Nitriansky župan Branislav Becík prevzal funkciu, v zastupiteľstve bude 25 nových tvárí
Spolu s ním zložilo sľub aj 52 poslancov, ktorí boli zvolení v októbrových voľbách. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík zložil v pondelok predpísaný sľub a ujal sa vedenia kraja v novom volebnom období 2026-2030. Spolu s ním zložilo sľub aj 52 poslancov, ktorí boli zvolení v októbrových voľbách. Zvyšní dvaja tak urobia na najbližšom zastupiteľstve.
V 54-člennom zastupiteľstve má 25 mandátov pravicová koalícia Tím Kraj Nitra, SaS, Progresívne Slovensko, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati, Maďarské fórum, OKS. Maďarská aliancia obsadí 13 kresiel, 12 kresiel získali nezávislí kandidáti. Smer-SD, Hlas-SD a SNS získali štyri mandáty.
Becík verí v spoluprácu so zastupiteľstvom
„Pevne verím, že sa nám spoločne podarí pracovať tak, aby župan a krajské zastupiteľstvo našli zhodu v kľúčových otázkach rozvoja Nitrianskej župy. A aby z našej práce mali osoh tí, ktorí nás ju sem vyslali robiť – naši voliči, občania, obyvatelia nášho krásneho kraja,“ povedal na ustanovujúcom zasadnutí predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislav Becík, ktorý kandidoval za koalíciu Hlas-SD, Smer-SD, Slovenská národná strana, Republika, Právo na pravdu a Bratia Slovenska.
Ako informovala Agneša Sleziaková z kancelárie predsedu NSK, do poslaneckých lavíc zasadne štrnásť žien a 40 mužov. Svoj mandát z predchádzajúceho volebného obdobia obhájilo 29 poslancov, ďalších 25 bude v krajskom zastupiteľstve pôsobiť po prvýkrát. V nasledujúcich štyroch rokoch bude v župnom parlamente 6 primátorov (Nitra, Nové Zámky, Levice, Šaľa, Kolárovo, Vráble) a 9 starostov.
Nové insígnie požehnal biskup Viliam Judák
Slávnostné ustanovujúce zasadanie v nitrianskom Župnom dome bolo zároveň príležitosťou na predstavenie nových insígnií - predsedníckej reťaze, ktorou bol Branislav Becík v pondelok dekorovaný. V nedeľu ich v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade požehnal biskup Mons. Viliam Judák.
Nové insígnie tvoria plakety s erbom NSK, štátnym znakom SR, erbmi krajského a okresných miest či motívom z erbu Nitrianskeho biskupstva. Súčasťou sú aj prvky odkazujúce na najstaršie korene Slovanov a kresťanstva na tomto území - silueta zvona nájdeného v Bojnej, šestica plakiet z Bojnej a lipové listy ako symboly Slovanov. Jednotlivé plakety sú navzájom spojené do jednej reťaze.
Zdroj: SITA.sk - Nitriansky župan Branislav Becík prevzal funkciu, v zastupiteľstve bude 25 nových tvárí © SITA Všetky práva vyhradené.
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