Verdikt o pridelení titulu padne po 10 mesiacoch. Kontroverzné finále Afrického pohára národov spozná svojho víťaza mimo ihriska – VIDEO
Senegalská futbalová federácia (FSF) v reakcii na to označila toto rozhodnutie za „najokatejšiu administratívnu lúpež v histórii nášho športu".
23.11.2026 (SITA.sk) - Senegalská futbalová federácia (FSF) v reakcii na to označila toto rozhodnutie za „najokatejšiu administratívnu lúpež v histórii nášho športu".
Športový arbitrážny súd (CAS) oznámil, že v utorok 24. novembra vynesie verdikt v prípade odvolania Senegalu proti rozhodnutiu odobrať mu titul z Afrického pohára národov v prospech Maroka.
Rozhodnutie prichádza po vypočutí prípadu, ktorý sa týka chaotického finále Afrického pohára národov z januára 2026. To sa uskutočnilo 8. októbra za zatvorenými dverami v sídle súdu v Lausanne.
„Zúčastnené strany boli informované, že rozhodnutie CAS bude vynesené v utorok v priebehu popoludnia," uviedol CAS v krátkom vyhlásení.
Vo finále, ktoré sa hralo 18. januára v Rabate, zvíťazil Senegal 1:0 vďaka gólu Papeho Gueyeho v predĺžení. Zápas však v závere riadneho hracieho času poznačil incident, keď viacerí senegalskí hráči opustili ihrisko na protest proti rozhodnutiu nariadiť pokutový kop v prospech Maroka za stavu 0:0.
Niektorí fanúšikovia sa navyše pokúsili vniknúť na hraciu plochu, čo spôsobilo takmer 20-minútové prerušenie duelu, kým sa hráči Senegalu vrátili späť na trávnik.
Konfederácia afrického futbalu (CAF) v marci tento výsledok anulovala a priznala víťazstvo 3:0, ako aj samotný titul, Maroku.
Senegalská futbalová federácia (FSF) v reakcii na to označila toto rozhodnutie za „najokatejšiu administratívnu lúpež v histórii nášho športu". Krajina dokonca koncom marca v Paríži predstavila trofej svojim fanúšikom.
Zdroj: SITA.sk - Verdikt o pridelení titulu padne po 10 mesiacoch. Kontroverzné finále Afrického pohára národov spozná svojho víťaza mimo ihriska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Športový arbitrážny súd (CAS) oznámil, že v utorok 24. novembra vynesie verdikt v prípade odvolania Senegalu proti rozhodnutiu odobrať mu titul z Afrického pohára národov v prospech Maroka.
Rozhodnutie prichádza po vypočutí prípadu, ktorý sa týka chaotického finále Afrického pohára národov z januára 2026. To sa uskutočnilo 8. októbra za zatvorenými dverami v sídle súdu v Lausanne.
„Zúčastnené strany boli informované, že rozhodnutie CAS bude vynesené v utorok v priebehu popoludnia," uviedol CAS v krátkom vyhlásení.
Na protest odišli
Vo finále, ktoré sa hralo 18. januára v Rabate, zvíťazil Senegal 1:0 vďaka gólu Papeho Gueyeho v predĺžení. Zápas však v závere riadneho hracieho času poznačil incident, keď viacerí senegalskí hráči opustili ihrisko na protest proti rozhodnutiu nariadiť pokutový kop v prospech Maroka za stavu 0:0.
Niektorí fanúšikovia sa navyše pokúsili vniknúť na hraciu plochu, čo spôsobilo takmer 20-minútové prerušenie duelu, kým sa hráči Senegalu vrátili späť na trávnik.
Konfederácia afrického futbalu (CAF) v marci tento výsledok anulovala a priznala víťazstvo 3:0, ako aj samotný titul, Maroku.
Senegalská futbalová federácia (FSF) v reakcii na to označila toto rozhodnutie za „najokatejšiu administratívnu lúpež v histórii nášho športu". Krajina dokonca koncom marca v Paríži predstavila trofej svojim fanúšikom.
Zdroj: SITA.sk - Verdikt o pridelení titulu padne po 10 mesiacoch. Kontroverzné finále Afrického pohára národov spozná svojho víťaza mimo ihriska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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