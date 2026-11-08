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Zomrel Peter Jaroš, autor Tisícročnej včely a legendárneho Pacha

Stalo sa tak v nedeľu ráno v jeho dome v Bratislave. Vo veku 86 rokov zomrel spisovateľ Peter Jaroš. Ako na sociálnej sieti uviedol publicista

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8.11.2026 (SITA.sk) - Stalo sa tak v nedeľu ráno v jeho dome v Bratislave.

Vo veku 86 rokov zomrel spisovateľ Peter Jaroš. Ako na sociálnej sieti uviedol publicista Eduard Chmelár, stalo sa tak v nedeľu ráno v jeho dome v Bratislave.

„Peter sa stal už za svojho života nesmrteľným, a to hneď trikrát. Ako stvoriteľ legendárneho Pacha, fiktívneho zbojníka z jeho rodných Hýb, ako tvorca svetoznámej Tisícročnej včely, jedného z najvýznamnejších románov v dejinách slovenskej literatúry, sfilmovaného Jurajom Jakubiskom a preloženého do mnohých jazykov a ako spoluautor Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, jedného z najdôležitejších dokumentov na ceste k našej štátnosti,“ zdôraznil Chmelár.

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Peter Jaroš sa narodil 22. januára 1940 v obci Hybe v okrese Liptovský Mikuláš. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po škole pôsobil ako redaktor vydavateľstva Mladé letá, týždenníka Kultúrny život, pôsobil tiež v literárnej redakcii Československého rozhlasu. V rokoch 1972 až 1977 pracoval ako scenárista, v rokoch 1977 až 1980 ako ústredný dramaturg a vedúci tvorivej skupiny v Slovenskej filmovej tvorbe. V rokoch 1992 až 1994 bol poslancom Národnej rady SR.

Medzi jeho najznámejšie diela patria román Tisícročná včela (1979), pričom napísal aj scenár k filmovej verzii a scenár k filmu Pacho, hybský zbojník (1976).


Zdroj: SITA.sk - Zomrel Peter Jaroš, autor Tisícročnej včely a legendárneho Pacha © SITA Všetky práva vyhradené.

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