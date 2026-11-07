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Sobota 7. 11. 2026 Meniny má René

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Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia, pouličné umenie, cyklisti v daždi, sprievod a boj so smogom

Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia na Ukrajine, pouličné umenie v Lagose, cyklisti v daždi, sprievod Diwali a boj so smogom v Pakistane. Fotogaléria k článku:

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7.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia na Ukrajine, pouličné umenie v Lagose, cyklisti v daždi, sprievod Diwali a boj so smogom v Pakistane.

Fotogaléria k článku: Top foto dňa (7. november 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia, pouličné umenie, cyklisti v daždi, sprievod a boj so smogom © SITA Všetky práva vyhradené.

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