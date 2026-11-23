Slovenská pošta chystá sieť automatizovaných pobočiek. KDH spochybňuje podmienky súťaže
KDH tiež kritizuje, že vedenie Slovenskej pošty robí rozhodnutia bez jasnej schválenej dlhodobej stratégie. Slovenská pošta vyhlásila
23.11.2026 (SITA.sk) - KDH tiež kritizuje, že vedenie Slovenskej pošty robí rozhodnutia bez jasnej schválenej dlhodobej stratégie.
Slovenská pošta vyhlásila verejné obstarávanie na samoobslužné kontaktné miesta v hodnote približne 67,5 milióna eur s DPH, avšak Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje neprimerane krátku lehotu na predkladanie ponúk, ktorá navyše zasahuje do vianočných a novoročných sviatkov.
Predmetom obstarávania je komplexná služba zahŕňajúca vývoj, financovanie, dodanie, prevádzku a servis samoobslužných kontaktných miest na obdobie 16 rokov, s cieľom optimalizovať sieť kamenných pôšt. Uchádzači však musia podávať ponuky už do 8. januára 2027.
Podpredseda KDH a poslanec NR SR Igor Janckulík upozornil, že „Nebavíme sa o nákupe niekoľkých automatov, ale o komplexnom projekte za desiatky miliónov eur, ktorý má ovplyvniť fungovanie Slovenskej pošty na ďalších 16 rokov. Kto o tomto projekte nevedel vopred, len veľmi ťažko dokáže v priebehu niekoľkých týždňov, navyše počas vianočných sviatkov, pripraviť serióznu a konkurencieschopnú ponuku. Takto nastavené obstarávanie vyvoláva vážne podozrenie, či vôbec existuje záujem o skutočnú hospodársku súťaž."
KDH tiež kritizuje, že vedenie Slovenskej pošty robí rozhodnutia bez jasnej schválenej dlhodobej stratégie. Janckulík dodal: „Najskôr by sme mali vedieť, kam chce Slovenská pošta smerovať a aké služby chce v budúcnosti poskytovať občanom. Pri takomto projekte by sme očakávali otvorené trhové konzultácie, transparentnú diskusiu s potenciálnymi dodávateľmi a dôkladné preverenie ekonomickej návratnosti. Až potom by malo nasledovať verejné obstarávanie. Za primeranú lehotu na reálnu súťaž považujeme minimálne šesť mesiacov."
Kresťanskodemokratické hnutie preto žiada predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, zverejnenie ekonomických analýz projektu a vysvetlenie jeho súladu s dlhodobou stratégiou Slovenskej pošty. „Kto a na základe akých analýz vyhodnotil, že práve toto je ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre Slovenskú poštu? Modernizácia nemôže byť zámienkou na to, aby sa za desiatky miliónov eur a na 16 rokov dopredu zazmluvnil projekt bez jasnej stratégie, transparentnej prípravy a preukázanej ekonomickej výhodnosti," zdôraznil Janckulík.
KDH už dlhodobo upozorňuje na zlé pracovné podmienky zamestnancov a otázne hospodárenie Slovenskej pošty. Hnutie požiadalo v auguste premiéra Roberta Fica o zabezpečenie nezávislého auditu spoločnosti.
„Ficova vláda od ľudí žiada, aby sa uskromňovali a znášali dôsledky konsolidácie, no pri nakladaní s desiatkami miliónov eur v štátnych spoločnostiach máme byť zrazu všetci menej nároční? Čo také súrne potrebuje Slovenská pošta vyriešiť cez jedny Vianoce, aby sa zaviazala na ďalších šestnásť rokov? Vyzývam ministra Ráža, aby okamžite zasiahol a zabezpečil prehodnotenie podmienok tohto obstarávania. Ak tak neurobí, nebude sa môcť neskôr schovávať za manažment Slovenskej pošty. Za toto obstarávanie bude niesť politickú zodpovednosť aj on," uzavrel predseda KDH Milan Majerský.
