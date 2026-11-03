Španielsky futbal v slzách. Hráč Tenerife po zrážke s brankárom zomrel, mal iba 30 rokov – VIDEO
Útočník CD Tenerife Jesús de Miguel v utorok ráno zomrel na následky vážnych zranení, ktoré utrpel počas pondelňajšieho druholigového zápasu proti FC Andorra. Tridsaťročný futbalista po tvrdej zrážke s ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Útočník CD Tenerife Jesús de Miguel v utorok ráno zomrel na následky vážnych zranení, ktoré utrpel počas pondelňajšieho druholigového zápasu proti FC Andorra. Tridsaťročný futbalista po tvrdej zrážke s brankárom súpera utrpel zástavu srdca a dýchania. Hoci sa ho záchranárom podarilo oživiť, jeho zdravotný stav sa počas noci zhoršil.
Pondelňajšia dráma na štadióne Heliodoro Rodríguez López v španielskom Tenerife sa skončila tragicky. Útočník domáceho CD Tenerife Jesús de Miguel zomrel v utorok o 8.00 h ráno vo veku 30 rokov. Smutnú správu potvrdil jeho klub. „Oznamujeme tragické úmrtie Jesúsa de Miguela Alamedu, ku ktorému došlo v utorok 3. novembra 2026 o 8.00 h,“ uviedlo Tenerife v oficiálnom vyhlásení, o ktorom informovala agentúra AFP.
„Žiadne slová nedokážu zmierniť bolesť, nič nedokáže zmenšiť tento obrovský pocit smútku. Naše myšlienky sú s rodinou, jeho najbližšími priateľmi a fanúšikmi Tenerife, ktorí dnes smútia nad touto strašnou správou,“ odkázal klub.
K tragickému incidentu došlo v závere pondelňajšieho stretnutia druhej najvyššej španielskej súťaže medzi Tenerife a Andorrou. Za stavu 2:2 sa De Miguel rozbehol za vysokou loptou, no mimo pokutového územia sa zrazil s vybiehajúcim brankárom hostí Jesúsom Owonom, reprezentantom Rovníkovej Guiney. Podľa denníka Marca ho gólman pri pokuse o odkopnutie lopty zasiahol kolenom do hrudníka. Útočník zostal nehybne ležať na trávniku a hráči oboch tímov okamžite privolali zdravotníkov.
Rozhodca ukázal brankárovi Andorry červenú kartu a stretnutie bolo následne predčasne ukončené. Zdravotníci ošetrovali zraneného futbalistu priamo na ihrisku, odkiaľ ho na nosidlách previezli do sanitky. Podľa španielskych médií utrpel počas prevozu do nemocnice zástavu srdca a dýchania. Záchranárom sa podarilo obnoviť jeho pulz pomocou kardiopulmonálnej resuscitácie a následne ho hospitalizovali v Univerzitnej nemocnici Nuestra Señora de Candelaria.
Prvé správy naznačovali mierne zlepšenie zdravotného stavu, keďže De Miguel začal samostatne dýchať. Naďalej však zostával v bezvedomí. V noci na utorok klub oznámil, že jeho neurologický stav sa zhoršil. Napriek úsiliu lekárov futbalista v utorok ráno zomrel.
Tragédia hlboko zasiahla celý klub. Už počas pondelňajšieho večera sa do nemocnice presunuli predstavitelia Tenerife, členovia realizačného tímu aj spoluhráči, aby podporili zraneného futbalistu a jeho rodinu. Solidaritu vyjadril aj FC Andorra, ktorý po incidente odkázal, že stojí pri hráčovi a jeho blízkych. Namiesto športového výsledku tak pondelňajší duel priniesol udalosť, ktorá otriasla španielskym futbalom.
