Štvrtok 5. novembra 2026, meniny má Imrich

Bratislava 9 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Pellegrini v prvý deň samitu V4 privítal prezidentov a generálneho tajomníka OECD na slávnostnom koncerte – FOTO

Hudobným vyjadrením tejto myšlienky bol koncert Lukáš Oravec Quartet, ktorý na jednom pódiu spojil štyroch hudobníkov zo všetkých krajín vyšehradskej skupiny. Prezident

Zdieľať

6aeb63db6642b948676361 676x451
5.11.2026 (SITA.sk) - Hudobným vyjadrením tejto myšlienky bol koncert Lukáš Oravec Quartet, ktorý na jednom pódiu spojil štyroch hudobníkov zo všetkých krajín vyšehradskej skupiny.

Prezident Peter Pellegrini na otvorení slávnostného koncertu v stredu, v prvý deň prezidentského samitu Vyšehradskej štvorky (V4), ktorý sa uskutočnil v Trenčíne, Európskom hlavnom meste kultúry, privítal prezidentov krajín V4, generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasa Cormanna a ďalších hostí. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Vo svojom príhovore Pellegrini zdôraznil osobitné postavenie vyšehradskej skupiny pre Slovensko, ktorá podľa neho predstavuje dôležitú platformu na presadzovanie spoločných záujmov, posilňovanie vzájomného porozumenia a rozvíjanie regionálnej spolupráce. Pripomenul tiež, že spoločným záujmom krajín V4 je silná a jednotná Európa. „Pretože naše miesto je v Európskej únii a chceme, aby bola silná, zjednotená a odolná,“ zdôraznil prezident Pellegrini.

Fotogaléria k článku: Stretnutie prezidentov krajín V4 v Trenčíne (fotografie)

Koncert bol súčasťou sprievodného programu prezidentského samitu V4 a zároveň pripomenul, že spolupráca medzi krajinami sa buduje nielen pri rokovacích stoloch, ale aj prostredníctvom kultúry, vzájomného rešpektu a spoločných zážitkov.

Hudobným vyjadrením tejto myšlienky bol koncert Lukáš Oravec Quartet, ktorý na jednom pódiu spojil štyroch hudobníkov zo všetkých krajín vyšehradskej skupiny. Slovensko zastupoval Lukáš Oravec na trúbke a krídlovke, Maďarsko Kálmán Oláh na klavíri, Česko Tomáš Baroš na kontrabase a Poľsko Patryk Dobosz na bicích.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v prvý deň samitu V4 privítal prezidentov a generálneho tajomníka OECD na slávnostnom koncerte – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež