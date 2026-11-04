Streda 4. novembra 2026, meniny má Karol

Bratislava 8 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Desať lietadiel a jedna výletná loď. Európske krajiny čelia sérii falošných bombových hrozieb

Napriek rozsiahlym prehliadkam sa v žiadnom z prípadov nenašli výbušniny. Najmenej desať komerčných letov na európskych linkách sa v utorok stalo terčom bombových ...

Zdieľať

traffic airport golden sunset front depositphotos_724497652_xl 676x451
4.11.2026 (SITA.sk) - Napriek rozsiahlym prehliadkam sa v žiadnom z prípadov nenašli výbušniny.

Najmenej desať komerčných letov na európskych linkách sa v utorok stalo terčom bombových hrozieb, ktoré viedli k dočasnému uzavretiu jedného z varšavských letísk, nasadeniu stíhačiek v Taliansku a rozsiahlym bezpečnostným kontrolám vo viacerých krajinách. V Grécku úrady pre bombovú hrozbu evakuovali aj výletnú loď plaviacu sa pod panamskou vlajkou.

Napriek rozsiahlym prehliadkam sa v žiadnom z prípadov nenašli výbušniny. Všetky lietadlá pristáli bezpečne v rôznych európskych mestách.

Ryanair vedie


Najviac zasiahnutou spoločnosťou bol podľa všetkého nízkonákladový dopravca Ryanair, ktorého štyri lety smerujúce do rôznych destinácií čelili bombovým hrozbám.

Londýnska metropolitná polícia MET potvrdila, že bola informovaná o hrozbách týkajúcich sa štyroch lietadiel odlietajúcich z letiska Heathrow alebo smerujúcich naň. Ďalšie varovanie sa týkalo letu z letiska v Manchestri. „Po vykonaných kontrolách sa nezistili žiadne bezpečnostné problémy,“ uviedol MET.

Dva lety do Varšavy


Poľské úrady preverovali dve bombové hrozby týkajúce sa lietadiel smerujúcich do Varšavy. Išlo o let spoločnosti SAS Scandinavian Airlines z Kodane a spoj poľských aerolínií LOT z londýnskeho Heathrow. Ani v jednom prípade sa podozrenia nepotvrdili.

Španielsky prevádzkovateľ letísk Aena aktivoval núdzový protokol po nahlásení bombovej hrozby na palube lietadla Ryanair z Manchestru do Murcie na juhovýchode Španielska. Stroj pristál bez problémov. Bezpečnostnú kontrolu absolvovalo aj lietadlo spoločnosti Wizz Air letiace z talianskeho Bergama do bulharskej Sofie. Ani tam úrady nenašli nič podozrivé.

Loď do Izraela


Grécka pobrežná stráž zároveň informovala o bombovej hrozbe na výletnej lodi Crown Iris plaviacej sa pod panamskou vlajkou. Plavidlo s približne 1 500 pasažiermi a členmi posádky kotvilo pri ostrove Syros a smerovalo do izraelskej Haify. Ani v tomto prípade sa po prehliadke nenašlo žiadne výbušné zariadenie a loď mohla pokračovať v plavbe do cieľovej destinácie.


Zdroj: SITA.sk - Desať lietadiel a jedna výletná loď. Európske krajiny čelia sérii falošných bombových hrozieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež