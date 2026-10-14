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 24hod.sk    Šport

14. októbra 2026

Monfils šokoval a ukončil kariéru skôr, ako sľúbil. Ako vyzerala jeho pozoruhodná cesta k nesmrteľnosti?


Tagy: Ukončenie kariéry Úspechy

Gael Monfils, ktorého ako výnimočného hráča obdivoval celý svet, predviedol svoj posledný veľký výkon na začiatku sezóny 2025. Gael Monfils, posledný z francúzskych "mušketierov" svojej ...



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new_zealand_asb_classic_tennis_96064 scaled 1 676x450 14.10.2026 (SITA.sk) - Gael Monfils, ktorého ako výnimočného hráča obdivoval celý svet, predviedol svoj posledný veľký výkon na začiatku sezóny 2025.


Gael Monfils, posledný z francúzskych "mušketierov" svojej generácie, oficiálne ukončil tenisovú kariéru. V stredu 14. októbra to pre agentúru AFP potvrdila Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA).

Tento 40-ročný hráč pôvodne avizoval zámer skončiť so športom až koncom roka 2026, získal voľnú kartu na turnaj ATP 250 v Lyone a všeobecne sa očakávalo, že sa rozlúči na turnaji Paríž Masters v hale Bercy začiatkom novembra.

Agentúra ITIA však potvrdila, že Monfils figuruje na zozname hráčov, ktorí ukončili kariéru, už od 5. októbra, čo znamená, že sa počas nasledujúcich šiestich mesiacov nemôže zúčastniť na žiadnych turnajoch.

Skvelý výkon na US Open


Podľa pravidiel orgánu zodpovedného za antidoping v tenise musia byť tenisti na tomto zozname k dispozícii na náhodné dopingové kontroly minimálne šesť mesiacov predtým, než im bude povolený návrat do súťažného diania.

Niekdajší šiesty hráč sveta odohral svoj posledný oficiálny zápas začiatkom septembra, keď v druhom kole US Open podľahol Learnerovi Tienovi.

Vďaka víťazstvu v prvom kole nad Adolfom Danielom Vallejom na kurtoch vo Flushing Meadows sa stal len tretím mužom vo veku 40 a viac rokov v tzv. otvorenej ére, ktorému sa podarilo vyhrať duel na newyorskom grandslame – po Kenovi Rosewallovi (1977) a Jimmym Connorsovi (1992).


Svet financií


Predtým sa spolu so svojou manželkou Jelinou Svitolinovou prebojoval do semifinále miešanej štvorhry. Hoci Monfils, víťaz 13 turnajov ATP, ešte nevydal žiadne verejné vyhlásenie, jeho odchod do športového dôchodku znamená koniec jednej éry francúzskeho tenisu.

Po ukončení kariéry Jo-Wilfrieda Tsongu, Gillesa Simona a Richarda Gasqueta je "La Monf" posledným zo štvorice "mušketierov" svojej generácie, ktorý zavesil raketu na klinec.

Na rozdiel od rovesníkov, ktorí aktuálne zastávajú pozície spojené s tenisom, však tento aktuálne 254. hráč svetového rebríčka ATP už v septembri avizoval zámer vstúpiť do sveta financií a pôsobiť ako správca majetku pre švajčiarsku spoločnosť.

Skvelá kariéra


Tento pravák, ktorý medzi profesionálov vstúpil v roku 2004, sa prebojoval do semifinále French Open (2008) a US Open (2016) a taktiež si zahral v troch finále turnajov série Masters 1000.

Monfils, ktorého ako výnimočného hráča obdivoval celý svet, predviedol svoj posledný veľký výkon na začiatku sezóny 2025.

Víťazstvom na turnaji v Aucklande vo veku 38 rokov sa stal najstarším hráčom, ktorý získal titul na hlavnom okruhu od roku 1977 – tento rekord neskôr prekonal Novak Djoković. Následne postúpil do osemfinále Australian Open, pričom cestou zdolal aj svetovú štvorku Taylora Fritza.


Zdroj: SITA.sk - Monfils šokoval a ukončil kariéru skôr, ako sľúbil. Ako vyzerala jeho pozoruhodná cesta k nesmrteľnosti? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ukončenie kariéry Úspechy
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