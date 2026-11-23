Naštartuje sa v zápase Ligy majstrov proti bývalým spoluhráčom? Anglický talent sa v Dortmunde trápi, no proti Arsenalu sa chce ukázať
Dortmund a Arsenal sa v súťažnom stretnutí nestretli od roku 2014. Oba tímy si vo vtedajšej skupinovej fáze LM pripísali domáce víťazstvá 2:0. Tréner Borussie Dortmund Niko Kovač vyjadril podporu ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Dortmund a Arsenal sa v súťažnom stretnutí nestretli od roku 2014. Oba tímy si vo vtedajšej skupinovej fáze LM pripísali domáce víťazstvá 2:0.
Tréner Borussie Dortmund Niko Kovač vyjadril podporu krídelníkovi Ethanovi Nwanerimu, ktorý sa momentálne trápi. Verí, že hráč nájde svoju formu pred zápasom Ligy majstrov na ihrisku Arsenalu – klubu, z ktorého v Dortmunde hosťuje.
Devätnásťročný mladík prišiel do Nemecka v posledný deň prestupového obdobia, no zatiaľ sa mu v tíme, ktorý má za sebou vydarený úvod sezóny, príliš nedarí.
Dortmund v tejto sezóne v domácej súťaži ešte neprehral a na čele tabuľky Bundesligy má dvojbodový náskok pred obhajcom titulu Bayernom Mníchov.
Nwaneri však v 13 zápasoch zaznamenal len jednu asistenciu. Z hráča základnej zostavy sa postupne stal skôr náhradníkom, pričom niektoré médiá špekulujú, že jeho hosťovanie by sa mohlo predčasne skončiť už v januári.
Angličan na seba výrazne upozornil v drese Arsenalu, keď v septembri 2022 (vo veku 15 rokov a 181 dní) debutoval v Premier League a stal sa tak najmladším hráčom v histórii tejto súťaže.
V drese "The Gunners" odohral tento mladík 51 duelov, v ktorých strelil 10 gólov a pridal dve asistencie. V minulom ročníku však zamieril do Marseille v nádeji, že získa viac herného času.
Hoci v januári skóroval hneď vo svojom prvom súboji (pri výhre 3:1 nad Lens), počas zvyšku pôsobenia v klube z Ligue 1 pridal už len jeden presný zásah a väčšinu času strávil na lavičke.
Zdá sa, že Nwanerimu svedčia rýchle začiatky – aj v Dortmunde totiž asistoval pri góle hneď vo svojom prvom stretnutí, no odvtedy si na konto nič nepripísal.
V Bundeslige nastúpil v drese Dortmundu v základnej zostave v prvých piatich meraniach síl, no od polovice októbra sa v žiadnej súťaži v úvodnej jedenástke neobjavil.
Počas nedávnej reprezentačnej prestávky však Nwaneri dvakrát asistoval pri góloch anglickej národného tímu do 21 rokov, ktorý zdolala rovesníkov z Francúzska 3:2.
Kovač ocenil jeho výkon a vyjadril presvedčenie, že tohto mladíka čaká sľubná budúcnosť – či už v Dortmunde, alebo inde. "Samozrejme, sledujeme zostrihy jeho akcií. Sme s ním veľmi spokojní. V priateľskom zápase podal skvelý výkon – presne ukázal, prečo sme ho angažovali."
Bývalý tréner Bayernu a Monaka uviedol, že Nwanerimu prospeje konkurencia v útočných radoch Dortmundu. Patrí sem grécky talent Konstantinos Karetsas, nemecké krídlo Maximilian Beier, skúsený útočník Serhou Guirassy a portugalský útočník Fabio Silva, ktorý sa opäť dostáva do formy.
Nwaneri prišiel do Dortmundu v nádeji na väčšiu hernú vyťaženosť, ktorá by mu pomohla v rozvoji a naplnení jeho veľkého potenciálu. Len málo klubov má totiž lepšie výsledky v rozvíjaní mladých talentov.
Hráči ako Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Achraf Hakimi či Robert Lewandowski v posledných sezónach buď získali Zlatú loptu, alebo sa umiestnili na popredných priečkach v ankete.
Ďalším v poradí by mohol byť Jobe Bellingham – brat Judea z Realu Madrid a Nwaneriho spoluhráč z anglickej reprezentácie do 21 rokov.
Hoci Nwaneri v posledných týždňoch v drese Dortmundu nenastupoval v základnej zostave, vážne zranenie talianskeho útočníka Samueleho Inacia by mu mohlo otvoriť dvere k väčšiemu hernému času v zápase proti lídrovi Premier League.
Kovač poznamenal, že záložník musí byť trpezlivý, no jeho chvíľa určite príde. "Odohral už slušný počet duelov a keďže má len 19 rokov, počas svojho pôsobenia u nás ich určite odohrá ešte oveľa viac."
Dortmund a Arsenal sa v súťažnom stretnutí nestretli od roku 2014. Oba tímy si vo vtedajšej skupinovej fáze LM pripísali domáce víťazstvá 2:0.
Ich posledným vzájomným súbojom bol prípravný zápas v auguste na turnaji Emirates Cup, v ktorom Dortmund zdolal Arsenal 3:2, pričom prvý gól Londýnčanov strelil práve Nwaneri.
