Vystúpil na vrchol, no dole sa už nedostal. Telo horolezca našli v stane vo výške takmer 6-tisíc metrov
Telo 66-ročného muža bolo letecky prepravené do Káthmandú. Americký horolezec zomrel počas zostupu z nepálskeho vrchu Mera Peak po tom, čo zdolal tento 6 476 metrov ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Telo 66-ročného muža bolo letecky prepravené do Káthmandú.
Americký horolezec zomrel počas zostupu z nepálskeho vrchu Mera Peak po tom, čo zdolal tento 6 476 metrov vysoký štít v oblasti Everestu. Informoval o tom miestny predstaviteľ.
„Jeho telo našli v nedeľu 22. novembra v stane vo vysokohorskom tábore, vo výške približne 5 800 metrov," uviedol zástupca hlavného okresného úradníka v okrese Solukhumbu Bhupendra Thapa.
Telo 66-ročného muža bolo ešte v ten istý deň popoludní letecky prepravené do Káthmandú. „Príčinu smrti bude možné určiť až po vykonaní pitvy."
V Nepále sa nachádza osem zo 14 najvyšších vrchov sveta a zahraniční horolezci, ktorí do týchto hôr prichádzajú, predstavujú pre krajinu významný zdroj príjmov.
Obavy o tento sektor vzrástli po tom, čo Nepál v auguste zasiahli ničivé záplavy, no organizátori expedícií tvrdia, že väčšina horolezcov svoje cesty nezrušila.
Jesenné expedície v Himalájach sú menej populárne než tie jarné, keď to je veľmi rušné. Dôvodom sú chladnejšie dni, zasnežený terén a kratšie časové okno vhodné na výstup na vrchol.
Nepál vydal viac než 500 povolení na výstup na deväť rôznych vrchov, čo predstavuje približne polovicu celkového počtu povolení vydaných počas jari.
Zdroj: SITA.sk - Vystúpil na vrchol, no dole sa už nedostal. Telo horolezca našli v stane vo výške takmer 6-tisíc metrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký horolezec zomrel počas zostupu z nepálskeho vrchu Mera Peak po tom, čo zdolal tento 6 476 metrov vysoký štít v oblasti Everestu. Informoval o tom miestny predstaviteľ.
„Jeho telo našli v nedeľu 22. novembra v stane vo vysokohorskom tábore, vo výške približne 5 800 metrov," uviedol zástupca hlavného okresného úradníka v okrese Solukhumbu Bhupendra Thapa.
Telo 66-ročného muža bolo ešte v ten istý deň popoludní letecky prepravené do Káthmandú. „Príčinu smrti bude možné určiť až po vykonaní pitvy."
V Nepále sa nachádza osem zo 14 najvyšších vrchov sveta a zahraniční horolezci, ktorí do týchto hôr prichádzajú, predstavujú pre krajinu významný zdroj príjmov.
Obavy o tento sektor vzrástli po tom, čo Nepál v auguste zasiahli ničivé záplavy, no organizátori expedícií tvrdia, že väčšina horolezcov svoje cesty nezrušila.
Jesenné expedície v Himalájach sú menej populárne než tie jarné, keď to je veľmi rušné. Dôvodom sú chladnejšie dni, zasnežený terén a kratšie časové okno vhodné na výstup na vrchol.
Nepál vydal viac než 500 povolení na výstup na deväť rôznych vrchov, čo predstavuje približne polovicu celkového počtu povolení vydaných počas jari.
Zdroj: SITA.sk - Vystúpil na vrchol, no dole sa už nedostal. Telo horolezca našli v stane vo výške takmer 6-tisíc metrov © SITA Všetky práva vyhradené.
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