj výstava obrazov Igora Zemana z Vajnor a v nedeľu premietanie historických dokumentov o Vajnoroch. V sobotu 14. novembra budú účinkovať Detský dychový orchester Šípkari, Detský folklórny súbor (DFS) Podobenka z Vajnor, DFS Prvosienka zo Šamorína, DFS Kremienok z Bratislavy, Ľudová hudba Husári z Bratislavy, Folklórna skupina Cífer a FS Považan z Považskej Bystrice.
V nedeľu 15. novembra sa predstavia divadlá pre deti: Dramacentrum EDUDRAMA (Ľudové rozprávky), Divadlo JaJa (Cesta okolo sveta), Divadlo ŠiBe (Prípad hrášok) a pre dospelých Divadelný súbor HRON z Kozároviec (Sukničkár). Celým festivalom budú opäť sprevádzať štyria moderátori: bábkoherci Michal Zeman a Monika Martinčičová s marionetami – drevenými bábkami vo vajnorskom kroji Vajnorským širáčikom a kamarátkou Podobenkou.
Zdroj: SITA.sk - Vajnory pozývajú na 11. ročník Vajnorského širáčika. Program poteší deti aj dospelých © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas druhého novembrového víkendu sa v bratislavských Vajnoroch uskutoční 11. ročník prehliadky amatérskych folklórnych súborov a divadiel s názvom Vajnorský širáček. Organizátorom podujatia je Podobenka z Vajnor s podporou mestskej časti. Dvojdňový program je venovaný prvkom zapísaných do Reprezentatívnaho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska Tradičné bábkarstvo na Slovensku, Vajnorský ornament a Drotárstvo.
Súčasťou podujatia je okrem prezentácie Vajnorského ornamentu a Drotárstva aj výstava obrazov Igora Zemana z Vajnor a v nedeľu premietanie historických dokumentov o Vajnoroch. V sobotu 14. novembra budú účinkovať Detský dychový orchester Šípkari, Detský folklórny súbor (DFS) Podobenka z Vajnor, DFS Prvosienka zo Šamorína, DFS Kremienok z Bratislavy, Ľudová hudba Husári z Bratislavy, Folklórna skupina Cífer a FS Považan z Považskej Bystrice.
V nedeľu 15. novembra sa predstavia divadlá pre deti: Dramacentrum EDUDRAMA (Ľudové rozprávky), Divadlo JaJa (Cesta okolo sveta), Divadlo ŠiBe (Prípad hrášok) a pre dospelých Divadelný súbor HRON z Kozároviec (Sukničkár). Celým festivalom budú opäť sprevádzať štyria moderátori: bábkoherci Michal Zeman a Monika Martinčičová s marionetami – drevenými bábkami vo vajnorskom kroji Vajnorským širáčikom a kamarátkou Podobenkou.
Zdroj: SITA.sk - Vajnory pozývajú na 11. ročník Vajnorského širáčika. Program poteší deti aj dospelých © SITA Všetky práva vyhradené.
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