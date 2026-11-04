Slováci nazbierali v NHL štyri asistencie, Slafkovský prišiel s Montrealom o štvorgólový náskok
Juraj Slafkovský bodoval dvakrát, po jednej asistencii pridali Erik Černák a Martin Fehérváry. Slovenskí hokejisti si v nočných zápasoch zámorskej NHL pripísali spolu štyri kanadské body, všetky za ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský bodoval dvakrát, po jednej asistencii pridali Erik Černák a Martin Fehérváry.
Slovenskí hokejisti si v nočných zápasoch zámorskej NHL pripísali spolu štyri kanadské body, všetky za asistencie. Dvakrát bodoval útočník Juraj Slafkovský, jeho Montreal Canadiens však doma premrhal štvorgólový náskok a podľahol Winnipegu Jets 4:5 po predĺžení. Slafkovský asistoval pri dvoch presných zásahoch Colea Caufielda, na ľade strávil 16 minút a 30 sekúnd.
Obranca Erik Černák prispel asistenciou k domácemu víťazstvu Tampy Bay Lightning nad Detroitom Red Wings 4:2. Prihral na gól Braydena Pointa, ktorým Tampa zvýšila vedenie na 2:0. Černák odohral takmer 19 minút a zblokoval štyri strely súpera.
Do štatistík sa zapísal aj obranca Martin Fehérváry, ktorý asistoval pri jednom z gólov Washingtonu Capitals v domácej prehre s Dallasom Stars 5:6. Štvrtý Slovák v akcii Dalibor Dvorský nebodoval, jeho St. Louis Blues prehrali na ľade New Yorku Rangers 1:3.
Zdroj: SITA.sk - Slováci nazbierali v NHL štyri asistencie, Slafkovský prišiel s Montrealom o štvorgólový náskok © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejisti si v nočných zápasoch zámorskej NHL pripísali spolu štyri kanadské body, všetky za asistencie. Dvakrát bodoval útočník Juraj Slafkovský, jeho Montreal Canadiens však doma premrhal štvorgólový náskok a podľahol Winnipegu Jets 4:5 po predĺžení. Slafkovský asistoval pri dvoch presných zásahoch Colea Caufielda, na ľade strávil 16 minút a 30 sekúnd.
Obranca Erik Černák prispel asistenciou k domácemu víťazstvu Tampy Bay Lightning nad Detroitom Red Wings 4:2. Prihral na gól Braydena Pointa, ktorým Tampa zvýšila vedenie na 2:0. Černák odohral takmer 19 minút a zblokoval štyri strely súpera.
Do štatistík sa zapísal aj obranca Martin Fehérváry, ktorý asistoval pri jednom z gólov Washingtonu Capitals v domácej prehre s Dallasom Stars 5:6. Štvrtý Slovák v akcii Dalibor Dvorský nebodoval, jeho St. Louis Blues prehrali na ľade New Yorku Rangers 1:3.
Zdroj: SITA.sk - Slováci nazbierali v NHL štyri asistencie, Slafkovský prišiel s Montrealom o štvorgólový náskok © SITA Všetky práva vyhradené.
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