Slovensko má v Dakare medailovú stopercentnú bilanciu. Megelová pridala tretí bronz aj s juniorským rekordom
Vo finále polohových pretekov na 200 metrov dohmatla v novom slovenskom juniorskom rekorde 2:16,38 min. Traja slovenskí športovci, tri bronzové medaily. Slovenská výprava na olympijských hrách mládeže v ...
5.11.2026 (SITA.sk) - Vo finále polohových pretekov na 200 metrov dohmatla v novom slovenskom juniorskom rekorde 2:16,38 min.
Traja slovenskí športovci, tri bronzové medaily. Slovenská výprava na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare pokračuje vo výnimočnej bilancii. Po plavcovi Matiášovi Ondrejovi Krištofovi a džudistke Vivien Vadovičovej sa na tretí stupienok víťazov postavila aj plavkyňa Stela Megelová. Vo finále polohových pretekov na 200 metrov dohmatla v novom slovenskom juniorskom rekorde 2:16,38 min. Všetci traja slovenskí reprezentanti, ktorí dosiaľ v Dakare súťažili, tak získali cenný kov.
Plavkyňa ŠK Flipper Brezno sa na svoju najsilnejšiu disciplínu cielene pripravovala a z dôvodu šetrenia síl dokonca vynechala plánovaný štart na 100 metrov znak. Už v rozplavbách dosiahla druhý najrýchlejší čas 2:19,81 min a vo finále sa dokázala zlepšiť o 3,43 sekundy. „Na túto dvojstovku som sa zameriavala. Zaspávala som s tým, že chcem tretie miesto. Veľmi sa teším aj z juniorského slovenského rekordu, ktorý sa mi tento rok podarilo prekonať už druhýkrát,“ povedala Megelová podľa Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Vo finále sa Slovenka držala na druhej priečke počas úvodnej polovice pretekov, no na prsiarskom úseku ju predstihla Číňanka Čchang Mo-chan. Megelová si v záverečnej päťdesiatke udržala bronzovú pozíciu. Zvíťazila Japonka Mana Išikawová časom 2:13,06 min pred Čchang Mo-chan (2:13,90), slovenská reprezentantka za víťazkou zaostala o 3,32 sekundy.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má v Dakare medailovú stopercentnú bilanciu. Megelová pridala tretí bronz aj s juniorským rekordom © SITA Všetky práva vyhradené.
Traja slovenskí športovci, tri bronzové medaily. Slovenská výprava na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare pokračuje vo výnimočnej bilancii. Po plavcovi Matiášovi Ondrejovi Krištofovi a džudistke Vivien Vadovičovej sa na tretí stupienok víťazov postavila aj plavkyňa Stela Megelová. Vo finále polohových pretekov na 200 metrov dohmatla v novom slovenskom juniorskom rekorde 2:16,38 min. Všetci traja slovenskí reprezentanti, ktorí dosiaľ v Dakare súťažili, tak získali cenný kov.
Plavkyňa ŠK Flipper Brezno sa na svoju najsilnejšiu disciplínu cielene pripravovala a z dôvodu šetrenia síl dokonca vynechala plánovaný štart na 100 metrov znak. Už v rozplavbách dosiahla druhý najrýchlejší čas 2:19,81 min a vo finále sa dokázala zlepšiť o 3,43 sekundy. „Na túto dvojstovku som sa zameriavala. Zaspávala som s tým, že chcem tretie miesto. Veľmi sa teším aj z juniorského slovenského rekordu, ktorý sa mi tento rok podarilo prekonať už druhýkrát,“ povedala Megelová podľa Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Vo finále sa Slovenka držala na druhej priečke počas úvodnej polovice pretekov, no na prsiarskom úseku ju predstihla Číňanka Čchang Mo-chan. Megelová si v záverečnej päťdesiatke udržala bronzovú pozíciu. Zvíťazila Japonka Mana Išikawová časom 2:13,06 min pred Čchang Mo-chan (2:13,90), slovenská reprezentantka za víťazkou zaostala o 3,32 sekundy.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko má v Dakare medailovú stopercentnú bilanciu. Megelová pridala tretí bronz aj s juniorským rekordom © SITA Všetky práva vyhradené.
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