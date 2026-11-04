Konferencia VŠMU Ženy v umení: príbehy umelkýň a dnešné výzvy
Prečo niektoré mená zostali zapísané v dejinách umenia, zatiaľ čo iné upadli do zabudnutia? Aké prekážky museli prekonávať prvé režisérky, filmárky či hudobníčky a akým výzvam čelia ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Prečo niektoré mená zostali zapísané v dejinách umenia, zatiaľ čo iné upadli do zabudnutia?
Aké prekážky museli prekonávať prvé režisérky, filmárky či hudobníčky a akým výzvam čelia umelkyne dnes? Od 11. do 13. novembra 2026 sa na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Women in Arts / Ženy v umení. Počas troch dní ponúkne odborné prednášky, diskusie, divadelné predstavenie a filmové projekcie, ktoré priblížia ženskú tvorbu v divadle, filme, hudbe a tanci.
Konferencia sa koná aj pri príležitosti 110. výročia narodenia a 60. výročia úmrtia Magdy Husákovej-Lokvencovej (1916 – 1966), prvej slovenskej profesionálnej divadelnej režisérky. Jej život a tvorba pripomínajú generácie umelkýň, ktoré významne ovplyvnili umelecké prostredie, no ich prínosu sa dlho nevenovala primeraná pozornosť.
Podujatie sa preto zameria na priekopníčky, ktoré vstupovali do profesií, v ktorých tradične dominovali muži, aj na súčasné autorky a ich postavenie v umeleckých inštitúciách. Do Bratislavy prídu výskumníčky, výskumníci a umelkyne zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Gruzínska, Severného Macedónska a Ukrajiny.
Úvodnú hlavnú prednášku 11. novembra prednesie poľská teatrologička Joanna Krakowska. Predstaví výskum ženskej tvorby v poľskom divadle a príbehy divadelníčok, ktoré formovali jeho podobu. Vo štvrtok 12. novembra vystúpi slovenská režisérka a dramatička Iveta Škripková. Priblíži skúsenosti banskobystrického Štúdia T.W.I.G.A. a vzťah divadelnej tvorby k feministickým koncepciám. Piatkový program otvorí maďarská historička umenia a kurátorka Kata Oltai.
Odborný program tvorí päť tematických blokov. Prvý deň sa sústredí najmä na dejiny divadla, ženské autorstvo a scénografiu. Druhý deň otvorí otázky filmovej réžie, dokumentárnej tvorby, hudby a súčasného divadla. Záverečný deň sa bude venovať súčasnému umeniu, ženskej dramatike a formovaniu slovenskej tanečnej scény.
Priestor dostane aj nastupujúca generácia. Early Career Research Forum v stredu 11. novembra predstaví desať posterových prezentácií začínajúcich výskumníčok a výskumníkov z akademických a umeleckých pracovísk na Slovensku, v Česku, Poľsku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a Grécku.
Odborný program doplnia umelecké podujatia. V stredu 11. novembra sa na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU uskutoční projekcia záznamu inscenácie Helena poľskej tvorkyne Magdaleny Dąbrowskej, po ktorej bude nasledovať diskusia. Večer o 20.00 h uvedie Divadlo Nude predstavenie Hlas v Kultúrnom centre Nové Mesto na Vajnorskej ulici.
Vo štvrtok 12. novembra priblíži klaviristka Jordana Palovičová život a tvorbu poľskej klavírnej virtuózky a skladateľky Marie Szymanowskej. Vo svojom vystúpení spojí prednášku s klavírnou interpretáciou. Iveta Škripková povedie majstrovský kurz o rodovo citlivom divadle a otázke, či môže byť divadelná tvorba rodovo neutrálna. Večerný program uzavrie projekcia maďarsko-slovenského dokumentárneho filmu Ley Podhradskej Dcéra môjho otca / My Father’s Daughter (2025), uvedená v spolupráci s KineDokom.
Konferencia sa uskutoční 11. – 13. novembra 2026 v Dvorane VŠMU na Zochovej 1 v Bratislave. Sprievodné podujatia sa budú konať aj na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU a v Kultúrnom centre Nové Mesto.
Registrácia je otvorená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na celý trojdňový program, vybrané dni aj sprievodné podujatia.
Podrobný program a informácie o registrácii: www.vsmu.sk/zenyvumeni
Konferencia vznikla v spolupráci všetkých troch fakúlt VŠMU. Projekt finančne podporujú Medzinárodný vyšehradský fond a Interný grantový program VŠMU. Na novembrovú konferenciu nadviaže v roku 2027 vydanie kolektívnej vedeckej publikácie.
Projekt spolufinancujú vlády Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov Medzinárodného vyšehradského fondu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Konferencia VŠMU Ženy v umení: príbehy umelkýň a dnešné výzvy © SITA Všetky práva vyhradené.
Aké prekážky museli prekonávať prvé režisérky, filmárky či hudobníčky a akým výzvam čelia umelkyne dnes? Od 11. do 13. novembra 2026 sa na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Women in Arts / Ženy v umení. Počas troch dní ponúkne odborné prednášky, diskusie, divadelné predstavenie a filmové projekcie, ktoré priblížia ženskú tvorbu v divadle, filme, hudbe a tanci.
Konferencia sa koná aj pri príležitosti 110. výročia narodenia a 60. výročia úmrtia Magdy Husákovej-Lokvencovej (1916 – 1966), prvej slovenskej profesionálnej divadelnej režisérky. Jej život a tvorba pripomínajú generácie umelkýň, ktoré významne ovplyvnili umelecké prostredie, no ich prínosu sa dlho nevenovala primeraná pozornosť.
Podujatie sa preto zameria na priekopníčky, ktoré vstupovali do profesií, v ktorých tradične dominovali muži, aj na súčasné autorky a ich postavenie v umeleckých inštitúciách. Do Bratislavy prídu výskumníčky, výskumníci a umelkyne zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Gruzínska, Severného Macedónska a Ukrajiny.
Od divadelných priekopníčok po súčasné umenie
Úvodnú hlavnú prednášku 11. novembra prednesie poľská teatrologička Joanna Krakowska. Predstaví výskum ženskej tvorby v poľskom divadle a príbehy divadelníčok, ktoré formovali jeho podobu. Vo štvrtok 12. novembra vystúpi slovenská režisérka a dramatička Iveta Škripková. Priblíži skúsenosti banskobystrického Štúdia T.W.I.G.A. a vzťah divadelnej tvorby k feministickým koncepciám. Piatkový program otvorí maďarská historička umenia a kurátorka Kata Oltai.
Odborný program tvorí päť tematických blokov. Prvý deň sa sústredí najmä na dejiny divadla, ženské autorstvo a scénografiu. Druhý deň otvorí otázky filmovej réžie, dokumentárnej tvorby, hudby a súčasného divadla. Záverečný deň sa bude venovať súčasnému umeniu, ženskej dramatike a formovaniu slovenskej tanečnej scény.
Priestor dostane aj nastupujúca generácia. Early Career Research Forum v stredu 11. novembra predstaví desať posterových prezentácií začínajúcich výskumníčok a výskumníkov z akademických a umeleckých pracovísk na Slovensku, v Česku, Poľsku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a Grécku.
Divadlo, film aj hudba naživo
Odborný program doplnia umelecké podujatia. V stredu 11. novembra sa na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU uskutoční projekcia záznamu inscenácie Helena poľskej tvorkyne Magdaleny Dąbrowskej, po ktorej bude nasledovať diskusia. Večer o 20.00 h uvedie Divadlo Nude predstavenie Hlas v Kultúrnom centre Nové Mesto na Vajnorskej ulici.
Vo štvrtok 12. novembra priblíži klaviristka Jordana Palovičová život a tvorbu poľskej klavírnej virtuózky a skladateľky Marie Szymanowskej. Vo svojom vystúpení spojí prednášku s klavírnou interpretáciou. Iveta Škripková povedie majstrovský kurz o rodovo citlivom divadle a otázke, či môže byť divadelná tvorba rodovo neutrálna. Večerný program uzavrie projekcia maďarsko-slovenského dokumentárneho filmu Ley Podhradskej Dcéra môjho otca / My Father’s Daughter (2025), uvedená v spolupráci s KineDokom.
Ako sa zúčastniť?
Konferencia sa uskutoční 11. – 13. novembra 2026 v Dvorane VŠMU na Zochovej 1 v Bratislave. Sprievodné podujatia sa budú konať aj na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU a v Kultúrnom centre Nové Mesto.
Registrácia je otvorená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na celý trojdňový program, vybrané dni aj sprievodné podujatia.
Podrobný program a informácie o registrácii: www.vsmu.sk/zenyvumeni
Konferencia vznikla v spolupráci všetkých troch fakúlt VŠMU. Projekt finančne podporujú Medzinárodný vyšehradský fond a Interný grantový program VŠMU. Na novembrovú konferenciu nadviaže v roku 2027 vydanie kolektívnej vedeckej publikácie.
Projekt spolufinancujú vlády Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov Medzinárodného vyšehradského fondu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Konferencia VŠMU Ženy v umení: príbehy umelkýň a dnešné výzvy © SITA Všetky práva vyhradené.
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