Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson odstúpi z postu lídra republikánov
Johnson je po prezidentovi Donaldovi Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi najvyššie postaveným republikánom v USA. Predseda americkej Snemovne reprezentantov
5.11.2026 (SITA.sk) - Johnson je po prezidentovi Donaldovi Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi najvyššie postaveným republikánom v USA.
Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson odstúpi z postu lídra republikánov po drvivej porážke svojej strany vo voľbách do Kongresu. Potvrdil to v stredu agentúre AFP jeho hovorca.
Johnson je po prezidentovi Donaldovi Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi najvyššie postaveným republikánom v USA. Na otázku, či sú správy o Johnsonovom odchode z funkcie pravdivé, jeho hovorca odpovedal jednoslovným e-mailom: „Správne.“
Johnson vedie snemovňu od októbra 2023 po odvolaní svojho predchodcu Kevina McCarthyho. Jeho rozhodnutie neuchádzať sa o post lídra menšiny otvára cestu k súboju medzi súčasným lídrom republikánskej väčšiny v snemovni Stevom Scaliseom a predsedom justičného výboru Jimom Jordanom. Obaja sú rovnako ako Johnson konzervatívci lojálni Trumpovi. Hlasovanie by sa malo konať v utorok budúci týždeň. Johnson vo voľbách znovu získal kreslo v Snemovni reprezentantov za štát Louisiana.
Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries v stredu oficiálne požiadal kolegov o podporu svojej kandidatúry na post jej budúceho predsedu. Všeobecne sa očakáva, že túto funkciu získa po tom, čo sa v januári zíde nový Kongres. Jeffries sa môže stať prvým černošským predsedom snemovne v dejinách USA.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson odstúpi z postu lídra republikánov © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson odstúpi z postu lídra republikánov po drvivej porážke svojej strany vo voľbách do Kongresu. Potvrdil to v stredu agentúre AFP jeho hovorca.
Johnson je po prezidentovi Donaldovi Trumpovi a viceprezidentovi J. D. Vanceovi najvyššie postaveným republikánom v USA. Na otázku, či sú správy o Johnsonovom odchode z funkcie pravdivé, jeho hovorca odpovedal jednoslovným e-mailom: „Správne.“
Johnson vedie snemovňu od októbra 2023 po odvolaní svojho predchodcu Kevina McCarthyho. Jeho rozhodnutie neuchádzať sa o post lídra menšiny otvára cestu k súboju medzi súčasným lídrom republikánskej väčšiny v snemovni Stevom Scaliseom a predsedom justičného výboru Jimom Jordanom. Obaja sú rovnako ako Johnson konzervatívci lojálni Trumpovi. Hlasovanie by sa malo konať v utorok budúci týždeň. Johnson vo voľbách znovu získal kreslo v Snemovni reprezentantov za štát Louisiana.
Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries v stredu oficiálne požiadal kolegov o podporu svojej kandidatúry na post jej budúceho predsedu. Všeobecne sa očakáva, že túto funkciu získa po tom, čo sa v januári zíde nový Kongres. Jeffries sa môže stať prvým černošským predsedom snemovne v dejinách USA.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Predseda americkej Snemovne reprezentantov Mike Johnson odstúpi z postu lídra republikánov © SITA Všetky práva vyhradené.
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