Trumpova porážka vo voľbách vyvolala v Európe nádeje na zrušenie ciel a tvrdší postup proti Rusku
Európski politici očakávajú od nového zloženia amerického Kongresu väčšiu podporu Ukrajiny a zlepšenie obchodných vzťahov. Výsledky utorkových volieb do
5.11.2026 (SITA.sk) - Európski politici očakávajú od nového zloženia amerického Kongresu väčšiu podporu Ukrajiny a zlepšenie obchodných vzťahov.
Výsledky utorkových volieb do amerického Kongresu vyvolali medzi viacerými európskymi politikmi očakávania, že Spojené štáty zmenia prístup k obchodným vzťahom s Európskou úniou a zvýšia tlak na Rusko. Po volebnej porážke republikánov prezidenta Donalda Trumpa zaznievajú v Bruseli výzvy na prehodnotenie colnej dohody medzi EÚ a USA, posilnenie pomoci Ukrajine a obnovenie užšej transatlantickej spolupráce. Informoval o tom portál Eunews.
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová uviedla, že „americkí voliči jasne vyjadrili svoju voľbu“. Dúfa, že nové zloženie Kongresu prispeje k väčšej podpore Kyjeva. „Dúfam, že nový Kongres a nový Senát budú naďalej podporovať Ukrajinu a vyvíjať väčší tlak na Rusko,“ povedala na tlačovej konferencii venovanej rozširovaniu EÚ. Zdôraznila, že Európa a Spojené štáty sú spoločne silnejšie a koordinovaný postup je dôležitý pre ukončenie vojny.
Taliansky europoslanec Brando Benifei, ktorý predsedá delegácii Európskeho parlamentu pre vzťahy so Spojenými štátmi, označil zmenu väčšiny v Kongrese za jednoznačný politický signál. Podľa neho Američania požadujú zmenu doterajšieho smerovania. Za priority ďalšej spolupráce označil postupný návrat k vzájomne nulovým clám, silnejšiu podporu Ukrajiny proti ruskej agresii, riešenie krízy na Blízkom východe a spoluprácu v oblasti kritických surovín a polovodičov.
Na revíziu obchodnej dohody s Washingtonom vyzvalo aj talianske Hnutie piatich hviezd. Jeho europoslanec Pasquale Tridico uviedol, že Európska komisia by mala využiť nespokojnosť amerických voličov na presadenie nových rokovaní o colnej dohode uzavretej v Škótsku. Podľa hnutia výsledky volieb ukázali podporu kandidátom, ktorí zdôrazňovali sociálnu spravodlivosť, mier a boj proti rastúcim životným nákladom.
Predstavitelia talianskej Demokratickej strany vnímajú výsledok aj ako odmietnutie Trumpovej politickej agendy. Šéf jej delegácie v Európskom parlamente Nicola Zingaretti uviedol, že nejde iba o volebnú porážku, ale o širší signál nespokojnosti s doterajším smerovaním americkej politiky. Podľa neho by mala európska ľavica ponúknuť vlastnú predstavu budúcnosti založenú na ľudskej dôstojnosti a ochrane planéty.
Opačný pohľad predstavil Carlo Fidanza z talianskej vládnej strany Bratia Talianska. Zdôraznil, že výsledok amerických volieb rešpektuje, odmietol však snahy talianskej opozície vyvodzovať z neho závery pre domáce voľby v roku 2027. Podľa neho bude premiérka Giorgia Meloniová pokračovať v posilňovaní transatlantických vzťahov bez ohľadu na politické zloženie americkej administratívy či Kongresu.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zmena pomerov v americkom Kongrese pritom sama osebe neznamená okamžité zrušenie ciel ani zásadný obrat v zahraničnej politike Washingtonu. Trump zostáva prezidentom a ďalší vývoj bude závisieť od rokovaní medzi Bielym domom, Kongresom a európskymi partnermi. Európski predstavitelia však vo výsledkoch volieb vidia príležitosť otvoriť otázky, ktoré v poslednom období zaťažovali vzťahy medzi oboma stranami Atlantiku.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova porážka vo voľbách vyvolala v Európe nádeje na zrušenie ciel a tvrdší postup proti Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
Výsledky utorkových volieb do amerického Kongresu vyvolali medzi viacerými európskymi politikmi očakávania, že Spojené štáty zmenia prístup k obchodným vzťahom s Európskou úniou a zvýšia tlak na Rusko. Po volebnej porážke republikánov prezidenta Donalda Trumpa zaznievajú v Bruseli výzvy na prehodnotenie colnej dohody medzi EÚ a USA, posilnenie pomoci Ukrajine a obnovenie užšej transatlantickej spolupráce. Informoval o tom portál Eunews.
