Nitrianska župa otvára ďalšie zariadenie sociálnych služieb, vzniklo prestavbou bývalého internátu
Kompletnou obnovou prešiel bývalý internát Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach. Nitriansky samosprávny kraj pokračuje v rozširovaní kapacít v oblasti sociálnych ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Kompletnou obnovou prešiel bývalý internát Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach.
Nitriansky samosprávny kraj pokračuje v rozširovaní kapacít v oblasti sociálnych služieb. Po tom, čo v lete otvoril prevádzku nového zariadenia pre seniorov v Horných Lefantovciach v okrese Nitra a pred pár týždňami aj vo Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky, spúšťa testovaciu prevádzku v Zlatých Moravciach.
Kompletnou obnovou prešiel bývalý internát Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa od začiatku novembra mení na moderné zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov.
„Každý z nás si želá, aby naši blízki mohli zostať čo najdlhšie vo svojom domove, obklopení rodinou a ľuďmi, ktorých poznajú. Život však niekedy prinesie chvíle, kedy už rodina nedokáže zabezpečiť všetku potrebnú starostlivosť a musí hľadať pomoc inde. Vtedy by mala mať istotu, že jej mama, otec či starý rodič sa dostanú do prostredia, kde sa s nimi bude zaobchádzať s trpezlivosťou, úctou a pochopením. Presne takúto istotu chceme ľuďom ponúknuť aj v Zlatých Moravciach,“ povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík.
Nové zariadenie bude fungovať ako pobočka Zariadenia sociálnych služieb Svetlo Olichov. V pondelok do neho nastúpilo prvých 13 klientov, postupne pribudnú ďalší. „Klienti sú v moderných priestoroch a naši zamestnanci majú vytvorené podmienky na poskytovanie potrebnej starostlivosti. S personálnou stránkou sme problém nemali, v Zlatých Moravciach sme obsadili všetky potrebné pozície na chod tohto zariadenia,“ informovala vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu NSK Zdenka Valentová.
Župa v Zlatých Moravciach zrekonštruovala interiér i exteriér niekdajšieho stredoškolského internátu. Vznikli nové jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastným hygienickým zázemím a balkónmi, ošetrovňa, jedáleň i spoločenské priestory. Stravovanie tam bude zabezpečovať materské zariadenie z Olichova. Budova ZSS má nové okná, dvere, zateplenie a ďalšie technické vybavenie. Súčasťou úprav bolo aj vybudovanie výťahov, únikového schodiska a bezbariérového vstupu. Priestory sú tak prispôsobené potrebám seniorov aj zamestnancov zariadenia.
Nitriansky samosprávny kraj podľa hovorkyne Zuzany Vilčekovej pripravuje ďalšie nové zariadenia sociálnych služieb. Vzniknúť majú postupne v Mužli a v Mani v okrese Nové Zámky, v Kolíňanoch, Dolných a Horných Lefantovciach v okrese Nitra.
Navyše, v tesnom susedstve novospustených zariadení vo Dvoroch nad Žitavou a v Zlatých Moravciach pribudnú aj nájomné byty pre mladé rodiny a profesie dôležité pre región – zdravotníkov, lekárov či učiteľov. Na Požitaví sa práce na príprave 24 nájomných bytov začali v septembri tohto roka.
Zdroj: SITA.sk - Nitrianska župa otvára ďalšie zariadenie sociálnych služieb, vzniklo prestavbou bývalého internátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nitriansky samosprávny kraj pokračuje v rozširovaní kapacít v oblasti sociálnych služieb. Po tom, čo v lete otvoril prevádzku nového zariadenia pre seniorov v Horných Lefantovciach v okrese Nitra a pred pár týždňami aj vo Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky, spúšťa testovaciu prevádzku v Zlatých Moravciach.
Kompletnou obnovou prešiel bývalý internát Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa od začiatku novembra mení na moderné zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov.
Nové zariadenie prijalo prvých klientov
„Každý z nás si želá, aby naši blízki mohli zostať čo najdlhšie vo svojom domove, obklopení rodinou a ľuďmi, ktorých poznajú. Život však niekedy prinesie chvíle, kedy už rodina nedokáže zabezpečiť všetku potrebnú starostlivosť a musí hľadať pomoc inde. Vtedy by mala mať istotu, že jej mama, otec či starý rodič sa dostanú do prostredia, kde sa s nimi bude zaobchádzať s trpezlivosťou, úctou a pochopením. Presne takúto istotu chceme ľuďom ponúknuť aj v Zlatých Moravciach,“ povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík.
Nové zariadenie bude fungovať ako pobočka Zariadenia sociálnych služieb Svetlo Olichov. V pondelok do neho nastúpilo prvých 13 klientov, postupne pribudnú ďalší. „Klienti sú v moderných priestoroch a naši zamestnanci majú vytvorené podmienky na poskytovanie potrebnej starostlivosti. S personálnou stránkou sme problém nemali, v Zlatých Moravciach sme obsadili všetky potrebné pozície na chod tohto zariadenia,“ informovala vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu NSK Zdenka Valentová.
Župa pripravuje ďalšie zariadenia aj nájomné byty
Župa v Zlatých Moravciach zrekonštruovala interiér i exteriér niekdajšieho stredoškolského internátu. Vznikli nové jednolôžkové a dvojlôžkové izby s vlastným hygienickým zázemím a balkónmi, ošetrovňa, jedáleň i spoločenské priestory. Stravovanie tam bude zabezpečovať materské zariadenie z Olichova. Budova ZSS má nové okná, dvere, zateplenie a ďalšie technické vybavenie. Súčasťou úprav bolo aj vybudovanie výťahov, únikového schodiska a bezbariérového vstupu. Priestory sú tak prispôsobené potrebám seniorov aj zamestnancov zariadenia.
Nitriansky samosprávny kraj podľa hovorkyne Zuzany Vilčekovej pripravuje ďalšie nové zariadenia sociálnych služieb. Vzniknúť majú postupne v Mužli a v Mani v okrese Nové Zámky, v Kolíňanoch, Dolných a Horných Lefantovciach v okrese Nitra.
Navyše, v tesnom susedstve novospustených zariadení vo Dvoroch nad Žitavou a v Zlatých Moravciach pribudnú aj nájomné byty pre mladé rodiny a profesie dôležité pre región – zdravotníkov, lekárov či učiteľov. Na Požitaví sa práce na príprave 24 nájomných bytov začali v septembri tohto roka.
Zdroj: SITA.sk - Nitrianska župa otvára ďalšie zariadenie sociálnych služieb, vzniklo prestavbou bývalého internátu © SITA Všetky práva vyhradené.
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