Chovan platil služobnou kartou výlety do Tatralandie či Netflix, kritizujú progresívci. Taraba hovorí o cielenej antikampani – VIDEO
Marek Chovan, bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia za pôsobenia ministra Tomáša Tarabu, zarábal viac ako prezident a aj tak platil služobnou kartou.
23.11.2026 (SITA.sk) - Marek Chovan, bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia za pôsobenia ministra Tomáša Tarabu, zarábal viac ako prezident a aj tak platil služobnou kartou.
Marek Chovan, bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia za pôsobenia ministra Tomáša Tarabu, zarábal viac ako prezident a aj tak platil služobnou kartou.
Progresívne Slovensko (PS) upozornilo, že Chovan, ktorý na ministerstve dostával kráľovské odmeny, platil služobnou kartou za výlety do Tatralandie či za streamovaciu službu Netflix. Progresívci preto podávajú trestné oznámenie.
„Kým vláda ľuďom zvyšovala dane a odvody, bývalý generálny tajomník Tarabovho služobného úradu sa nehanbil prostredníctvom služobnej karty financovať výlety do Tatralandie a na futbal, či platiť si Netflix a Spotify. Stotisícové odmeny, osem ministerských áut a štedrá odmena pre jeho občianske združenie mu asi bolo málo,” vyhlásila poslankyňa za PS Tamara Stohlová.
Vyjadrila pochybnosť, že tieto výdavky mohli súvisieť s prácou generálneho tajomníka služobného úradu či kohokoľvek na ministerstve. Podotkla, že medzi nákupmi sa objavili aj položky z potravín, drogérie, reštaurácií a barov. Tie pritom vznikali aj mimo pracovnej doby alebo v obci na Záhorí, kde má Chovan dom.
„Toto rozhodne nepatrí do jeho náplne práce. Je nevyhnutné, aby takéto nakladanie s verejnými prostriedkami preverili orgány činné v trestnom konaní,” zdôraznila poslankyňa.
Stohlová doplnila, že trestnému oznámeniu a podnetu na Európsku prokuratúru už čelí aj Taraba. Dôvodom je rozdávanie státisícových odmien. Taraba a jeho blízki ľudia podľa nej finančne vykuchali envirorezort.
„A boli ešte aj takí neschopní, že zbabrali plán obnovy, kvôli čomu Slovensku hrozí strata takmer 63 miliónov eur,“ upozornila Stohlová. Poslanec Branislav Vančo (PS) dodal, že je zjavné, že ľudia okolo Tarabu používali peniaze na súkromné výdavky.
„Preto podávame trestné oznámenie - máme viac ako dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin sprenevery a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku,” uviedol Vančo.
Chovan tvrdenia, že by využíval služobnú kartu na súkromné účely opakovane odmietol a avizoval, že za takéto výroky podá trestné oznámenie. Podľa Vanča ale všetko nasvedčuje tomu, že skutok sa stal. Otázkou už podľa neho je len to, v akom rozsahu. Orgány činné v trestnom konaní progresívci preto žiadajú, aby preverili všetky Chovanove platby počas trvania jeho funkcie na rezorte.
„Tarabovci si očividne poriadne užívali na účet nás všetkých a sme presvedčení, že to, čo sme videli v piatok v médiách, je iba vrchol ľadovca,” uzavrel Vančo. Taraba zdôraznil, že minister neriadi po prevádzkovej stránke ministerstvo.
„Riadi to generálny tajomník služobného úradu a on realizuje platby za chod ministerstva, opravy, administratívne vybavenie úradu a služobné cesty. Drobné nákupy rôzneho druhu sa uskutočňujú na ministerstvách prevažne z platobnej karty generálneho tajomníka, a preto považujem za prízemné každú transakciu definovať, že nie je služobná, ale privátna,“ povedal exminister životného prostredia. Súčasne poznamenal, že Chovan bol menovaný vládou ako nominant Slovenskej národnej strany.
„Osobne som ho spoznal, až v deň keď ho schválila vláda, a napriek tomu antikampaň, ktorú proti nemu z politických dôvodov vedú, považujem za cielenú,” dodal Taraba.
Poslanci okolo Tomáša Tarabu zároveň žiadajú, aby boli na webových portáloch ministerstiev zverejnené výpisy z účtov služobných platobných kariet predsedu vlády, ministrov, štátnych tajomníkov, generálnych tajomníkov služobných úradov a šéfa úradu vlády.
Rovnako Taraba bude požadovať zverejniť platy euroúradníkov na ministerstvách. Zároveň dodal, že zamestnanci pracujúci na sekciách s eurofondmi majú nadštandardné podmienky.
„Súvisí to s tým, že si štát uvedomuje, že pre dobré čerpanie eurofondov je kľúčové zamestnávať kvalitných ľudí, ktorých musí vedieť zaplatiť, podobne ako odborníkov pracujúcich na strane súkromného sektora,“ doplnil Taraba. Mechanizmus je podľa jeho slov jasný. Tvrdí, že ak sa čerpajú eurofondy, tak časť peňazí je vyčlenená na odmeny.
„Ak sa tieto peniaze nevyužijú, tak prepadnú do Bruselu. Urobili sme si analýzu a zistili sme, že na ministerstve životného prostredia sme dosahovali na odmenách a mzdách výrazné úspory oproti iným. Riaditeľka eurofondov u nás so základným platom 3 800 eur mala na starosti aj Plán obnovy a odolnosti, ktorý napríklad na iných ministerstvách zastáva ďalší riaditeľ a v jednom prípade počúvame, že má mať mzdu 8 000 eur mesačne. Celková úspora na rezorte je významná, a preto to budeme chcieť zverejniť a porovnať,” uzavrel Taraba.
