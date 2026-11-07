Koalícia si schválila všetko, čo chcela, väčšinu tak už ani nepotrebuje. Do volieb očakáva už len minimum schôdzí – ROZHOVOR
Podľa Jaroslava Naďa ešte pokúsia koaliční politici zobrať nejaké percento opozícií tým, že zrušia voľbu poštou zo zahraničia. Vládna koalícia už podľa predsedu
7.11.2026 (SITA.sk) - Podľa Jaroslava Naďa ešte pokúsia koaliční politici zobrať nejaké percento opozícií tým, že zrušia voľbu poštou zo zahraničia.
Vládna koalícia už podľa predsedu Demokratov Jaroslava Naďa nepotrebuje väčšinu, pretože si schválila všetko, čo chcela. Naď to povedal v rozhovore Štúdia SITA. Ako uviedol, vládna koalícia horko-ťažko, a to tiež vzájomným dovydieraním, získala 76 hlasov na schválenie štátneho rozpočtu.
Teraz už podľa neho 76 poslancov v zásade nepotrebujú, možno už len na to, aby zmenili volebný zákon, aby sa krúžkovali len dve mená a aby sa nehlasovalo zo zahraničia. Naď si myslí, že toto bude pre nich ešte dôležité, pretože sa boja víťazstva opozície. Podľa neho sa tak ešte pokúsia zobrať nejaké percento opozícií tým, že zrušia voľbu poštou zo zahraničia. „Veď aj pán Michelko to povedal otvorene, že sa nebude vyhovárať na nič a, že je jasné, že je to boj proti opozícii,“ doplnil predseda Demokratov.
Zároveň sa vyjadril, že každému zorientovanému človeku je jasné, že nevymenovanie Filipa Kuffu za ministra životného prostredia je dohoda medzi premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a prezidentom Petrom Pellegrinim.
„Fico išiel za Pellegrinim a povedal mu, naťahuj to koľko vieš. Obráť sa na Ústavný súd SR, čakaj, a keď ti súd povie, že ho musíš vymenovať, tak to ešte natiahni koľko sa dá a vymenuješ ho tri mesiace pred voľbami. Toto je divadlo, ktoré hrajú. Ja sa smejem z predsedu SNS Andreja Danka, ktorý dostáva za ucho sprava aj zľava a stále sa tvári, že to celé číta, ale v postate si z neho robia srandu,“ povedal Naď.
Súčasná vláda tak podľa Naďa dovládne až do konca volebného obdobia, a teda do septembra 2027. Tí, čo sa odpojili od koalície totiž tvrdia, že vládu nepovalia. Keby to ale podľa Naďa Danko predsa len spravil, lebo by sa napríklad už nechcel pozerať na to, ako si z neho premiér aj prezident robia srandu, tak síce padne vláda, no aj tak sa nenájde 90 poslancov na predčasné voľby, keďže na tie treba ústavnú väčšinu. „Takže by do volieb by tak bola menšinová vláda, alebo úradnícka, ktorú by si opäť dohodol Fico s Pellegrinim,“ povedal Naď.
Ficova vláda tak podľa neho dovládne až do konca. Parlament však podľa neho bude fungovať vo veľmi obmedzenom režime a do septembra budúceho roku bude podľa neho už len pár zasadnutí. „Budú sa to snažiť minimalizovať a od mája a júna už bude naplno bežať kampaň, a to bude koniec,“ doplnil predseda Demokratov. Podotkol, že zo zákona musí parlament zasadať aspoň raz za tri mesiace. To podľa neho dodržia, len aby neporušili zákon, ale očakáva minimum schôdzí.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia si schválila všetko, čo chcela, väčšinu tak už ani nepotrebuje. Do volieb očakáva už len minimum schôdzí – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládna koalícia už podľa predsedu Demokratov Jaroslava Naďa nepotrebuje väčšinu, pretože si schválila všetko, čo chcela. Naď to povedal v rozhovore Štúdia SITA. Ako uviedol, vládna koalícia horko-ťažko, a to tiež vzájomným dovydieraním, získala 76 hlasov na schválenie štátneho rozpočtu.
Teraz už podľa neho 76 poslancov v zásade nepotrebujú, možno už len na to, aby zmenili volebný zákon, aby sa krúžkovali len dve mená a aby sa nehlasovalo zo zahraničia. Naď si myslí, že toto bude pre nich ešte dôležité, pretože sa boja víťazstva opozície. Podľa neho sa tak ešte pokúsia zobrať nejaké percento opozícií tým, že zrušia voľbu poštou zo zahraničia. „Veď aj pán Michelko to povedal otvorene, že sa nebude vyhovárať na nič a, že je jasné, že je to boj proti opozícii,“ doplnil predseda Demokratov.
Nevymenovanie Kuffu je divadlo
Zároveň sa vyjadril, že každému zorientovanému človeku je jasné, že nevymenovanie Filipa Kuffu za ministra životného prostredia je dohoda medzi premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a prezidentom Petrom Pellegrinim.
„Fico išiel za Pellegrinim a povedal mu, naťahuj to koľko vieš. Obráť sa na Ústavný súd SR, čakaj, a keď ti súd povie, že ho musíš vymenovať, tak to ešte natiahni koľko sa dá a vymenuješ ho tri mesiace pred voľbami. Toto je divadlo, ktoré hrajú. Ja sa smejem z predsedu SNS Andreja Danka, ktorý dostáva za ucho sprava aj zľava a stále sa tvári, že to celé číta, ale v postate si z neho robia srandu,“ povedal Naď.
Dovládnu až do konca
Súčasná vláda tak podľa Naďa dovládne až do konca volebného obdobia, a teda do septembra 2027. Tí, čo sa odpojili od koalície totiž tvrdia, že vládu nepovalia. Keby to ale podľa Naďa Danko predsa len spravil, lebo by sa napríklad už nechcel pozerať na to, ako si z neho premiér aj prezident robia srandu, tak síce padne vláda, no aj tak sa nenájde 90 poslancov na predčasné voľby, keďže na tie treba ústavnú väčšinu. „Takže by do volieb by tak bola menšinová vláda, alebo úradnícka, ktorú by si opäť dohodol Fico s Pellegrinim,“ povedal Naď.
Ficova vláda tak podľa neho dovládne až do konca. Parlament však podľa neho bude fungovať vo veľmi obmedzenom režime a do septembra budúceho roku bude podľa neho už len pár zasadnutí. „Budú sa to snažiť minimalizovať a od mája a júna už bude naplno bežať kampaň, a to bude koniec,“ doplnil predseda Demokratov. Podotkol, že zo zákona musí parlament zasadať aspoň raz za tri mesiace. To podľa neho dodržia, len aby neporušili zákon, ale očakáva minimum schôdzí.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia si schválila všetko, čo chcela, väčšinu tak už ani nepotrebuje. Do volieb očakáva už len minimum schôdzí – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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