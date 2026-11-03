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Španielsky futbal v slzách. Hráč Tenerife po zrážke s brankárom zomrel, mal iba 30 rokov – VIDEO

Útočník CD Tenerife Jesús de Miguel v utorok ráno zomrel na následky vážnych zranení, ktoré utrpel počas pondelňajšieho druholigového zápasu proti FC Andorra. Tridsaťročný futbalista po tvrdej zrážke s ...

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3.11.2026 (SITA.sk) - Útočník CD Tenerife Jesús de Miguel v utorok ráno zomrel na následky vážnych zranení, ktoré utrpel počas pondelňajšieho druholigového zápasu proti FC Andorra. Tridsaťročný futbalista po tvrdej zrážke s brankárom súpera utrpel zástavu srdca a dýchania. Hoci sa ho záchranárom podarilo oživiť, jeho zdravotný stav sa počas noci zhoršil.

Pondelňajšia dráma na štadióne Heliodoro Rodríguez López v španielskom Tenerife sa skončila tragicky. Útočník domáceho CD Tenerife Jesús de Miguel zomrel v utorok o 8.00 h ráno vo veku 30 rokov. Smutnú správu potvrdil jeho klub. „Oznamujeme tragické úmrtie Jesúsa de Miguela Alamedu, ku ktorému došlo v utorok 3. novembra 2026 o 8.00 h,“ uviedlo Tenerife v oficiálnom vyhlásení, o ktorom informovala agentúra AFP.

„Žiadne slová nedokážu zmierniť bolesť, nič nedokáže zmenšiť tento obrovský pocit smútku. Naše myšlienky sú s rodinou, jeho najbližšími priateľmi a fanúšikmi Tenerife, ktorí dnes smútia nad touto strašnou správou,“ odkázal klub.

K tragickému incidentu došlo v závere pondelňajšieho stretnutia druhej najvyššej španielskej súťaže medzi Tenerife a Andorrou. Za stavu 2:2 sa De Miguel rozbehol za vysokou loptou, no mimo pokutového územia sa zrazil s vybiehajúcim brankárom hostí Jesúsom Owonom, reprezentantom Rovníkovej Guiney. Podľa denníka Marca ho gólman pri pokuse o odkopnutie lopty zasiahol kolenom do hrudníka. Útočník zostal nehybne ležať na trávniku a hráči oboch tímov okamžite privolali zdravotníkov.



Rozhodca ukázal brankárovi Andorry červenú kartu a stretnutie bolo následne predčasne ukončené. Zdravotníci ošetrovali zraneného futbalistu priamo na ihrisku, odkiaľ ho na nosidlách previezli do sanitky. Podľa španielskych médií utrpel počas prevozu do nemocnice zástavu srdca a dýchania. Záchranárom sa podarilo obnoviť jeho pulz pomocou kardiopulmonálnej resuscitácie a následne ho hospitalizovali v Univerzitnej nemocnici Nuestra Señora de Candelaria.

Prvé správy naznačovali mierne zlepšenie zdravotného stavu, keďže De Miguel začal samostatne dýchať. Naďalej však zostával v bezvedomí. V noci na utorok klub oznámil, že jeho neurologický stav sa zhoršil. Napriek úsiliu lekárov futbalista v utorok ráno zomrel.



Tragédia hlboko zasiahla celý klub. Už počas pondelňajšieho večera sa do nemocnice presunuli predstavitelia Tenerife, členovia realizačného tímu aj spoluhráči, aby podporili zraneného futbalistu a jeho rodinu. Solidaritu vyjadril aj FC Andorra, ktorý po incidente odkázal, že stojí pri hráčovi a jeho blízkych. Namiesto športového výsledku tak pondelňajší duel priniesol udalosť, ktorá otriasla španielskym futbalom.


Zdroj: SITA.sk - Španielsky futbal v slzách. Hráč Tenerife po zrážke s brankárom zomrel, mal iba 30 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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