Zdroj: SITA.sk - Chovan platil služobnou kartou výlety do Tatralandie či Netflix, kritizujú progresívci. Taraba hovorí o cielenej antikampani – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Marek Chovan, bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia za pôsobenia ministra Tomáša Tarabu, zarábal viac ako prezident a aj tak platil služobnou kartou.
Progresívne Slovensko (PS) upozornilo, že Chovan, ktorý na ministerstve dostával kráľovské odmeny, platil služobnou kartou za výlety do Tatralandie či za streamovaciu službu Netflix. Progresívci preto podávajú trestné oznámenie.
Stotisícové odmeny a ministerské autá
„Kým vláda ľuďom zvyšovala dane a odvody, bývalý generálny tajomník Tarabovho služobného úradu sa nehanbil prostredníctvom služobnej karty financovať výlety do Tatralandie a na futbal, či platiť si Netflix a Spotify. Stotisícové odmeny, osem ministerských áut a štedrá odmena pre jeho občianske združenie mu asi bolo málo,” vyhlásila poslankyňa za PS Tamara Stohlová.
Vyjadrila pochybnosť, že tieto výdavky mohli súvisieť s prácou generálneho tajomníka služobného úradu či kohokoľvek na ministerstve. Podotkla, že medzi nákupmi sa objavili aj položky z potravín, drogérie, reštaurácií a barov. Tie pritom vznikali aj mimo pracovnej doby alebo v obci na Záhorí, kde má Chovan dom.
„Toto rozhodne nepatrí do jeho náplne práce. Je nevyhnutné, aby takéto nakladanie s verejnými prostriedkami preverili orgány činné v trestnom konaní,” zdôraznila poslankyňa.
Použitie peňazí na súkromné výdavky
Stohlová doplnila, že trestnému oznámeniu a podnetu na Európsku prokuratúru už čelí aj Taraba. Dôvodom je rozdávanie státisícových odmien. Taraba a jeho blízki ľudia podľa nej finančne vykuchali envirorezort.
„A boli ešte aj takí neschopní, že zbabrali plán obnovy, kvôli čomu Slovensku hrozí strata takmer 63 miliónov eur,“ upozornila Stohlová. Poslanec Branislav Vančo (PS) dodal, že je zjavné, že ľudia okolo Tarabu používali peniaze na súkromné výdavky.
„Preto podávame trestné oznámenie - máme viac ako dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin sprenevery a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku,” uviedol Vančo.
Minister Taraba neriadil ministerstvo
Chovan tvrdenia, že by využíval služobnú kartu na súkromné účely opakovane odmietol a avizoval, že za takéto výroky podá trestné oznámenie. Podľa Vanča ale všetko nasvedčuje tomu, že skutok sa stal. Otázkou už podľa neho je len to, v akom rozsahu. Orgány činné v trestnom konaní progresívci preto žiadajú, aby preverili všetky Chovanove platby počas trvania jeho funkcie na rezorte.
„Tarabovci si očividne poriadne užívali na účet nás všetkých a sme presvedčení, že to, čo sme videli v piatok v médiách, je iba vrchol ľadovca,” uzavrel Vančo. Taraba zdôraznil, že minister neriadi po prevádzkovej stránke ministerstvo.
„Riadi to generálny tajomník služobného úradu a on realizuje platby za chod ministerstva, opravy, administratívne vybavenie úradu a služobné cesty. Drobné nákupy rôzneho druhu sa uskutočňujú na ministerstvách prevažne z platobnej karty generálneho tajomníka, a preto považujem za prízemné každú transakciu definovať, že nie je služobná, ale privátna,“ povedal exminister životného prostredia. Súčasne poznamenal, že Chovan bol menovaný vládou ako nominant Slovenskej národnej strany.
„Osobne som ho spoznal, až v deň keď ho schválila vláda, a napriek tomu antikampaň, ktorú proti nemu z politických dôvodov vedú, považujem za cielenú,” dodal Taraba.
Nadštandardné podmienky pre zamestnancov
Poslanci okolo Tomáša Tarabu zároveň žiadajú, aby boli na webových portáloch ministerstiev zverejnené výpisy z účtov služobných platobných kariet predsedu vlády, ministrov, štátnych tajomníkov, generálnych tajomníkov služobných úradov a šéfa úradu vlády.
Rovnako Taraba bude požadovať zverejniť platy euroúradníkov na ministerstvách. Zároveň dodal, že zamestnanci pracujúci na sekciách s eurofondmi majú nadštandardné podmienky.
„Súvisí to s tým, že si štát uvedomuje, že pre dobré čerpanie eurofondov je kľúčové zamestnávať kvalitných ľudí, ktorých musí vedieť zaplatiť, podobne ako odborníkov pracujúcich na strane súkromného sektora,“ doplnil Taraba. Mechanizmus je podľa jeho slov jasný. Tvrdí, že ak sa čerpajú eurofondy, tak časť peňazí je vyčlenená na odmeny.
„Ak sa tieto peniaze nevyužijú, tak prepadnú do Bruselu. Urobili sme si analýzu a zistili sme, že na ministerstve životného prostredia sme dosahovali na odmenách a mzdách výrazné úspory oproti iným. Riaditeľka eurofondov u nás so základným platom 3 800 eur mala na starosti aj Plán obnovy a odolnosti, ktorý napríklad na iných ministerstvách zastáva ďalší riaditeľ a v jednom prípade počúvame, že má mať mzdu 8 000 eur mesačne. Celková úspora na rezorte je významná, a preto to budeme chcieť zverejniť a porovnať,” uzavrel Taraba.
Zdroj: SITA.sk - Chovan platil služobnou kartou výlety do Tatralandie či Netflix, kritizujú progresívci. Taraba hovorí o cielenej antikampani – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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