Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia, pouličné umenie, cyklisti v daždi, sprievod a boj so smogom
Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia na Ukrajine, pouličné umenie v Lagose, cyklisti v daždi, sprievod Diwali a boj so smogom v Pakistane. Fotogaléria k článku:
7.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia na Ukrajine, pouličné umenie v Lagose, cyklisti v daždi, sprievod Diwali a boj so smogom v Pakistane.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (7. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia, pouličné umenie, cyklisti v daždi, sprievod a boj so smogom © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (7. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (7. november 2026): Evakuácia, pouličné umenie, cyklisti v daždi, sprievod a boj so smogom © SITA Všetky práva vyhradené.
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