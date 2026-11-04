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Demokrati ovládli Kongres, americkí voliči vyjadrili jasný nesúhlas s Trumpom a jeho administratívou – FOTO

Demokrati získali kontrolu v Snemovni reprezentantov aj Senáte, čím získali možnosť blokovať prezidentovu legislatívnu agendu a iniciovať vyšetrovania jeho administratívy.

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4.11.2026 (SITA.sk) - Demokrati získali kontrolu v Snemovni reprezentantov aj Senáte, čím získali možnosť blokovať prezidentovu legislatívnu agendu a iniciovať vyšetrovania jeho administratívy.

Demokratická strana získala v amerických voľbách do Kongresu kontrolu nad oboma komorami parlamentu a zasadila prezidentovi Donaldovi Trumpovi a Republikánskej strane výraznú politickú porážku.

Demokrati ovládli Snemovňu reprezentantov aj Senát, čím získali možnosť blokovať prezidentovu legislatívnu agendu a iniciovať vyšetrovania jeho administratívy počas zostávajúcich dvoch rokov mandátu. Výsledok volieb odráža nespokojnosť voličov s rastúcimi životnými nákladmi, colnou politikou a vojnou proti Iránu, ktorá prispela k rastu cien pohonných látok.

Zmierlivé veto


Trump po zverejnení výsledkov zaujal zmierlivý tón, keď pre denník The New York Times uviedol, že výsledky akceptuje. „Som úplne pripravený akceptovať tieto výsledky,“ povedal. „Budeme spolupracovať s demokratmi a tešíme sa na spoluprácu s nimi. Pravdepodobne nájdeme nejaké riešenie.

Ale už krátko po rozhovore zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social fotografiu červenej šiltovky s nápisom „VETO“. Nadviazal tak svoje predvolebné vyhlásenie, že v prípade víťazstva demokratov bude všetko vetovať.

Prekvapenie z Texasu


Prezident zároveň pripísal prehru skutočnosti, že sa nehlasovalo o ňom. „Nebol som na hlasovacích lístkoch, a keby som bol, vyhrali by sme drvivou väčšinou,“ napísal

Kľúčové úspechy zaznamenali demokrati v štátoch Kansas a Iowa, čím zavŕšili sériu ziskov republikánskych kresiel v Senáte. Medzi najväčšie prekvapenia patril Texas, kde demokrat James Talarico porazil republikánskeho kandidáta podporovaného Trumpom a Gina Hinojosová zvíťazila v súboji o post guvernéra nad republikánom Gregom Abbottom, čím ukončila desaťročia republikánskej nadvlády v tomto štáte.

Mohla byť za tým aj vojna


Trump v telefonickom rozhovore pre televíziu Fox News pripustil, že vojna s Iránom mohla ovplyvniť výsledok hlasovania. „Myslím si, že určitú úlohu zohral Irán, ale zároveň ľudia pochopili význam toho, čo som v súvislosti s Iránom urobil,“ povedal prezident.

Republikáni utrpeli porážku napriek intenzívnej Trumpovej kampani v závere volebného boja. Demokrati hovoria o jasnom mandáte na kontrolu výkonnej moci a korekciu smerovania krajiny.

Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Demokrati ovládli Kongres, americkí voliči vyjadrili jasný nesúhlas s Trumpom a jeho administratívou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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