Slovenská pošta tvrdí, že ako obstarávateľ, ktorý vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku „Komplexné služby prevádzkovania siete samoobslužných kontaktných miest Slovenskej pošty, a.s., - Žltý bod" postupuje v súlade s § 66 zákona o verejnom obstarávaní.
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo odoslané 18. novembra 2026, pričom minimálna zákonom stanovená lehota na predkladanie ponúk končí 21. decembra 2026. Vzhľadom na rozsah a komplexnosť zákazky a na blížiace sa koncoročné sviatky však Slovenská pošta určila lehotu na predkladanie ponúk až do 8. januára 2027, čo je o 18 dní dlhšie ako zákonom vyžadovaná minimálna lehota a prekračuje sviatok 6. januára.
„Takáto ústretová lehota na predkladanie ponúk v trvaní 48 dní má za cieľ zabezpečiť čo najširšiu hospodársku súťaž a je považovaná za korektný termín voči účastníkom trhu,“ zdôraznila pošta. Slovenská pošta zároveň potvrdzuje, že bude akceptovať aj ďalšie relevantné dôvody na predĺženie lehoty, ak ich uchádzači preukážu, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Zákazka Žltý bod predstavuje podľa Slovenskej pošty významný krok vo transformácii a modernizácii poštovej siete. Jej cieľom je vybudovanie modernej, plne automatizovanej siete samoobslužných kontaktných miest, ktoré budú poskytovať vybrané poštové a finančné služby počas nepretržitej prevádzky. Tieto technologicky vyspelé alternatívy ku klasickým pobočkám majú zabezpečiť vysokú dostupnosť, bezpečnosť a komfort pre zákazníkov.
„Projekt reflektuje aj dlhodobé trendy digitalizácie a rastúce požiadavky verejnosti na nonstop dostupnosť služieb prostredníctvom moderných technológií, čo zodpovedá princípom hospodárnosti, proporcionality, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní,“ uzavrela Slovenská pošta.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta chystá sieť automatizovaných pobočiek. KDH spochybňuje podmienky súťaže © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta vyhlásila verejné obstarávanie na samoobslužné kontaktné miesta v hodnote približne 67,5 milióna eur s DPH, avšak Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje neprimerane krátku lehotu na predkladanie ponúk, ktorá navyše zasahuje do vianočných a novoročných sviatkov.
Predmetom obstarávania je komplexná služba zahŕňajúca vývoj, financovanie, dodanie, prevádzku a servis samoobslužných kontaktných miest na obdobie 16 rokov, s cieľom optimalizovať sieť kamenných pôšt. Uchádzači však musia podávať ponuky už do 8. januára 2027.
Rozhodnutia bez dlhodobej stratégie
Podpredseda KDH a poslanec NR SR Igor Janckulík upozornil, že „Nebavíme sa o nákupe niekoľkých automatov, ale o komplexnom projekte za desiatky miliónov eur, ktorý má ovplyvniť fungovanie Slovenskej pošty na ďalších 16 rokov. Kto o tomto projekte nevedel vopred, len veľmi ťažko dokáže v priebehu niekoľkých týždňov, navyše počas vianočných sviatkov, pripraviť serióznu a konkurencieschopnú ponuku. Takto nastavené obstarávanie vyvoláva vážne podozrenie, či vôbec existuje záujem o skutočnú hospodársku súťaž."
KDH tiež kritizuje, že vedenie Slovenskej pošty robí rozhodnutia bez jasnej schválenej dlhodobej stratégie. Janckulík dodal: „Najskôr by sme mali vedieť, kam chce Slovenská pošta smerovať a aké služby chce v budúcnosti poskytovať občanom. Pri takomto projekte by sme očakávali otvorené trhové konzultácie, transparentnú diskusiu s potenciálnymi dodávateľmi a dôkladné preverenie ekonomickej návratnosti. Až potom by malo nasledovať verejné obstarávanie. Za primeranú lehotu na reálnu súťaž považujeme minimálne šesť mesiacov."
