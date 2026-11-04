Prokuratúra obvinila bývalú Zelenského hovorkyňu z vlastizrady pre šírenie ruskej propagandy
V obvinení tvrdí, že Julia Mendelová „...zneužívala svoj verejný vplyv na šírenie vyjadrení vyhovujúcich agresorskému štátu s cieľom poškodiť povesť Ukrajiny.“
4.11.2026 (SITA.sk) - V obvinení tvrdí, že Julia Mendelová „...zneužívala svoj verejný vplyv na šírenie vyjadrení vyhovujúcich agresorskému štátu s cieľom poškodiť povesť Ukrajiny.“
Ukrajinská generálna prokuratúra v utorok obvinila bývalú hovorkyňu prezidenta Volodymyra Zelenského Juliu Mendelovú z vlastizrady a ospravedlňovania ruskej agresie proti Ukrajine.
„Prokurátori zhromaždili dostatok dôkazov na vznesenie podozrenia voči bývalej hovorkyni ukrajinského prezidenta z vlastizrady a ospravedlňovania ruskej ozbrojenej agresie proti Ukrajine,“ uviedla prokuratúra na Telegrame.
Štyridsaťročná novinárka pôsobila ako Zelenského tlačová tajomníčka od jeho nástupu do funkcie v roku 2019 do roku 2021, teda niekoľko mesiacov pred začiatkom ruskej invázie. V posledných rokoch sa však stala jednou z najvýraznejších kritičiek ukrajinského prezidenta a obviňovala ho z korupcie a autoritárskych tendencií.
Prokuratúra tvrdí, že Mendelová „...zneužívala svoj verejný vplyv na šírenie vyjadrení vyhovujúcich agresorskému štátu s cieľom poškodiť povesť Ukrajiny.“ Vyšetrovatelia kritizovali najmä jej tvrdenia, že na Ukrajine neexistuje sloboda prejavu a krajina sa nachádza „na ceste k zániku“.
Podľa prokurátorov ide o naratívy prospievajúce Rusku, ktoré zvyšujú skepsu a demoralizujú ukrajinskú spoločnosť. Mendelová obvinenia odmietla. Na sociálnej sieti Telegram uviedla, že celý prípad podľa nej iba potvrdzuje správnosť jej kritiky.
Zelenského administratíva už predtým na bývalú hovorkyňu uvalila sankcie. Hoci Mendelová dlhodobo kritizuje ruskú vojenskú kampaň proti Ukrajine, zároveň vyzýva na rýchle dosiahnutie dohody s Moskvou, ktorá by podľa nej zabezpečila prežitie ukrajinského štátu.
V rozhovore pre amerického konzervatívneho komentátora Tuckera Carlsona začiatkom roka označila Zelenského za „jednu z najväčších prekážok na ceste k mieru“.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra obvinila bývalú Zelenského hovorkyňu z vlastizrady pre šírenie ruskej propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská generálna prokuratúra v utorok obvinila bývalú hovorkyňu prezidenta Volodymyra Zelenského Juliu Mendelovú z vlastizrady a ospravedlňovania ruskej agresie proti Ukrajine.
„Prokurátori zhromaždili dostatok dôkazov na vznesenie podozrenia voči bývalej hovorkyni ukrajinského prezidenta z vlastizrady a ospravedlňovania ruskej ozbrojenej agresie proti Ukrajine,“ uviedla prokuratúra na Telegrame.
Na strane Moskvy
Štyridsaťročná novinárka pôsobila ako Zelenského tlačová tajomníčka od jeho nástupu do funkcie v roku 2019 do roku 2021, teda niekoľko mesiacov pred začiatkom ruskej invázie. V posledných rokoch sa však stala jednou z najvýraznejších kritičiek ukrajinského prezidenta a obviňovala ho z korupcie a autoritárskych tendencií.
Prokuratúra tvrdí, že Mendelová „...zneužívala svoj verejný vplyv na šírenie vyjadrení vyhovujúcich agresorskému štátu s cieľom poškodiť povesť Ukrajiny.“ Vyšetrovatelia kritizovali najmä jej tvrdenia, že na Ukrajine neexistuje sloboda prejavu a krajina sa nachádza „na ceste k zániku“.
Podľa prokurátorov ide o naratívy prospievajúce Rusku, ktoré zvyšujú skepsu a demoralizujú ukrajinskú spoločnosť. Mendelová obvinenia odmietla. Na sociálnej sieti Telegram uviedla, že celý prípad podľa nej iba potvrdzuje správnosť jej kritiky.
Najväčšia prekážka
Zelenského administratíva už predtým na bývalú hovorkyňu uvalila sankcie. Hoci Mendelová dlhodobo kritizuje ruskú vojenskú kampaň proti Ukrajine, zároveň vyzýva na rýchle dosiahnutie dohody s Moskvou, ktorá by podľa nej zabezpečila prežitie ukrajinského štátu.
V rozhovore pre amerického konzervatívneho komentátora Tuckera Carlsona začiatkom roka označila Zelenského za „jednu z najväčších prekážok na ceste k mieru“.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v novembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra obvinila bývalú Zelenského hovorkyňu z vlastizrady pre šírenie ruskej propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Demokrati ovládli Kongres, americkí voliči vyjadrili jasný nesúhlas s Trumpom a jeho administratívou – FOTO
- Slováci nazbierali v NHL štyri asistencie, Slafkovský prišiel s Montrealom o štvorgólový náskok
- Desať lietadiel a jedna výletná loď. Európske krajiny čelia sérii falošných bombových hrozieb
- Konferencia VŠMU Ženy v umení: príbehy umelkýň a dnešné výzvy
- Trump utrpel volebný debakel, demokrati však nebudú mať voľné ruky. Čo rozhodne o posledných dvoch rokoch jeho vlády?