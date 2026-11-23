Vallo zložil primátorský sľub. Bratislavu povedie už tretie volebné obdobie – FOTO
Spolu s ním vstúpilo do nového volebného obdobia aj 45 mestských poslancov. Primátor Bratislavy Matúš Vallo v pondelok zložil ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Spolu s ním vstúpilo do nového volebného obdobia aj 45 mestských poslancov.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo v pondelok zložil sľub a po tretíkrát sa oficiálne ujal svojej funkcie. Spolu s ním vstúpilo do nového volebného obdobia aj 45 mestských poslancov. „Každý z nás získal mandát a spolu s ním aj privilégium zlepšovať život v našom meste. A tiež veľkú zodpovednosť voči ľuďom, ktorí v Bratislave žijú," uviedol Vallo s tým, že cieľom je budovať mesto, v ktorom má každý šancu na dôstojný život a mladí nemusia odchádzať do zahraničia.
„Za posledných osem rokov sme spoločne ako komunita dokázali veľa. A chceme pokračovať. Budovať lepšiu verejnú dopravu, bezpečnejšie ulice, kvalitné verejné priestory. Ale najmä mesto, v ktorom tieto zmeny prinášajú lepší každodenný život čo najväčšiemu počtu ľudí. Pretože Bratislava nie je len súbor ulíc, budov a námestí. Bratislava sú predovšetkým ľudia, ktorí v nej žijú," dodal staronový primátor hlavného mesta a zaviazal sa k spolupráci a diskusii v snahe hľadať spoločné riešenia.
Zo 45 mestských poslancov tvoria väčšinu, rovnako ako primátor, zástupcovia koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati, ktorých je až 34. Šiesti mestskí poslanci zastupujú stranu Som Slovensko, dvaja Tím Ružinov, jeden kandidát je nezávislý, jeden kandidoval za Krajinu a jeden za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti.
Zdroj: SITA.sk - Vallo zložil primátorský sľub. Bratislavu povedie už tretie volebné obdobie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo v pondelok zložil sľub a po tretíkrát sa oficiálne ujal svojej funkcie. Spolu s ním vstúpilo do nového volebného obdobia aj 45 mestských poslancov. „Každý z nás získal mandát a spolu s ním aj privilégium zlepšovať život v našom meste. A tiež veľkú zodpovednosť voči ľuďom, ktorí v Bratislave žijú," uviedol Vallo s tým, že cieľom je budovať mesto, v ktorom má každý šancu na dôstojný život a mladí nemusia odchádzať do zahraničia.
„Za posledných osem rokov sme spoločne ako komunita dokázali veľa. A chceme pokračovať. Budovať lepšiu verejnú dopravu, bezpečnejšie ulice, kvalitné verejné priestory. Ale najmä mesto, v ktorom tieto zmeny prinášajú lepší každodenný život čo najväčšiemu počtu ľudí. Pretože Bratislava nie je len súbor ulíc, budov a námestí. Bratislava sú predovšetkým ľudia, ktorí v nej žijú," dodal staronový primátor hlavného mesta a zaviazal sa k spolupráci a diskusii v snahe hľadať spoločné riešenia.
Zo 45 mestských poslancov tvoria väčšinu, rovnako ako primátor, zástupcovia koalície Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati, ktorých je až 34. Šiesti mestskí poslanci zastupujú stranu Som Slovensko, dvaja Tím Ružinov, jeden kandidát je nezávislý, jeden kandidoval za Krajinu a jeden za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti.
Zdroj: SITA.sk - Vallo zložil primátorský sľub. Bratislavu povedie už tretie volebné obdobie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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