Kresťanskodemokratické hnutie preto žiada predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, zverejnenie ekonomických analýz projektu a vysvetlenie jeho súladu s dlhodobou stratégiou Slovenskej pošty. „Kto a na základe akých analýz vyhodnotil, že práve toto je ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre Slovenskú poštu? Modernizácia nemôže byť zámienkou na to, aby sa za desiatky miliónov eur a na 16 rokov dopredu zazmluvnil projekt bez jasnej stratégie, transparentnej prípravy a preukázanej ekonomickej výhodnosti," zdôraznil Janckulík.
Pracovné podmienky a hospodárenie
KDH už dlhodobo upozorňuje na zlé pracovné podmienky zamestnancov a otázne hospodárenie Slovenskej pošty. Hnutie požiadalo v auguste premiéra Roberta Fica o zabezpečenie nezávislého auditu spoločnosti.
„Ficova vláda od ľudí žiada, aby sa uskromňovali a znášali dôsledky konsolidácie, no pri nakladaní s desiatkami miliónov eur v štátnych spoločnostiach máme byť zrazu všetci menej nároční? Čo také súrne potrebuje Slovenská pošta vyriešiť cez jedny Vianoce, aby sa zaviazala na ďalších šestnásť rokov? Vyzývam ministra Ráža, aby okamžite zasiahol a zabezpečil prehodnotenie podmienok tohto obstarávania. Ak tak neurobí, nebude sa môcť neskôr schovávať za manažment Slovenskej pošty. Za toto obstarávanie bude niesť politickú zodpovednosť aj on," uzavrel predseda KDH Milan Majerský.
Zákazka Žltý bod
Slovenská pošta tvrdí, že ako obstarávateľ, ktorý vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku „Komplexné služby prevádzkovania siete samoobslužných kontaktných miest Slovenskej pošty, a.s., - Žltý bod" postupuje v súlade s § 66 zákona o verejnom obstarávaní.
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo odoslané 18. novembra 2026, pričom minimálna zákonom stanovená lehota na predkladanie ponúk končí 21. decembra 2026. Vzhľadom na rozsah a komplexnosť zákazky a na blížiace sa koncoročné sviatky však Slovenská pošta určila lehotu na predkladanie ponúk až do 8. januára 2027, čo je o 18 dní dlhšie ako zákonom vyžadovaná minimálna lehota a prekračuje sviatok 6. januára.
„Takáto ústretová lehota na predkladanie ponúk v trvaní 48 dní má za cieľ zabezpečiť čo najširšiu hospodársku súťaž a je považovaná za korektný termín voči účastníkom trhu,“ zdôraznila pošta. Slovenská pošta zároveň potvrdzuje, že bude akceptovať aj ďalšie relevantné dôvody na predĺženie lehoty, ak ich uchádzači preukážu, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Zákazka Žltý bod predstavuje podľa Slovenskej pošty významný krok vo transformácii a modernizácii poštovej siete. Jej cieľom je vybudovanie modernej, plne automatizovanej siete samoobslužných kontaktných miest, ktoré budú poskytovať vybrané poštové a finančné služby počas nepretržitej prevádzky. Tieto technologicky vyspelé alternatívy ku klasickým pobočkám majú zabezpečiť vysokú dostupnosť, bezpečnosť a komfort pre zákazníkov.
„Projekt reflektuje aj dlhodobé trendy digitalizácie a rastúce požiadavky verejnosti na nonstop dostupnosť služieb prostredníctvom moderných technológií, čo zodpovedá princípom hospodárnosti, proporcionality, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní,“ uzavrela Slovenská pošta.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta chystá sieť automatizovaných pobočiek. KDH spochybňuje podmienky súťaže © SITA Všetky práva vyhradené.
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