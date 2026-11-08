Prezident Trump sľúbil, že sa zotaví silnejší z masívnej prehry v strednodobých voľbách
Zatiaľ čo republikánski zákonodarcovia si oblizujú rany z neúspechu, Donald Trump znel vzdorovito. Prezident Donald Trump sľúbil, že sa zotaví silnejší z ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ čo republikánski zákonodarcovia si oblizujú rany z neúspechu, Donald Trump znel vzdorovito.
Prezident Donald Trump sľúbil, že sa zotaví silnejší z masívnej prehry v strednodobých voľbách, ktorú nazval „obrovským krokom späť v histórii“ pre Spojené štáty.
Demokrati získali obe komory Kongresu v utorkových strednodobých voľbách, ktoré spôsobili historické prehry Trumpovej Republikánskej strane v štátoch, ktorým dominovali desaťročia.
„Amerika urobila obrovský krok späť v histórii s výsledkami posledných volieb,“ uviedol americký prezident v príspevku na Truth Social s tým, že akciový trh, ktorý počas jeho pôsobenia rástol, po hlasovaní utrpel stratu. „Ale nebojte sa, my sa vrátime, VÄČŠÍ A SILNEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM!“
Zatiaľ čo republikánski zákonodarcovia si oblizujú rany z neúspechu, Trump znel vzdorovito a v piatok vymenoval za svojho nového šéfa kancelárie poradcu Stephena Millera, čím signalizoval boj bez váhania. Demokrati sa zaviazali, že budú brať Trumpovu administratívu na zodpovednosť a bojovať „v každom kroku“ proti Millerovi, architektovi Trumpovej tvrdej imigračnej politiky.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Trump sľúbil, že sa zotaví silnejší z masívnej prehry v strednodobých voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Donald Trump sľúbil, že sa zotaví silnejší z masívnej prehry v strednodobých voľbách, ktorú nazval „obrovským krokom späť v histórii“ pre Spojené štáty.
Demokrati získali obe komory Kongresu v utorkových strednodobých voľbách, ktoré spôsobili historické prehry Trumpovej Republikánskej strane v štátoch, ktorým dominovali desaťročia.
„Amerika urobila obrovský krok späť v histórii s výsledkami posledných volieb,“ uviedol americký prezident v príspevku na Truth Social s tým, že akciový trh, ktorý počas jeho pôsobenia rástol, po hlasovaní utrpel stratu. „Ale nebojte sa, my sa vrátime, VÄČŠÍ A SILNEJŠÍ AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM!“
Zatiaľ čo republikánski zákonodarcovia si oblizujú rany z neúspechu, Trump znel vzdorovito a v piatok vymenoval za svojho nového šéfa kancelárie poradcu Stephena Millera, čím signalizoval boj bez váhania. Demokrati sa zaviazali, že budú brať Trumpovu administratívu na zodpovednosť a bojovať „v každom kroku“ proti Millerovi, architektovi Trumpovej tvrdej imigračnej politiky.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Trump sľúbil, že sa zotaví silnejší z masívnej prehry v strednodobých voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
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