Karel Kryl, básnik s gitarou, ožije v sobotu na javisku Divadla Aréna
V divadle Aréna v Bratislave sa v predadventnú sobotu, 28. novembra, predstaví Mestské divadlo Zlín so svojou domovskou inscenáciou Kryl - básnik s gitarou. V titulnej postave sa pod režijným vedením Patrika Lančariča predstaví Zdeněk Lambor.
Autormi scenára sú Peter Pavlac a Patrik Lančarič. Hudobná inscenácia je o tvorcovi, ktorý sa stal jednou z nejvýraznejších osobností hudobnej scény a jeho tvorba symbolizovala odpor k sovietskej okupácii Československa v auguste 1968. Divadlo necháva takýmto spôsobom túto charizmatickú osobnosť prehovoriť. Inscenácia mala na domovskom javisku v Zlíne premiéru v apríli. Už samotní autori, ktorí často tvoria pri práci tandem, sú predpokladom, že neopomenú hodnoty, ktoré Krylova tvorba a život nesú.
Podľa svojich slov otvárajú tému slobody slova i osobnej zodpovednosti.
Sústreďujú sa predovšetkým na Kryla - človeka, jeho zmysel pre básnickú predstavivosť, vzťah k slovu i odpor k nespravodlivosti.
Inscenácia sprostredkuje charakterové črty Karla Kryla, ktoré sa podľa dramaturga Vladimíra Fekara začali formovať aj kvôli zážitku z rodnej Kroměříže z roku 1950, kedy Krylovej rodine pred jeho očami komunisti zničili chýrnu rodinnú tlačiareň, ktorú rodina Krylových vlastnila od roku 1909. Tlačili v nej krásne knihy a veľmi vzácne bibliofílie katolíckych autorov, ako Jozefa Floriana, Bohuslava Reynka, Jakuba Demla a ďaľších. Kryl a jeho piesňová tvorba sa stala predpokladom pre myšlienkovo nabité dielo, ktoré takmer celý súbor Mestského divadla zo Zlína prinesie na bratislavské javisko v Divadle Aréna.
Hudba je dôležitou súčasťou inscenácie, nejedná se ale o muzikál. Divadlom sa rozoznejú skladby nielen ako Veličenstvo Kat, Morituri te salutant alebo ikonická Bratříčku, zavírej vrátka, ale aj Krylove menej známe skladby, ktoré odznejú nie iba v doprovode gitary, ale v skrášlených aranžmánoch. Pripravil ich hudobný skladateľ Vladislav Šarišský.
Karel Kryl bol človekom, ktorý sa neuspokojoval s polopravdami, bol autorom predkladajúcim otázky, tvoriacim odpovede. V politike nevidel definitívu viery ale spôsob, ako môže obyčajný človek prostredníctvom neustálej kontroly a existencie predovšetkým vlastného svedomia, prehovoriť.
V predstavení, ktoré v sobotu uvidíme, sa autori usilujú vytvoriť mozaiku z Krylovho života, náhľad priamo do duše umelca.
Jeho predstaviteľ, Zdeněk Lambor o svojej postave hovorí, že jeho práca na postave spočívala nie iba v očiach, „ ktorými Kryl kontaktoval svojich poslucháčov, ale v uchopení postavy, ktoré musí vychádzať z túžby po pochopení jeho slov.”
V inscenácii sa predstavujú aj jednotlivé imaginácie postáv z jednotlivých skladieb. Na predstavení spolupracovali desiatky tvorcov, ktorých práca stojí za pozretie a následnú úvahu. Divadlo Aréna tak pre diváka chystá paletu hudby a slova, ktorá mnohým môže vrátiť chuť nazerať do sŕdc iným, aj jeď jemu to jeho už za vyše tridsiatky rokov od Nežnej revolúcie, kedy sa nádej predstavila naposledy, skamenelo. Hudba a s láskou a vierou tvorcami kladené slová do úst herca, môžu najmä u jednotlivca mnohé zmeniť.
Inscenačný tím
Peter Pavlac, Patrik Lančarič – Kryl
Režie – Patrik Lančarič
Dramaturgie – Vladimír Fekar
Scéna – Michal Syrový
Kostýmy – Michaela Semotánová
Hudba – Karel Kryl – Vladislav Šarišský
Pohybová spolupráce – Hana Achilles
Osoby a obsazení:
Kryl – Zdeněk Lambor
Kryl (chlapec) – Matěj Kubela, j. h. / Samuel M. Grombíř, j. h.
Otec – Rostislav Marek
Matka – Helena Čermáková
Dědeček – Pavel Leicman
Anastáz Opasek – Luděk Randár
Jirous (Magor) – Pavel Vacek
Král – Radoslav Šopík
Šašek – Marek Příkazký
Soudce / Kat – Jan Leflík
Pilát – Gustav Řezníček
Anděl – Marie Vojtěchová
Emigrantka (Dáša) – Petra Králová
Redaktor (Jiří) – Adam Kořán
V dalších rolích – Marta Bačíková, Tamara Kotrbová, Karolína Vlčková, Terezie Holubová, Josef Koller,
Vojtěch Obdržálek, Marek Macej*
a studenti a studentky ZSVOŠU
*student ZSVOŠU
Premiéra: 25. apríla 2026 Veľká sála Městského divadla Zlín
Text článku: Jana Jurkovičová
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