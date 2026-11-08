Konflikt medzi Izraelom a Iránom sa podľa izraelského ministra neskončil. Kac poslal varovanie aj Hizballáhu
Premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bojuje o svoje politické prežitie, v posledných týždňoch opakovane pohrozil novými útokmi na Irán. Izrael s Iránom ešte neskončil, vyhlásil izraelský minister ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bojuje o svoje politické prežitie, v posledných týždňoch opakovane pohrozil novými útokmi na Irán.
Izrael s Iránom ešte neskončil, vyhlásil izraelský minister obrany. Zároveň varoval libanonské hnutie Hizballáh – spojenca Teheránu –, aby v prípade obnovenia vojnového konfliktu neviedlo paľbu.
Minister obrany Israel Kac zopakoval obvinenia, že Irán sa usiluje o získanie jadrových zbraní. Teherán tieto tvrdenia odmieta. „Pokiaľ ide o Irán, misia sa ešte neskončila. Irán sa snaží obnoviť svoje úsilie o získanie jadrových zbraní – popri ďalších závažných aktivitách, ktoré vystavujú Štát Izrael skutočnému nebezpečenstvu,“ uviedol Kac.
Premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bojuje o svoje politické prežitie, v posledných týždňoch opakovane pohrozil novými útokmi na Irán. Zostáva však nejasné, či má v tomto podporu svojho blízkeho spojenca, amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Izraelská televízna stanica Channel 12 v piatok informovala, že Netanjahu sa spolu s tajnou službou Mosad pokúsil v predvečer izraelských volieb uskutočniť operáciu proti Iránu, no Spojené štáty o tom zistili a akciu zastavili.
Izrael zdevastoval Pásmo Gazy a vtrhol do Libanonu po tom, čo Hizballáh v rámci solidarity s Iránom zaútočil na Izrael. Izrael tiež prekročil bývalú líniu prímeria a obsadil časť územia svojho dlhoročného protivníka Sýrie – a to po páde tamojšieho dlhoročného lídra Bašára Asada v roku 2024.
„Nestiahneme sa z bezpečnostných zón v Pásme Gazy, Libanone ani v Sýrii. A ak sa teroristická organizácia Hizballáh rozhodne pridať k Iránu pri útoku na Izrael, utrpí mimoriadne tvrdé údery,“ varoval Kac.
Zdroj: SITA.sk - Konflikt medzi Izraelom a Iránom sa podľa izraelského ministra neskončil. Kac poslal varovanie aj Hizballáhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Izrael s Iránom ešte neskončil, vyhlásil izraelský minister obrany. Zároveň varoval libanonské hnutie Hizballáh – spojenca Teheránu –, aby v prípade obnovenia vojnového konfliktu neviedlo paľbu.
Minister obrany Israel Kac zopakoval obvinenia, že Irán sa usiluje o získanie jadrových zbraní. Teherán tieto tvrdenia odmieta. „Pokiaľ ide o Irán, misia sa ešte neskončila. Irán sa snaží obnoviť svoje úsilie o získanie jadrových zbraní – popri ďalších závažných aktivitách, ktoré vystavujú Štát Izrael skutočnému nebezpečenstvu,“ uviedol Kac.
Netanjahu opakovane hrozí novými útokmi na Irán
Premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bojuje o svoje politické prežitie, v posledných týždňoch opakovane pohrozil novými útokmi na Irán. Zostáva však nejasné, či má v tomto podporu svojho blízkeho spojenca, amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Izraelská televízna stanica Channel 12 v piatok informovala, že Netanjahu sa spolu s tajnou službou Mosad pokúsil v predvečer izraelských volieb uskutočniť operáciu proti Iránu, no Spojené štáty o tom zistili a akciu zastavili.
Kac varoval Hizballáh pred zapojením do konfliktu
Izrael zdevastoval Pásmo Gazy a vtrhol do Libanonu po tom, čo Hizballáh v rámci solidarity s Iránom zaútočil na Izrael. Izrael tiež prekročil bývalú líniu prímeria a obsadil časť územia svojho dlhoročného protivníka Sýrie – a to po páde tamojšieho dlhoročného lídra Bašára Asada v roku 2024.
„Nestiahneme sa z bezpečnostných zón v Pásme Gazy, Libanone ani v Sýrii. A ak sa teroristická organizácia Hizballáh rozhodne pridať k Iránu pri útoku na Izrael, utrpí mimoriadne tvrdé údery,“ varoval Kac.
Zdroj: SITA.sk - Konflikt medzi Izraelom a Iránom sa podľa izraelského ministra neskončil. Kac poslal varovanie aj Hizballáhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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