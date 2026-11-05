Štvrtok 5. novembra 2026, meniny má Imrich

Bratislava 9 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson odstúpi z postu lídra republikánov

Johnson je po prezidentovi Donaldovi Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi najvyššie postaveným republikánom v USA. Predseda americkej Snemovne reprezentantov

Zdieľať

trump_84775 676x451
5.11.2026 (SITA.sk) - Johnson je po prezidentovi Donaldovi Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi najvyššie postaveným republikánom v USA.

Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson odstúpi z postu lídra republikánov po drvivej porážke svojej strany vo voľbách do Kongresu. Potvrdil to v stredu agentúre AFP jeho hovorca.

Johnson je po prezidentovi Donaldovi Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi najvyššie postaveným republikánom v USA. Na otázku, či sú správy o Johnsonovom odchode z funkcie pravdivé, jeho hovorca odpovedal jednoslovným e-mailom: „Správne.“

Johnson vedie snemovňu od októbra 2023 po odvolaní svojho predchodcu Kevina McCarthyho. Jeho rozhodnutie neuchádzať sa o post lídra menšiny otvára cestu k súboju medzi súčasným lídrom republikánskej väčšiny v snemovni Stevom Scaliseom a predsedom justičného výboru Jimom Jordanom. Obaja sú rovnako ako Johnson konzervatívci lojálni Trumpovi. Hlasovanie by sa malo konať v utorok budúci týždeň. Johnson vo voľbách znovu získal kreslo v Snemovni reprezentantov za štát Louisiana.

Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries v stredu oficiálne požiadal kolegov o podporu svojej kandidatúry na post jej budúceho predsedu. Všeobecne sa očakáva, že túto funkciu získa po tom, čo sa v januári zíde nový Kongres. Jeffries sa môže stať prvým černošským predsedom snemovne v dejinách USA.

Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson odstúpi z postu lídra republikánov © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež