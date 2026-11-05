Molčan tesne nezvládol tajbrejkovú drámu, Djokovič prišiel o 19. ATP Finals
Tri víťazné zápasy v Paríži znamenajú, že Molčan v online verzii rebríčka ATP vo dvojhre poskočil o deväť priečok zo 78. na 69. miesto. Najlepší slovenský tenista Alex Molčan postúpil na ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Tri víťazné zápasy v Paríži znamenajú, že Molčan v online verzii rebríčka ATP vo dvojhre poskočil o deväť priečok zo 78. na 69. miesto.
Najlepší slovenský tenista Alex Molčan postúpil na prestížnom halovom turnaji ATP Masters 1000 v Paríži z kvalifikácie do 2. kola hlavnej súťaže a tam nebol ďaleko od senzácie. Nad bývalou svetovou štvorkou Američanom Taylorom Fritzom viedol v treťom rozhodujúcom sete 5:4 a neskôr aj v tajbrejku 5:4, ale napokon ho prehral 5:7 a s ním aj celý zápas 7:6 (6), 5:7, 6:7 (5). Americko-slovenská parížska dráma trvala 150 minút.
Zverenec trénera Tibora Tótha držal s favoritom krok počas celého zápasu, hoci Fritz tradične dobre podávajúci Američan zahral až 37 es. Molčanovi len raz vzal jeho podanie. Prešovský ľavák stratil servis v jedenástom geme druhého setu.
O všetkom sa preto rozhodlo v tajbrejku tretieho setu. Molčan v ňom prehrával už 1:3, no potom otočil na 5:4. Ďalšie tri výmeny si však pripísal na konto Fritz a tešil sa z postupu do ďalšieho kola. Slovenský daviscupový reprezentant si za účasť v 2. kole pripíše 50 bodov do rebríčka ATP. Tri víťazné zápasy v Paríži znamenajú, že Molčan v online verzii rebríčka ATP vo dvojhre poskočil o deväť priečok zo 78. na 69. miesto. Je to jeho najvyšší renking od mája 2023. Najvyššie v kariére bol ľavák z Prešova na 38. mieste v máji a júli 2022.
Druhé kolo v Paríži bolo pohrebisko favoritov. Nemec Alexander Zverev vonkoncom nezvládol prvý zápas v pozícii svetovej jednotky, keď nečakane hladko prehral s Lorenzom Musettim z Talianska 6:7 (5), 2:6. "Hral som zle. Neviem, či to bolo spôsobené stresom, ale trápil som sa,“ vyjadril sa Zverev.
Neuspel ani Novak Djokovič. Grandslamový rekordér prehral s austrálskym kvalifikantom Rinkym Hijikatom 6:2, 3:6, 3:6, a prišiel o šancu zahrať si po devätnásty raz na koncoročnom výberovom turnaji ATP Finals, tento rok sa bude hrať v talianskom Turíne. Sedemkrát sa stal jeho víťazom.
"Je to sklamanie prehrať zápas, v ktorom som mal pocit, že jeden set a niekoľko ďalších gemov úplne dominujem,“ povedal Djokovič. "Potom sa však súper chytil. V druhom sete som už nepodával tak dobre. Úprimne, hral neuveriteľne. Nekazil a loptičky vo výmenách držal nízko pri zemi. Bol to fantastický výkon," dodal srbský velikán.
Zdroj: SITA.sk - Molčan tesne nezvládol tajbrejkovú drámu, Djokovič prišiel o 19. ATP Finals © SITA Všetky práva vyhradené.
Najlepší slovenský tenista Alex Molčan postúpil na prestížnom halovom turnaji ATP Masters 1000 v Paríži z kvalifikácie do 2. kola hlavnej súťaže a tam nebol ďaleko od senzácie. Nad bývalou svetovou štvorkou Američanom Taylorom Fritzom viedol v treťom rozhodujúcom sete 5:4 a neskôr aj v tajbrejku 5:4, ale napokon ho prehral 5:7 a s ním aj celý zápas 7:6 (6), 5:7, 6:7 (5). Americko-slovenská parížska dráma trvala 150 minút.
Zverenec trénera Tibora Tótha držal s favoritom krok počas celého zápasu, hoci Fritz tradične dobre podávajúci Američan zahral až 37 es. Molčanovi len raz vzal jeho podanie. Prešovský ľavák stratil servis v jedenástom geme druhého setu.
O všetkom sa preto rozhodlo v tajbrejku tretieho setu. Molčan v ňom prehrával už 1:3, no potom otočil na 5:4. Ďalšie tri výmeny si však pripísal na konto Fritz a tešil sa z postupu do ďalšieho kola. Slovenský daviscupový reprezentant si za účasť v 2. kole pripíše 50 bodov do rebríčka ATP. Tri víťazné zápasy v Paríži znamenajú, že Molčan v online verzii rebríčka ATP vo dvojhre poskočil o deväť priečok zo 78. na 69. miesto. Je to jeho najvyšší renking od mája 2023. Najvyššie v kariére bol ľavák z Prešova na 38. mieste v máji a júli 2022.
Druhé kolo v Paríži bolo pohrebisko favoritov. Nemec Alexander Zverev vonkoncom nezvládol prvý zápas v pozícii svetovej jednotky, keď nečakane hladko prehral s Lorenzom Musettim z Talianska 6:7 (5), 2:6. "Hral som zle. Neviem, či to bolo spôsobené stresom, ale trápil som sa,“ vyjadril sa Zverev.
Neuspel ani Novak Djokovič. Grandslamový rekordér prehral s austrálskym kvalifikantom Rinkym Hijikatom 6:2, 3:6, 3:6, a prišiel o šancu zahrať si po devätnásty raz na koncoročnom výberovom turnaji ATP Finals, tento rok sa bude hrať v talianskom Turíne. Sedemkrát sa stal jeho víťazom.
"Je to sklamanie prehrať zápas, v ktorom som mal pocit, že jeden set a niekoľko ďalších gemov úplne dominujem,“ povedal Djokovič. "Potom sa však súper chytil. V druhom sete som už nepodával tak dobre. Úprimne, hral neuveriteľne. Nekazil a loptičky vo výmenách držal nízko pri zemi. Bol to fantastický výkon," dodal srbský velikán.
Zdroj: SITA.sk - Molčan tesne nezvládol tajbrejkovú drámu, Djokovič prišiel o 19. ATP Finals © SITA Všetky práva vyhradené.
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