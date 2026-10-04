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 24hod.sk    Šport

04. októbra 2026

Peking neprial favoritkám, vypadli Rybakinová aj Sobolenková. Nezdolaný Djokovič vyzve Zvereva v životnej forme – VIDEO


Tagy: Tenisový turnaj Vypadnutie

Tridsaťdeväťročný srbský velikán vstupuje do súboja s úžasnou sériou bez prehry v Pekingu, no Zverev bojuje o pozíciu svetovej jednotky. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková v treťom kole turnaja v ...



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britain_wimbledon_tennis_489_2 676x451 4.10.2026 (SITA.sk) - Tridsaťdeväťročný srbský velikán vstupuje do súboja s úžasnou sériou bez prehry v Pekingu, no Zverev bojuje o pozíciu svetovej jednotky.


Bieloruská tenistka Arina Sobolenková v treťom kole turnaja v Pekingu hladko podľahla v dvoch setoch Nikole Bartůňkovej - hráčke figurujúcej na 34. mieste rebríčka WTA.

Podujatie tak prišlo o najvyššie dve nasadené hráčky, keď vypadla aj Kazaška Jelena Rybakinová, ktorá nedávno ovládla US Open.

Dvadsaťročná Češka zahrala štyri esá a zdolala bývalú svetovú jednotku výsledkom 6:4, 6:3 za jednu hodinu a 35 minút.

Z tieňa na slnko


"Sústredila som sa na seba a na to, aby som zostala pokojná. Je to legenda, takže sa veľmi teším, že som ten zápas vyhrala," uviedla na adresu štvornásobnej grandslamovej šampiónky Bartůňková. V osemfinále sa stretne s Rakúšankou Sinjou Krausovou.

Druhá nasadená Sobolenková nevyužila v šiestom geme prvého setu päť brejkbalov, pričom Češka výborne bránila a hrala dlhé údery.

Dvadsaťosemročná Bieloruska si pred ôsmym gemom prvého setu nasadila šiltovku, keďže hráčky prechádzali z tieňa na priame slnko, no ani to nezvrátilo vývoj zápasu v jej prospech.


Veľký súboj


Frustrovaná bývalá svetová jednotka hodila raketou o zem po tom, čo vo štvrtom geme druhého dejstva prišla o podanie, a napokon prehrala už hneď pri prvom mečbale súperky, keď loptičku z returnu poslala do siete.

V mužskej časti turnaja najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev nastúpi proti Novakovi Djokovičovi vo štvrťfinále.

Tridsaťdeväťročný srbský velikán vstupuje do súboja s úžasnou sériou bez prehry v Pekingu, no Zverev – šampión minulomesačného US Open – bojuje o pozíciu svetovej jednotky.


Zdroj: SITA.sk - Peking neprial favoritkám, vypadli Rybakinová aj Sobolenková. Nezdolaný Djokovič vyzve Zvereva v životnej forme – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tenisový turnaj Vypadnutie
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