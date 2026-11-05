Ukrajinské call centrá obchodovali s drogami aj falšovanými cigaretami. Bezpečnostná služba SBU odvolala dvoch funkcionárov pre ich krytie
Odhadované výnosy týchto operácií môžu dosahovať až jednu miliardu dolárov mesačne. Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) odvolala ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Odhadované výnosy týchto operácií môžu dosahovať až jednu miliardu dolárov mesačne.
Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) odvolala dvoch vysokopostavených predstaviteľov v súvislosti s vyšetrovaním rozsiahlej korupčnej schémy okolo podvodných call centier. Informovala o tom v stredu po tom, ako Národný protikorupčný úrad (NABU) rozšíril vyšetrovanie údajného krytia organizovanej trestnej činnosti zo strany predstaviteľov bezpečnostných zložiek.
Šéf SBU Oleksandr Poklad podľa oznámenia na Telegrame zbavil funkcií dvoch vysokých dôstojníkov, ktorých sa týka vyšetrovanie NABU. Zároveň vyhlásil, že očakáva „transparentné, objektívne a nestranné“ vyšetrovanie.
NABU uviedol, že jeden z predstaviteľov SBU počas razií údajne hrozil použitím strelnej zbrane a bránil vyšetrovateľom vo vstupe do priestorov, kde vykonávali prehliadky.
Protikorupčný úrad tvrdí, že vysokopostavení predstavitelia SBU, prokuratúry a polície platili príslušníkov bezpečnostných zložiek za to, aby prehliadali činnosť podvodných call centier. Tie mali okrádať Ukrajincov aj cudzincov, obchodovať s narkotikami, vyrábať falšované cigarety a distribuovať falošnú zahraničnú menu.
Vyšetrovatelia zároveň tvrdia, že zločinecká skupina mala najmenej 12 členov a podieľala sa aj na organizovaní „plánovaných útokov, únosov a fyzických napadnutí“.
Kauza už v septembri viedla k odstúpeniu ukrajinského generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, ktorého úrady prehľadali v rámci vyšetrovania. Kravčenko akékoľvek pochybenia odmieta.
Podľa organizácie Global Initiative Against Transnational Organised Crime so sídlom vo Švajčiarsku zamestnáva sektor podvodných call centier na Ukrajine takmer 60 000 ľudí, čo predstavuje približne dve tretiny pracovnej sily celého bankového sektora krajiny. Odhadované výnosy týchto operácií môžu dosahovať až jednu miliardu dolárov mesačne.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské call centrá obchodovali s drogami aj falšovanými cigaretami. Bezpečnostná služba SBU odvolala dvoch funkcionárov pre ich krytie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) odvolala dvoch vysokopostavených predstaviteľov v súvislosti s vyšetrovaním rozsiahlej korupčnej schémy okolo podvodných call centier. Informovala o tom v stredu po tom, ako Národný protikorupčný úrad (NABU) rozšíril vyšetrovanie údajného krytia organizovanej trestnej činnosti zo strany predstaviteľov bezpečnostných zložiek.
Vyhrážal sa zbraňou
Šéf SBU Oleksandr Poklad podľa oznámenia na Telegrame zbavil funkcií dvoch vysokých dôstojníkov, ktorých sa týka vyšetrovanie NABU. Zároveň vyhlásil, že očakáva „transparentné, objektívne a nestranné“ vyšetrovanie.
NABU uviedol, že jeden z predstaviteľov SBU počas razií údajne hrozil použitím strelnej zbrane a bránil vyšetrovateľom vo vstupe do priestorov, kde vykonávali prehliadky.
Drogy, falošné cigarety aj peniaze
Protikorupčný úrad tvrdí, že vysokopostavení predstavitelia SBU, prokuratúry a polície platili príslušníkov bezpečnostných zložiek za to, aby prehliadali činnosť podvodných call centier. Tie mali okrádať Ukrajincov aj cudzincov, obchodovať s narkotikami, vyrábať falšované cigarety a distribuovať falošnú zahraničnú menu.
Vyšetrovatelia zároveň tvrdia, že zločinecká skupina mala najmenej 12 členov a podieľala sa aj na organizovaní „plánovaných útokov, únosov a fyzických napadnutí“.
Miliarda mesačne
Kauza už v septembri viedla k odstúpeniu ukrajinského generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, ktorého úrady prehľadali v rámci vyšetrovania. Kravčenko akékoľvek pochybenia odmieta.
Podľa organizácie Global Initiative Against Transnational Organised Crime so sídlom vo Švajčiarsku zamestnáva sektor podvodných call centier na Ukrajine takmer 60 000 ľudí, čo predstavuje približne dve tretiny pracovnej sily celého bankového sektora krajiny. Odhadované výnosy týchto operácií môžu dosahovať až jednu miliardu dolárov mesačne.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské call centrá obchodovali s drogami aj falšovanými cigaretami. Bezpečnostná služba SBU odvolala dvoch funkcionárov pre ich krytie © SITA Všetky práva vyhradené.
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