Zdroj: SITA.sk - Naštartuje sa v zápase Ligy majstrov proti bývalým spoluhráčom? Anglický talent sa v Dortmunde trápi, no proti Arsenalu sa chce ukázať © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Borussie Dortmund Niko Kovač vyjadril podporu krídelníkovi Ethanovi Nwanerimu, ktorý sa momentálne trápi. Verí, že hráč nájde svoju formu pred zápasom Ligy majstrov na ihrisku Arsenalu – klubu, z ktorého v Dortmunde hosťuje.
Devätnásťročný mladík prišiel do Nemecka v posledný deň prestupového obdobia, no zatiaľ sa mu v tíme, ktorý má za sebou vydarený úvod sezóny, príliš nedarí.
Dortmund v tejto sezóne v domácej súťaži ešte neprehral a na čele tabuľky Bundesligy má dvojbodový náskok pred obhajcom titulu Bayernom Mníchov.
Rekordný debut
Nwaneri však v 13 zápasoch zaznamenal len jednu asistenciu. Z hráča základnej zostavy sa postupne stal skôr náhradníkom, pričom niektoré médiá špekulujú, že jeho hosťovanie by sa mohlo predčasne skončiť už v januári.
Angličan na seba výrazne upozornil v drese Arsenalu, keď v septembri 2022 (vo veku 15 rokov a 181 dní) debutoval v Premier League a stal sa tak najmladším hráčom v histórii tejto súťaže.
V drese "The Gunners" odohral tento mladík 51 duelov, v ktorých strelil 10 gólov a pridal dve asistencie. V minulom ročníku však zamieril do Marseille v nádeji, že získa viac herného času.
Stal sa náhradníkom
Hoci v januári skóroval hneď vo svojom prvom súboji (pri výhre 3:1 nad Lens), počas zvyšku pôsobenia v klube z Ligue 1 pridal už len jeden presný zásah a väčšinu času strávil na lavičke.
Zdá sa, že Nwanerimu svedčia rýchle začiatky – aj v Dortmunde totiž asistoval pri góle hneď vo svojom prvom stretnutí, no odvtedy si na konto nič nepripísal.
V Bundeslige nastúpil v drese Dortmundu v základnej zostave v prvých piatich meraniach síl, no od polovice októbra sa v žiadnej súťaži v úvodnej jedenástke neobjavil.
Veľká konkurencia
Počas nedávnej reprezentačnej prestávky však Nwaneri dvakrát asistoval pri góloch anglickej národného tímu do 21 rokov, ktorý zdolala rovesníkov z Francúzska 3:2.
Kovač ocenil jeho výkon a vyjadril presvedčenie, že tohto mladíka čaká sľubná budúcnosť – či už v Dortmunde, alebo inde. "Samozrejme, sledujeme zostrihy jeho akcií. Sme s ním veľmi spokojní. V priateľskom zápase podal skvelý výkon – presne ukázal, prečo sme ho angažovali."
Bývalý tréner Bayernu a Monaka uviedol, že Nwanerimu prospeje konkurencia v útočných radoch Dortmundu. Patrí sem grécky talent Konstantinos Karetsas, nemecké krídlo Maximilian Beier, skúsený útočník Serhou Guirassy a portugalský útočník Fabio Silva, ktorý sa opäť dostáva do formy.
Rozvoj mladých talentov
Nwaneri prišiel do Dortmundu v nádeji na väčšiu hernú vyťaženosť, ktorá by mu pomohla v rozvoji a naplnení jeho veľkého potenciálu. Len málo klubov má totiž lepšie výsledky v rozvíjaní mladých talentov.
Hráči ako Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Achraf Hakimi či Robert Lewandowski v posledných sezónach buď získali Zlatú loptu, alebo sa umiestnili na popredných priečkach v ankete.
Ďalším v poradí by mohol byť Jobe Bellingham – brat Judea z Realu Madrid a Nwaneriho spoluhráč z anglickej reprezentácie do 21 rokov.
Hoci Nwaneri v posledných týždňoch v drese Dortmundu nenastupoval v základnej zostave, vážne zranenie talianskeho útočníka Samueleho Inacia by mu mohlo otvoriť dvere k väčšiemu hernému času v zápase proti lídrovi Premier League.
Kovač poznamenal, že záložník musí byť trpezlivý, no jeho chvíľa určite príde. "Odohral už slušný počet duelov a keďže má len 19 rokov, počas svojho pôsobenia u nás ich určite odohrá ešte oveľa viac."
Dortmund a Arsenal sa v súťažnom stretnutí nestretli od roku 2014. Oba tímy si vo vtedajšej skupinovej fáze LM pripísali domáce víťazstvá 2:0.
Ich posledným vzájomným súbojom bol prípravný zápas v auguste na turnaji Emirates Cup, v ktorom Dortmund zdolal Arsenal 3:2, pričom prvý gól Londýnčanov strelil práve Nwaneri.
Zdroj: SITA.sk - Naštartuje sa v zápase Ligy majstrov proti bývalým spoluhráčom? Anglický talent sa v Dortmunde trápi, no proti Arsenalu sa chce ukázať © SITA Všetky práva vyhradené.
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