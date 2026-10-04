|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má František
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. októbra 2026
Peking neprial favoritkám, vypadli Rybakinová aj Sobolenková. Nezdolaný Djokovič vyzve Zvereva v životnej forme – VIDEO
Tagy: Tenisový turnaj Vypadnutie
Tridsaťdeväťročný srbský velikán vstupuje do súboja s úžasnou sériou bez prehry v Pekingu, no Zverev bojuje o pozíciu svetovej jednotky. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková v treťom kole turnaja v ...
Zdieľať
4.10.2026 (SITA.sk) - Tridsaťdeväťročný srbský velikán vstupuje do súboja s úžasnou sériou bez prehry v Pekingu, no Zverev bojuje o pozíciu svetovej jednotky.
Bieloruská tenistka Arina Sobolenková v treťom kole turnaja v Pekingu hladko podľahla v dvoch setoch Nikole Bartůňkovej - hráčke figurujúcej na 34. mieste rebríčka WTA.
Podujatie tak prišlo o najvyššie dve nasadené hráčky, keď vypadla aj Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá nedávno ovládla US Open.
Dvadsaťročná Češka zahrala štyri esá a zdolala bývalú svetovú jednotku výsledkom 6:4, 6:3 za jednu hodinu a 35 minút.
"Sústredila som sa na seba a na to, aby som zostala pokojná. Je to legenda, takže sa veľmi teším, že som ten zápas vyhrala," uviedla na adresu štvornásobnej grandslamovej šampiónky Bartůňková. V osemfinále sa stretne s Rakúšankou Sinjou Krausovou.
Druhá nasadená Sobolenková nevyužila v šiestom geme prvého setu päť brejkbalov, pričom Češka výborne bránila a hrala dlhé údery.
Dvadsaťosemročná Bieloruska si pred ôsmym gemom prvého setu nasadila šiltovku, keďže hráčky prechádzali z tieňa na priame slnko, no ani to nezvrátilo vývoj zápasu v jej prospech.
Frustrovaná bývalá svetová jednotka hodila raketou o zem po tom, čo vo štvrtom geme druhého dejstva prišla o podanie, a napokon prehrala už hneď pri prvom mečbale súperky, keď loptičku z returnu poslala do siete.
V mužskej časti turnaja najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev nastúpi proti Novakovi Djokovičovi vo štvrťfinále.
Tridsaťdeväťročný srbský velikán vstupuje do súboja s úžasnou sériou bez prehry v Pekingu, no Zverev – šampión minulomesačného US Open – bojuje o pozíciu svetovej jednotky.
Zdroj: SITA.sk - Peking neprial favoritkám, vypadli Rybakinová aj Sobolenková. Nezdolaný Djokovič vyzve Zvereva v životnej forme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bieloruská tenistka Arina Sobolenková v treťom kole turnaja v Pekingu hladko podľahla v dvoch setoch Nikole Bartůňkovej - hráčke figurujúcej na 34. mieste rebríčka WTA.
Podujatie tak prišlo o najvyššie dve nasadené hráčky, keď vypadla aj Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá nedávno ovládla US Open.
Dvadsaťročná Češka zahrala štyri esá a zdolala bývalú svetovú jednotku výsledkom 6:4, 6:3 za jednu hodinu a 35 minút.
Z tieňa na slnko
"Sústredila som sa na seba a na to, aby som zostala pokojná. Je to legenda, takže sa veľmi teším, že som ten zápas vyhrala," uviedla na adresu štvornásobnej grandslamovej šampiónky Bartůňková. V osemfinále sa stretne s Rakúšankou Sinjou Krausovou.
Druhá nasadená Sobolenková nevyužila v šiestom geme prvého setu päť brejkbalov, pričom Češka výborne bránila a hrala dlhé údery.
Dvadsaťosemročná Bieloruska si pred ôsmym gemom prvého setu nasadila šiltovku, keďže hráčky prechádzali z tieňa na priame slnko, no ani to nezvrátilo vývoj zápasu v jej prospech.
Veľký súboj
Frustrovaná bývalá svetová jednotka hodila raketou o zem po tom, čo vo štvrtom geme druhého dejstva prišla o podanie, a napokon prehrala už hneď pri prvom mečbale súperky, keď loptičku z returnu poslala do siete.
V mužskej časti turnaja najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev nastúpi proti Novakovi Djokovičovi vo štvrťfinále.
Tridsaťdeväťročný srbský velikán vstupuje do súboja s úžasnou sériou bez prehry v Pekingu, no Zverev – šampión minulomesačného US Open – bojuje o pozíciu svetovej jednotky.
Zdroj: SITA.sk - Peking neprial favoritkám, vypadli Rybakinová aj Sobolenková. Nezdolaný Djokovič vyzve Zvereva v životnej forme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tenisový turnaj Vypadnutie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nemusím ísť na vojnu. Kapitán Južnej Kórey sa ospravedlnil za neuvážený výrok po zisku zlata na Ázijských hrách – VIDEO
Nemusím ísť na vojnu. Kapitán Južnej Kórey sa ospravedlnil za neuvážený výrok po zisku zlata na Ázijských hrách – VIDEO
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský zažil gólovú prestrelku bez získania bodu. Dvorský opäť skóroval a je najproduktívnejším Slovákom – VIDEO
NHL: Slafkovský zažil gólovú prestrelku bez získania bodu. Dvorský opäť skóroval a je najproduktívnejším Slovákom – VIDEO