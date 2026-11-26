Zástupcovia NBA sľubujú 10 miliárd eur na modernizáciu športových hál v Európe
Zámorská NBA presadzuje vývoj a obnovu športových hál na "starom kontinente". Zástupcovia zámorskej basketbalovej NBA oznámili, že vedú iniciatívu na podporu ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Zámorská NBA presadzuje vývoj a obnovu športových hál na "starom kontinente".
Zástupcovia zámorskej basketbalovej NBA oznámili, že vedú iniciatívu na podporu vývoja a renovácie športových hál v Európe s investíciou vo výške až 10 miliárd eur.
Severoamerická profiliga spolupracuje s poprednými globálnymi spoločnosťami vrátane Blackstone a J.P. Morgan, aby "potencionálnym klubom a vlastníckym skupinám poskytla prístup k udržateľnému kapitálu a odborným znalostiam NBA na rozvoj moderných športových zariadení a, ak je to vhodné, aj okolitých oblastí," uviedla NBA.
NBA a Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) tiež potvrdili, že organizácia NBA Europe zorganizuje svoje prvé zápasy už v budúcom roku.
"Z vlastnej skúsenosti sme videli, ako môžu moderné športové haly a súvisiace rozvojové projekty zmeniť basketbalové tímy a ich okolitú komunitu. Keď pripravujeme spustenie novej ligy v Európe spolu s FIBA, vidíme významnú príležitosť pomôcť klubom vybudovať zariadenia, ktoré budú stavať na jedinečných tradíciách európskeho basketbalu, zároveň však zlepšíme zážitok fanúšikov a prilákame viac živých podujatí," povedal komisár NBA Adam Silver.
Na otázku AFP, či budú môcť tímy vlastniť podiely v športových halách, NBA odmietla poskytnúť bližšie informácie a uviedla, že momentálne nemôže komentovať konkrétne detaily.
NBA plánuje vytvoriť európsku ligu so 16 tímami, vrátane 12 trvalých miest v Londýne, Manchestri, Paríži, Lyone, Barcelone, Madride, Mníchove, Berlíne, Istanbule, Miláne, Ríme a Aténach.
Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia NBA sľubujú 10 miliárd eur na modernizáciu športových hál v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Zástupcovia zámorskej basketbalovej NBA oznámili, že vedú iniciatívu na podporu vývoja a renovácie športových hál v Európe s investíciou vo výške až 10 miliárd eur.
Severoamerická profiliga spolupracuje s poprednými globálnymi spoločnosťami vrátane Blackstone a J.P. Morgan, aby "potencionálnym klubom a vlastníckym skupinám poskytla prístup k udržateľnému kapitálu a odborným znalostiam NBA na rozvoj moderných športových zariadení a, ak je to vhodné, aj okolitých oblastí," uviedla NBA.
Významná príležitosť
NBA a Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) tiež potvrdili, že organizácia NBA Europe zorganizuje svoje prvé zápasy už v budúcom roku.
"Z vlastnej skúsenosti sme videli, ako môžu moderné športové haly a súvisiace rozvojové projekty zmeniť basketbalové tímy a ich okolitú komunitu. Keď pripravujeme spustenie novej ligy v Európe spolu s FIBA, vidíme významnú príležitosť pomôcť klubom vybudovať zariadenia, ktoré budú stavať na jedinečných tradíciách európskeho basketbalu, zároveň však zlepšíme zážitok fanúšikov a prilákame viac živých podujatí," povedal komisár NBA Adam Silver.
V pláne je európska liga so 16 tímami
Na otázku AFP, či budú môcť tímy vlastniť podiely v športových halách, NBA odmietla poskytnúť bližšie informácie a uviedla, že momentálne nemôže komentovať konkrétne detaily.
NBA plánuje vytvoriť európsku ligu so 16 tímami, vrátane 12 trvalých miest v Londýne, Manchestri, Paríži, Lyone, Barcelone, Madride, Mníchove, Berlíne, Istanbule, Miláne, Ríme a Aténach.
Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia NBA sľubujú 10 miliárd eur na modernizáciu športových hál v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
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