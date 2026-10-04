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04. októbra 2026
NHL: Slafkovský zažil gólovú prestrelku bez získania bodu. Dvorský opäť skóroval a je najproduktívnejším Slovákom – VIDEO
Tagy: bod Gól NHL NHL 2026/2027 Slováci v NHL
Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral zápas v druhej formácii a na ľade strávil vyše 18 minút, no bez bodového zápisu. Americký útočník Thomas Novak strelil svoj druhý gól v zápase v ...
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4.10.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral zápas v druhej formácii a na ľade strávil vyše 18 minút, no bez bodového zápisu.
Americký útočník Thomas Novak strelil svoj druhý gól v zápase v predĺžení a pomohol tak Pittsburghu Penguins zvíťaziť 6:5 nad Montrealom Canadiens, pričom tím predtým premrhal náskok štyroch gólov.
Hrdina večera, ktorý si pripísal aj jednu asistenciu, rozhodol zápas strelou zápästím z pravého kruhu po prihrávke od Jevgenija Malkina počas prečíslenia dvoch proti jednému.
"Vždy, keď prídete o takýto náskok, je skvelé, že sa vám napokon podarí získať dva body. Je to veľmi dôležité," povedal Novak po stretnutí pre web nhl.com.
Malkin zaznamenal gól a dve asistencie, Erik Karlsson a Kris Letang si pripísali po dve presné prihrávky na gól spoluhráčom a brankár Arturs Šilovs predviedol 20 zákrokov v drese Penguins, ktorí vstúpili do sezóny výhrou 7:0 na ľade Philadelphie Flyers.
Nick Suzuki mal na konte gól a tri asistencie, Cole Caufield skóroval dvakrát, Ivan Demidov a Chris Kreider zaznamenali zhodne gól aj asistenciu a Lane Hutson pridal tri presné prihrávky za Canadiens, ktorí takisto vyhrali svoj úvodný zápas sezóny 3:2 proti Torontu Maple Leafs.
"Keď prestanete hrať hlavou, ťažko sa predchádza chybám. Preto treba hrať oveľa jednoduchšie. Boli sme v tom trochu tvrdohlaví, pretože vieme, čoho sme schopní, keď máme puk pod kontrolou," uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis.
Suzuki pripravil dva góly v priebehu 24 sekúnd počas hry bez brankára, čím v závere tretej tretiny vyrovnal stav stretnutia.
Najprv prihral spoza bránky Kreiderovi, ktorý z medzikružia skóroval strelou z prvej a znížil na 4:5 a následne prihrávkou cez bránkovisko našiel pri pravej žrdi Demidova, ktorý 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal na 5:5.
"Sme dostatočne šikovný tím na to, aby sme v takýchto situáciách skórovali a získali bod. Samozrejme, musíme ešte niektoré veci doladiť," uviedol kapitán Suzuki.
Caufield poslal Montreal do vedenia 1:0 už vo 4. minúte, no sériou piatich gólov "tučniaci" otočili vo svoj prospech. O sľubný náskok však prišli v záverečnej tretine.
"Občas sme hrali ako na zamrznutom rybníku a strácali sme puk. Každý káder takéto straty využije a tento obzvlášť. Takže sme si problémy spôsobili sami," uznal Kreider.
"Myslím si, že v každom zápase sa nájdu momenty, ku ktorým sa človek spätne vracia. Po tomto dueli je určite ešte čo zlepšovať," dodal kouč Penguins Dan Muse.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral zápas v druhej formácii a na ľade strávil vyše 18 minút, no bez bodového zápisu.
V noci boli v akcii aj Slováci v Calgary Flames - Martin Pospíšil, Samuel Honzek a Šimon Nemec. Obrancovia Tampy Bay a Washingtonu Erik Černák, respektíve Martin Fehérváry, si zmerali sily vo vzájomnom súboji, no individuálne štatistiky si nevylepšili, z triumfu 3:1 sa tešil prvý menovaný.
