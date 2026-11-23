Súd odsúdil muža a ženu, zanedbaním starostlivosti spôsobili smrť kobyle
Odsúdení kobyle najmenej niekoľko mesiacov neposkytovali dostatočnú výživu, vodu ani potrebnú starostlivosť vrátane veterinárnej. Sudca Okresného súdu Levice uznal za vinných 41-ročnú ženu a ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Odsúdení kobyle najmenej niekoľko mesiacov neposkytovali dostatočnú výživu, vodu ani potrebnú starostlivosť vrátane veterinárnej.
Sudca Okresného súdu Levice uznal za vinných 41-ročnú ženu a 34-ročného muža z okresu Levice z prečinu zanedbania starostlivosti o zviera. O ich vine rozhodol súd, ktorý im za spáchaný skutok uložil peňažné tresty.
Odsúdení ako vlastníčka a držiteľ viac ako 23-ročnej kobyly jej najmenej niekoľko mesiacov neposkytovali dostatočnú výživu, vodu ani potrebnú starostlivosť vrátane veterinárnej. V dôsledku toho bola kobyla extrémne vychudnutá a jej zdravotný stav sa postupne zhoršoval.
„V lete 2025 sa za doposiaľ neznámych okolností ocitla v schátranej podzemnej pivnici, kde strávila niekoľko dní. Po vytiahnutí padla na zem a zostala ležať. Nasledujúci deň uhynula v dôsledku celkového vyčerpania organizmu, spôsobeného najmä dlhodobým nedostatočným príjmom potravy a vody,“ informovala hovorkyňa prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Súd odsúdil muža a ženu, zanedbaním starostlivosti spôsobili smrť kobyle © SITA Všetky práva vyhradené.
Sudca Okresného súdu Levice uznal za vinných 41-ročnú ženu a 34-ročného muža z okresu Levice z prečinu zanedbania starostlivosti o zviera. O ich vine rozhodol súd, ktorý im za spáchaný skutok uložil peňažné tresty.
Odsúdení ako vlastníčka a držiteľ viac ako 23-ročnej kobyly jej najmenej niekoľko mesiacov neposkytovali dostatočnú výživu, vodu ani potrebnú starostlivosť vrátane veterinárnej. V dôsledku toho bola kobyla extrémne vychudnutá a jej zdravotný stav sa postupne zhoršoval.
„V lete 2025 sa za doposiaľ neznámych okolností ocitla v schátranej podzemnej pivnici, kde strávila niekoľko dní. Po vytiahnutí padla na zem a zostala ležať. Nasledujúci deň uhynula v dôsledku celkového vyčerpania organizmu, spôsobeného najmä dlhodobým nedostatočným príjmom potravy a vody,“ informovala hovorkyňa prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
Zdroj: SITA.sk - Súd odsúdil muža a ženu, zanedbaním starostlivosti spôsobili smrť kobyle © SITA Všetky práva vyhradené.
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