Zdroj: SITA.sk - Španielsky futbal v slzách. Hráč Tenerife po zrážke s brankárom zomrel, mal iba 30 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pondelňajšia dráma na štadióne Heliodoro Rodríguez López v španielskom Tenerife sa skončila tragicky. Útočník domáceho CD Tenerife Jesús de Miguel zomrel v utorok o 8.00 h ráno vo veku 30 rokov. Smutnú správu potvrdil jeho klub. „Oznamujeme tragické úmrtie Jesúsa de Miguela Alamedu, ku ktorému došlo v utorok 3. novembra 2026 o 8.00 h,“ uviedlo Tenerife v oficiálnom vyhlásení, o ktorom informovala agentúra AFP.
„Žiadne slová nedokážu zmierniť bolesť, nič nedokáže zmenšiť tento obrovský pocit smútku. Naše myšlienky sú s rodinou, jeho najbližšími priateľmi a fanúšikmi Tenerife, ktorí dnes smútia nad touto strašnou správou,“ odkázal klub.
K tragickému incidentu došlo v závere pondelňajšieho stretnutia druhej najvyššej španielskej súťaže medzi Tenerife a Andorrou. Za stavu 2:2 sa De Miguel rozbehol za vysokou loptou, no mimo pokutového územia sa zrazil s vybiehajúcim brankárom hostí Jesúsom Owonom, reprezentantom Rovníkovej Guiney. Podľa denníka Marca ho gólman pri pokuse o odkopnutie lopty zasiahol kolenom do hrudníka. Útočník zostal nehybne ležať na trávniku a hráči oboch tímov okamžite privolali zdravotníkov.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀
🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto
🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H
— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Rozhodca ukázal brankárovi Andorry červenú kartu a stretnutie bolo následne predčasne ukončené. Zdravotníci ošetrovali zraneného futbalistu priamo na ihrisku, odkiaľ ho na nosidlách previezli do sanitky. Podľa španielskych médií utrpel počas prevozu do nemocnice zástavu srdca a dýchania. Záchranárom sa podarilo obnoviť jeho pulz pomocou kardiopulmonálnej resuscitácie a následne ho hospitalizovali v Univerzitnej nemocnici Nuestra Señora de Candelaria.
Prvé správy naznačovali mierne zlepšenie zdravotného stavu, keďže De Miguel začal samostatne dýchať. Naďalej však zostával v bezvedomí. V noci na utorok klub oznámil, že jeho neurologický stav sa zhoršil. Napriek úsiliu lekárov futbalista v utorok ráno zomrel.
Un fuerte choque obligó a suspender este lunes 2 de noviembre el partido entre el Tenerife y el Andorra, en España. El portero Jesús Owono salió de su área para disputar un balón elevado y golpeó aparentemente con la rodilla el pecho del delantero Jesús de Miguel, quien cayó al césped y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.
Según informaciones periodísticas, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria durante su evacuación y fue reanimado por los servicios de emergencia.
La biomecánica ayuda a comprender el peligro de este impacto. Ambos jugadores se aproximaban desde direcciones opuestas, aumentando su velocidad relativa. Además, una rodilla puede concentrar una fuerza considerable sobre una superficie reducida del tórax, transmitiendo bruscamente energía hacia las costillas, el esternón y los tejidos internos.
En circunstancias excepcionales, un golpe torácico también puede alterar el ritmo eléctrico del corazón. Sin embargo, todavía no está demostrado que ese mecanismo explique lo ocurrido.
El encuentro fue suspendido y el guardameta recibió una tarjeta roja.
— SinFrenos👹 (@sinfrenos_26) November 2, 2026
Tragédia hlboko zasiahla celý klub. Už počas pondelňajšieho večera sa do nemocnice presunuli predstavitelia Tenerife, členovia realizačného tímu aj spoluhráči, aby podporili zraneného futbalistu a jeho rodinu. Solidaritu vyjadril aj FC Andorra, ktorý po incidente odkázal, že stojí pri hráčovi a jeho blízkych. Namiesto športového výsledku tak pondelňajší duel priniesol udalosť, ktorá otriasla španielskym futbalom.
Zdroj: SITA.sk - Španielsky futbal v slzách. Hráč Tenerife po zrážke s brankárom zomrel, mal iba 30 rokov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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