Ako jediný rodák spod Tatier bodoval v novej sezóne NHL iba 21-ročný útočník St. Louis Blues Dalibor Dvorský, ktorý znižoval na konečných 1:6 proti Coloradu Avalanche. V dvoch dueloch má na konte už druhý gól.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský zažil gólovú prestrelku bez získania bodu. Dvorský opäť skóroval a je najproduktívnejším Slovákom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký útočník Thomas Novak strelil svoj druhý gól v zápase v predĺžení a pomohol tak Pittsburghu Penguins zvíťaziť 6:5 nad Montrealom Canadiens, pričom tím predtým premrhal náskok štyroch gólov.
Hrdina večera, ktorý si pripísal aj jednu asistenciu, rozhodol zápas strelou zápästím z pravého kruhu po prihrávke od Jevgenija Malkina počas prečíslenia dvoch proti jednému.
"Vždy, keď prídete o takýto náskok, je skvelé, že sa vám napokon podarí získať dva body. Je to veľmi dôležité," povedal Novak po stretnutí pre web nhl.com.
Boli tvrdohlaví
Malkin zaznamenal gól a dve asistencie, Erik Karlsson a Kris Letang si pripísali po dve presné prihrávky na gól spoluhráčom a brankár Arturs Šilovs predviedol 20 zákrokov v drese Penguins, ktorí vstúpili do sezóny výhrou 7:0 na ľade Philadelphie Flyers.
Nick Suzuki mal na konte gól a tri asistencie, Cole Caufield skóroval dvakrát, Ivan Demidov a Chris Kreider zaznamenali zhodne gól aj asistenciu a Lane Hutson pridal tri presné prihrávky za Canadiens, ktorí takisto vyhrali svoj úvodný zápas sezóny 3:2 proti Torontu Maple Leafs.
"Keď prestanete hrať hlavou, ťažko sa predchádza chybám. Preto treba hrať oveľa jednoduchšie. Boli sme v tom trochu tvrdohlaví, pretože vieme, čoho sme schopní, keď máme puk pod kontrolou," uviedol tréner Montrealu Martin St. Louis.
Musia veci doladiť
Suzuki pripravil dva góly v priebehu 24 sekúnd počas hry bez brankára, čím v závere tretej tretiny vyrovnal stav stretnutia.
Najprv prihral spoza bránky Kreiderovi, ktorý z medzikružia skóroval strelou z prvej a znížil na 4:5 a následne prihrávkou cez bránkovisko našiel pri pravej žrdi Demidova, ktorý 44 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal na 5:5.
"Sme dostatočne šikovný tím na to, aby sme v takýchto situáciách skórovali a získali bod. Samozrejme, musíme ešte niektoré veci doladiť," uviedol kapitán Suzuki.
Hrali ako na rybníku
Caufield poslal Montreal do vedenia 1:0 už vo 4. minúte, no sériou piatich gólov "tučniaci" otočili vo svoj prospech. O sľubný náskok však prišli v záverečnej tretine.
"Občas sme hrali ako na zamrznutom rybníku a strácali sme puk. Každý káder takéto straty využije a tento obzvlášť. Takže sme si problémy spôsobili sami," uznal Kreider.
"Myslím si, že v každom zápase sa nájdu momenty, ku ktorým sa človek spätne vracia. Po tomto dueli je určite ešte čo zlepšovať," dodal kouč Penguins Dan Muse.
Presadil sa len jediný
Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral zápas v druhej formácii a na ľade strávil vyše 18 minút, no bez bodového zápisu.
V noci boli v akcii aj Slováci v Calgary Flames - Martin Pospíšil, Samuel Honzek a Šimon Nemec. Obrancovia Tampy Bay a Washingtonu Erik Černák, respektíve Martin Fehérváry, si zmerali sily vo vzájomnom súboji, no individuálne štatistiky si nevylepšili, z triumfu 3:1 sa tešil prvý menovaný.
Ako jediný rodák spod Tatier bodoval v novej sezóne NHL iba 21-ročný útočník St. Louis Blues Dalibor Dvorský, ktorý znižoval na konečných 1:6 proti Coloradu Avalanche. V dvoch dueloch má na konte už druhý gól.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský zažil gólovú prestrelku bez získania bodu. Dvorský opäť skóroval a je najproduktívnejším Slovákom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bod Gól NHL NHL 2026/2027 Slováci v NHL
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