V Bangkoku utrpelo sedem ľudí zranenia pri mohutnom výbuchu v ropnom zariadení
Štyri osoby sú v kritickom stave a ďalšie tri utrpeli menej vážne zranenia. Sedem ľudí utrpelo zranenia vo štvrtok pri mohutnom výbuchu v ropnom zariadení v Bangkoku, pričom ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Štyri osoby sú v kritickom stave a ďalšie tri utrpeli menej vážne zranenia.
Sedem ľudí utrpelo zranenia vo štvrtok pri mohutnom výbuchu v ropnom zariadení v Bangkoku, pričom štyria sú v kritickom stave. Informovali o tom tamojší predstavitelia.
Explózia bola taká silná, že rozochvela dvere aj vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov, uviedli reportéri agentúry AFP, ktorí nad areálom videli stĺp plameňov a následne hustý čierny dym.
„V ropnom sklade Bangchak došlo k výbuchu. V záujme vlastnej bezpečnosti vyzývame ľudí v okolí, aby oblasť okamžite opustili,“ napísal na Facebooku tamojší úrad.
Centrum urgentnej zdravotnej starostlivosti Erawan, ktoré prevádzkuje bangkocká samospráva, informovalo o siedmich zranených. Štyri osoby sú v kritickom stave a ďalšie tri utrpeli menej vážne zranenia. Polícia agentúre AFP povedala, že evakuovala žiakov z okolitých škôl a vyzvala aj miestnych obyvateľov, aby opustili oblasť.
Thajský energetický koncern Bangchak Corporation neskôr potvrdil, že požiar vypukol približne o 14:45 miestneho času. „Požiar sa podarilo uhasiť o 15:15 (miestneho času). Príčinu incidentu v súčasnosti vyšetrujú,“ uviedla na Facebooku spoločnosť.
Zdroj: SITA.sk - V Bangkoku utrpelo sedem ľudí zranenia pri mohutnom výbuchu v ropnom zariadení © SITA Všetky práva vyhradené.
Sedem ľudí utrpelo zranenia vo štvrtok pri mohutnom výbuchu v ropnom zariadení v Bangkoku, pričom štyria sú v kritickom stave. Informovali o tom tamojší predstavitelia.
Explózia bola taká silná, že rozochvela dvere aj vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov, uviedli reportéri agentúry AFP, ktorí nad areálom videli stĺp plameňov a následne hustý čierny dym.
„V ropnom sklade Bangchak došlo k výbuchu. V záujme vlastnej bezpečnosti vyzývame ľudí v okolí, aby oblasť okamžite opustili,“ napísal na Facebooku tamojší úrad.
Centrum urgentnej zdravotnej starostlivosti Erawan, ktoré prevádzkuje bangkocká samospráva, informovalo o siedmich zranených. Štyri osoby sú v kritickom stave a ďalšie tri utrpeli menej vážne zranenia. Polícia agentúre AFP povedala, že evakuovala žiakov z okolitých škôl a vyzvala aj miestnych obyvateľov, aby opustili oblasť.
Thajský energetický koncern Bangchak Corporation neskôr potvrdil, že požiar vypukol približne o 14:45 miestneho času. „Požiar sa podarilo uhasiť o 15:15 (miestneho času). Príčinu incidentu v súčasnosti vyšetrujú,“ uviedla na Facebooku spoločnosť.
Zdroj: SITA.sk - V Bangkoku utrpelo sedem ľudí zranenia pri mohutnom výbuchu v ropnom zariadení © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Slovenský Američan sa vracia. Basketbalisti si trúfajú na Švajčiarov aj bez Brodzianskeho a Ihringa – VIDEO
- Čo môže stáť za náhlou pauzou od Svetového pohára? Vlhová zrejme chce dosiahnuť stav, v ktorom bude opäť podávať svetové výkony – FOTO
- Súd s podnikateľom Bödörom bude po roku pokračovať, proces prerušili pre legislatívne zmeny – FOTO
- Národniari reagujú na násilné správanie Lívie Pavlíkovej v hre GTA VI. Vyzývajú Republiku, aby sa dištancovala od jej prejavov
- Hackeri opäť prenikli do dánskeho registra obyvateľov. Predchádzajúci únik zasiahol 8,8 milióna ľudí