Nové zloženie Kongresu
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová uviedla, že „americkí voliči jasne vyjadrili svoju voľbu“. Dúfa, že nové zloženie Kongresu prispeje k väčšej podpore Kyjeva. „Dúfam, že nový Kongres a nový Senát budú naďalej podporovať Ukrajinu a vyvíjať väčší tlak na Rusko,“ povedala na tlačovej konferencii venovanej rozširovaniu EÚ. Zdôraznila, že Európa a Spojené štáty sú spoločne silnejšie a koordinovaný postup je dôležitý pre ukončenie vojny.
Taliansky europoslanec Brando Benifei, ktorý predsedá delegácii Európskeho parlamentu pre vzťahy so Spojenými štátmi, označil zmenu väčšiny v Kongrese za jednoznačný politický signál. Podľa neho Američania požadujú zmenu doterajšieho smerovania. Za priority ďalšej spolupráce označil postupný návrat k vzájomne nulovým clám, silnejšiu podporu Ukrajiny proti ruskej agresii, riešenie krízy na Blízkom východe a spoluprácu v oblasti kritických surovín a polovodičov.
Na revíziu obchodnej dohody s Washingtonom vyzvalo aj talianske Hnutie piatich hviezd. Jeho europoslanec Pasquale Tridico uviedol, že Európska komisia by mala využiť nespokojnosť amerických voličov na presadenie nových rokovaní o colnej dohode uzavretej v Škótsku. Podľa hnutia výsledky volieb ukázali podporu kandidátom, ktorí zdôrazňovali sociálnu spravodlivosť, mier a boj proti rastúcim životným nákladom.
Volebná porážka a signál nespokojnosti
Predstavitelia talianskej Demokratickej strany vnímajú výsledok aj ako odmietnutie Trumpovej politickej agendy. Šéf jej delegácie v Európskom parlamente Nicola Zingaretti uviedol, že nejde iba o volebnú porážku, ale o širší signál nespokojnosti s doterajším smerovaním americkej politiky. Podľa neho by mala európska ľavica ponúknuť vlastnú predstavu budúcnosti založenú na ľudskej dôstojnosti a ochrane planéty.
Opačný pohľad predstavil Carlo Fidanza z talianskej vládnej strany Bratia Talianska. Zdôraznil, že výsledok amerických volieb rešpektuje, odmietol však snahy talianskej opozície vyvodzovať z neho závery pre domáce voľby v roku 2027. Podľa neho bude premiérka Giorgia Meloniová pokračovať v posilňovaní transatlantických vzťahov bez ohľadu na politické zloženie americkej administratívy či Kongresu.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zmena pomerov v americkom Kongrese pritom sama osebe neznamená okamžité zrušenie ciel ani zásadný obrat v zahraničnej politike Washingtonu. Trump zostáva prezidentom a ďalší vývoj bude závisieť od rokovaní medzi Bielym domom, Kongresom a európskymi partnermi. Európski predstavitelia však vo výsledkoch volieb vidia príležitosť otvoriť otázky, ktoré v poslednom období zaťažovali vzťahy medzi oboma stranami Atlantiku.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova porážka vo voľbách vyvolala v Európe nádeje na zrušenie ciel a tvrdší postup proti Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
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