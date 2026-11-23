Košice majú nového primátora. Ladislav Lörinc vystriedal po ôsmich rokoch Jaroslava Polačeka – FOTO
Nový primátor následne pre médiá uviedol, že rozpočet na budúci rok je pripravený v pracovnej verzii, no podľa jeho slov dostával od zvolenia rozporuplné informácie. Metropola východu má nového ...
Metropola východu má nového primátora, Jaroslava Polačeka (nezávislý) po ôsmich rokoch strieda Ladislav Lörinc (Košická strana). Funkcie sa ujal na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Odchádzajúci Polaček sa v príhovore počas slávnostnej časti zastupiteľstva poďakoval jednotlivým útvarom mestského magistrátu i mestským podnikom.
Rozpracované projekty
Zároveň v prejave spomenul rôzne projekty, ktoré mesto počas jeho mandátu realizovalo. Menoval napríklad otvorenie Košickej futbalovej arény, Národného olympijského centra plaveckých športov, rekonštrukciu Spievajúcej fontány, ale aj investície do dopravy, ako bola rekonštrukcia Slaneckej cesty, električkových tratí na sídlisku Nad jazerom či nákup nových vozidiel pre Dopravný podnik mesta Košice.
Rovnako spomenul aj otvorenie prvého mestského hospicu či opravy škôl. „Keď budem o štyri roky chodiť po Košiciach, na niektoré miesta sa pôjdem pozrieť zámerne. Dnes vám odovzdávam rozostavané stavby aj projekty pripravené na ďalší krok,“ obrátil sa Polaček na nové vedenie mesta. Spomenul tiež rozpracované projekty mesta v podobe rekonštrukcií či obnovy dopravnej infraštruktúry.
Zmienil sa tiež o plánovanej reforme usporiadania mesta Košice, ktorá by mala zredukovať počet mestských častí v Košiciach. Podľa jeho slov bolo na účtoch mesta k 20. novembru na účtoch mesta približne 21 miliónov eur, vrátane účelových viazaných prostriedkov, medzi nimi aj 3,1 milióna eur v rezervnom fonde a temer 240-tisíc eur vo fonde rozvoja bývania.
Mesto má zároveň ďalšie prostriedky vo forme úveru. Končiaci primátor sa v určitom momente svojho prejavu obrátil na svojho nástupcu a vyzval ho, aby jeho (Polačeka) i jeho kolegov odblokoval na sociálnych sieťach, prípadne vyhlásil amnestiu pre všetkých zablokovaných.
Slávnostný sľub
Po prejave odchádzajúceho primátora následne predseda mestskej volebnej komisie Matúš Lemeš oboznámil prítomných s výsledkami októbrových volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie rokov 2026 – 2030. Slávnostný sľub zložilo aj 51 starých i nových poslancov mestského zastupiteľstva. Ich počet sa v porovnaní s minulosťou navýšil, a to v dôsledku tohtoročnej novelizácie zákona o meste Košice.
Do poslaneckých lavíc zasadol napríklad neúspešný kandidát na post predsedu Košického samosprávneho kraja Marián Porvažník či neúspešní protikandidáti Lörinca Lenka Kovačevičová a Martin Mudrák. Medzi mestskými poslancami je aj exminister hospodárstva Karel Hirman (Demokrati). Za poslancov boli zvolení aj viacerí starostovia mestských častí, napríklad nový starosta MČ Nad Jazerom Peter Čech, starostka MČ Juh Anna Súkeníková, starosta Sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát, starosta MČ Barca Gabriel Krištof, starosta MČ Dargovských hrdinov Dominik Babušík, starostka MČ Šaca Lucia Iľaščíková, či starosta MČ Staré mesto Igor Holéczy, starosta MČ Západ Marcel Vrchota, starosta MČ Sever Matej Kundrát či starosta MČ Luník IX Marcel Šaňa.
Lörinc v úvode svojho prejavu vyzdvihol svoju lásku k mestu, kritizoval vývoj z ostatných rokov i súčasný stav. Vyjadril rešpekt predošlým vedeniam mesta, dodal, že chce stavať na ich práci a nie ju popierať. V posledných rokoch sa podľa neho ale hrdosť na mesto začala meniť na horkosť.
„Vztýčené hlavy sme čoraz viac klonili nižšie, aby sme nezakopli na výtlkoch,” poznamenal. Podľa jeho slov chce mesto, ktoré bude úspešné, bezpečné a ponúkne priestor pre všetky generácie. „Každý deň tohto mandátu chcem, aby sme sa posúvali,” povedal. Dodal, že chápe, že sa nedá všetko zmeniť zo dňa na deň. Vyzval tiež na odsunutie osobných ambícií a straníckych záujmov. „Košice už boli mestom, ktoré udávalo smer, a verím, že opäť budeme mestom, ktoré bude udávať smer a trendy,” povedal. „Poďme opäť urobiť dzivé mesto,” dodal Lörinc.
Nedôstojná rozlúčka
Nový primátor následne pre médiá uviedol, že rozpočet na budúci rok je pripravený v pracovnej verzii, no podľa jeho slov dostával od zvolenia rozporuplné informácie. Na margo možnosti zvyšovania poplatkov a miestnych daní sa vyjadril, že je potrebné hľadať vlastné rezervy a nie riešiť všetko zvyšovaním daní a poplatkov. Polačekove slová o tom, aby odblokoval ľudí na sociálnych sieťach, Lörinc okomentoval tak, že to bola veľmi nedôstojná rozlúčka.
Vyjadril presvedčenie, že s väčšinou poslancov dokážu spolupracovať. Očakáva tiež, že do Vianoc by malo byť zvolané ďalšie zastupiteľstvo, na ktorom sa budú riešiť mestské podniky. Na viceprimátorov má tiež svoje tipy, ako uviedol, prezentoval ich aj opozičným klubom. „Plánujem, aby každý dostal príležitosť na vládnutí. Neplánujem robiť parný valec,” povedal. Avizoval tiež, že zajtra oznámia meno nového riaditeľa Magistrátu mesta Košice.
Na ustanovujúcom zastupiteľstve bol prítomný aj bývalý prezident SR Rudolf Schuster, podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci a tiež zástupcovia cirkví, akademickej sféry aj priemyselného sektora.
Zdroj: SITA.sk - Košice majú nového primátora. Ladislav Lörinc vystriedal po ôsmich rokoch Jaroslava Polačeka – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Országh povolal tých najlepších na Vianočný Kaufland Cup. Do reprezentácie sa vracajú Hrivík, Hudáček či Tatar – VIDEO
- Karel Kryl, básnik s gitarou, ožije v sobotu na javisku Divadla Aréna
- Chovan platil služobnou kartou výlety do Tatralandie či Netflix, kritizujú progresívci. Taraba hovorí o cielenej antikampani – VIDEO
- Slovenská pošta chystá sieť automatizovaných pobočiek. KDH spochybňuje podmienky súťaže
- Zvolenská cesta dostala nový asfalt aj ekologickú inováciu. Obsahuje vlákna z ôsmich miliónov recyklovaných tabakových filtrov