Zo Žiliny odchádzajú obranca aj útočník, idú k extraligovej konkurencii. Kam presne prestúpili?
Hokejisti Žiliny sú v extraligovej tabuľke na 2. priečke, keď na vedúci Poprad strácajú 2 body, no majú k dobru jeden zápas. Hokejisti Žiliny v extralige mužov bojujú o čelo ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Žiliny sú v extraligovej tabuľke na 2. priečke, keď na vedúci Poprad strácajú 2 body, no majú k dobru jeden zápas.
Hokejisti Žiliny v extralige mužov bojujú o čelo tabuľky, koncom novembra sa však rozhodli uvoľniť zo svojho kádra dvoch slovenských hráčov. Ako informuje tím spod Dubňa na svojom oficiálnom webe, obaja odchádzajú na prestup do konkurenčných klubov. Z tímu odchádzajú obranca Marek Korenčik a útočník Alex Výhonský.
Dvadsaťsedemročný žilinský rodák Korenčik pôsobil u "vlkov" dva roky, do tímu prišiel v úvode decembra 2024 z českého Olomouca. V tejto sezóne zasiahol do 16 duelov a zaznamenal v nich jeden gól a štyri asistencie. Po novom bude hráčom Dukly Trenčín, do ktorej odchádza za finančnú kompenzáciu.
"Po príchode nových hráčov sa Marek postupne stotožňoval s určenou rolou a očakávaniami, ktoré sme od neho mali. Po viacerých vzájomných rozhovoroch sme dospeli k dohode o jeho prestupe. S Duklou Trenčín sme sa dohodli na podmienkach, na základe ktorých Marek mení pôsobisko,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva žilinského klubu František Skladaný.
O päť rokov starší košický rodák Výhonský prišiel do Žiliny pred týmto ročníkom z Popradu. Skúsený a fyzicky disponovaný krídelník odohral v aktuálnom ročníku za Žilinčanov dovedna 11 stretnutia, pripísal si v nich jeden presný zásah a jednu gólovú prihrávku. V jeho prípade sa druhý tím extraligovej tabuľky dohodol na prestupe s HKM Zvolen.
„Alexov začiatok v Žiline poznačili opakované zranenia, pre ktoré sa do zápasovej zostavy dostával menej často, ako sme pôvodne očakávali. Zvolen prejavil o jeho služby záujem a po rokovaniach sme dospeli k dohode klubov,“ doplnil Skladaný.
Hokejisti Žiliny sú v extraligovej tabuľke na 2. priečke, keď na vedúci Poprad strácajú 2 body, no majú k dobru jeden zápas.
„Obidvom hráčom ďakujeme za ich pôsobenie v Žiline a želáme im veľa šťastia v ďalšej kariére. My ďalej sledujeme situáciu na trhu a pokiaľ by sa naskytla možnosť posilniť náš tím, sme pripravení reagovať,“ uzavrel Skladaný.
Zdroj: SITA.sk - Zo Žiliny odchádzajú obranca aj útočník, idú k extraligovej konkurencii. Kam presne prestúpili? © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejisti Žiliny v extralige mužov bojujú o čelo tabuľky, koncom novembra sa však rozhodli uvoľniť zo svojho kádra dvoch slovenských hráčov. Ako informuje tím spod Dubňa na svojom oficiálnom webe, obaja odchádzajú na prestup do konkurenčných klubov. Z tímu odchádzajú obranca Marek Korenčik a útočník Alex Výhonský.
Dvadsaťsedemročný žilinský rodák Korenčik pôsobil u "vlkov" dva roky, do tímu prišiel v úvode decembra 2024 z českého Olomouca. V tejto sezóne zasiahol do 16 duelov a zaznamenal v nich jeden gól a štyri asistencie. Po novom bude hráčom Dukly Trenčín, do ktorej odchádza za finančnú kompenzáciu.
Dohoda o prestupe
"Po príchode nových hráčov sa Marek postupne stotožňoval s určenou rolou a očakávaniami, ktoré sme od neho mali. Po viacerých vzájomných rozhovoroch sme dospeli k dohode o jeho prestupe. S Duklou Trenčín sme sa dohodli na podmienkach, na základe ktorých Marek mení pôsobisko,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva žilinského klubu František Skladaný.
O päť rokov starší košický rodák Výhonský prišiel do Žiliny pred týmto ročníkom z Popradu. Skúsený a fyzicky disponovaný krídelník odohral v aktuálnom ročníku za Žilinčanov dovedna 11 stretnutia, pripísal si v nich jeden presný zásah a jednu gólovú prihrávku. V jeho prípade sa druhý tím extraligovej tabuľky dohodol na prestupe s HKM Zvolen.
Opakované zranenia
„Alexov začiatok v Žiline poznačili opakované zranenia, pre ktoré sa do zápasovej zostavy dostával menej často, ako sme pôvodne očakávali. Zvolen prejavil o jeho služby záujem a po rokovaniach sme dospeli k dohode klubov,“ doplnil Skladaný.
Hokejisti Žiliny sú v extraligovej tabuľke na 2. priečke, keď na vedúci Poprad strácajú 2 body, no majú k dobru jeden zápas.
„Obidvom hráčom ďakujeme za ich pôsobenie v Žiline a želáme im veľa šťastia v ďalšej kariére. My ďalej sledujeme situáciu na trhu a pokiaľ by sa naskytla možnosť posilniť náš tím, sme pripravení reagovať,“ uzavrel Skladaný.
Zdroj: SITA.sk - Zo Žiliny odchádzajú obranca aj útočník, idú k extraligovej konkurencii. Kam presne prestúpili? © SITA Všetky práva vyhradené.
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